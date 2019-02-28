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Что будет: Обсуждаем главные события с главредом «КП» Владимиром Сунгоркиным

28 февраля 2019, 21:39  •  85 • В России

Сегодня, 28 февраля,главный редактор Издательского Дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин отвечает на вопросы читателей и слушателей в прямом эфире Радио «КП».

С 20:05 по московскому времени на Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM в Москве) слушайте программу "Что будет". Обсуждаем главные события и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором Издательского Дома «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным и ведущим Александром Яковлевым.

Владимир Сунгоркин Что будет 28.02.2019.Обсуждаем главные события и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором Издательского Дома Комсомольская правда Владимиром Сунгоркиным. Ведущий: Александр Яковлев.

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