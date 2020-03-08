Что будет меняться в миграционной политике

Спецкор КП разбирался в достаточно объемном документе под названием «Перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы».

Документ адресован Правительству, МВД, МИДу, ФСБ, Минюсту и Администрации Президента РФ. Уже по списку адресатов «поручения» видно, что корректировкой миграционной политики будут заниматься на самом высоком уровне и не только внутри одного ведомства – в последние годы, после упразднения ФМС, миграцией занималась полиция. Что изменится?

Тотальный контроль

«Уровень применения информационных технологий при предоставлении государственных услуг и осуществлении государственного контроля в сфере миграции остается невысоким».

Главное в поручении – создание «информационной платформы». Действительно, в эпоху цифровизации, именно миграционные процессы остались на обочине всех нововведений. Ту же ФМС, чуть ли не десяток лет просили ввести хотя бы дактилоскопию всех въезжающих мигрантов. ФМС обычно отшучивалась, пока структуру не упразднили. Теперь в России успешно работает такой многоголовый электронный монстр, как «Госуслуги». На данный момент, портал объединяет десяток ведомств и серьезно упрощает жизнь всем – и чиновникам и обычным людям. Для примера, на собственном опыте, обменять в 45 лет паспорт, выданный в Петербурге, при этом, не выезжая никуда из Москвы – благодаря «Госуслугам» заняло у меня меньше недели. И только мигранты до сих пор заполняют на почте «Уведомления о прибытии иностранного гражданина» и отсылают «ценным письмом с описью документов». Или не отсылают. Как в 19-ом веке. Будет создана специальная система учета и специальные идентификационные карты для мигрантов, как сказано в «поручении» - «с носителем информации», то есть с чипом. Традиционная мигрантская практика – выдворение из РФ за нарушения или даже преступления и получение в родном селе паспорта с новыми данными, больше работать не будет. «Единую информационную миграционную платформу» (условное название) обмануть будет трудно.

В эпоху цифровизации, именно миграционные процессы остались на обочине всех нововведенийФото: Алексей БУЛАТОВ

Либерализация для «своих»

Хорошая новость для тех, кто мечтает получить российское гражданство, но до сих пор не может это сделать по бюрократическим причинам. В документе говорится, что еще « не полностью устранены ситуации, когда люди, способные органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества, сталкиваются с неоправданными сложностями в получении гражданства Российской Федерации». Поэтому необходимо : «Создание благоприятных условий переселения в Российскую Федерацию и получения, при желании, российского гражданства лицами, владеющими русским языком и близкими нам по ментальности и культуре».

Таким образом, власти еще раз обозначили главный миграционный вектор – сбор «своих», рассеянных и разделенных границами.

РВП отменяется

В предложениях президента говорится, что «постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства Российской Федерации в общем и упрощенном порядке».

Кроме того, согласно документу, «разрешение на временное проживание (РВП – прим.корр) как отдельный миграционный статус, являющийся ступенью перед получением вида на жительство и предоставляемый в рамках выделяемых квот, исключается.

Это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил».

Зеленский обиделся на Трампа Основной статус, который теперь будет востребован большинством переселенцев и мигрантов – «вид на жительство»Фото: Алексей БУЛАТОВ

При введении «Единой информационной платформы» РВП отомрет сам собой, превратится в лишний, дублирующий, промежуточный документ. К РВП было много претензий – во-первых, этим статусом активно торговали. Во-вторых, въехавший в Россию и получивший РВП сразу же лишался мобильности. Если человек с РВП работает и живет не там, где получал документ, его аннулируют. Если обладатель РВП, имеющий право выехать на малую Родина на 180 дней, задержался за границей хотя бы на один лишний день (!) – документ изымали.

«Вид на жительство» - наше все

Основной статус, который теперь будет востребован большинством переселенцев и мигрантов – «вид на жительство»,

В документе четко прописаны основные требования для его получения: регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории Российской Федерации, соблюдение законодательства Российской Федерации, отсутствие опасных заболеваний и, как правило, знание русского языка».

Срок действия вида на жительства не ограничивается: «иностранный гражданин вправе в любое время отказаться от вида на жительство и получить иной статус для законного нахождения на территории Российской Федерации».

Такая формулировка дает ощущение стабильности и намекает на перспективы. Никаких «временно», психологически, для мигранта это важно.

Три порядка получения российского паспорта

«Предлагается установить три вида порядка приема в гражданство Российской Федерации: общий, упрощенный и особый.

Общий

Общий порядок представляет собой прием в гражданство на общих условиях и применяется «по умолчанию» ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства,

Упрощенный

Упрощенный порядок применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких нам в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в Российской Федерации, уязвимого положения и др.

Власти еще раз обозначили главный миграционный вектор – сбор «своих», рассеянных и разделенных границамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Особый

Порядок будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим – комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения.

Решение принимает Президент Российской Федерации. Материалы, проекты решений готовятся Комиссией по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации».

Самое важное в этом разделе – «уязвимое положение». У нас до сих пор не работает механизм признания человека «политическим беженцем». Именно из-за этого, несколько лет назад, по стране прошла череда скандалов, когда ополченцев Донбасса, родившихся и прописанных в Харькове или Киеве, совершенно законно пытались выдать Украине. Где, кстати, им автоматом грозил тюремный срок от 10 лет, за участие в «незаконных вооруженных формированиях». Если «уязвимости» дадут четкую юридическую формулировку, проблема исчезнет. То же самое касается и особого порядка получения гражданства. Разумеется, в МВД никто не будет принимать во внимание угрозы в соц. сетях и по телефону, сожженную дверь в квартире, машину, разрисованную баллончиками в цвета российского флага (я перечисляю реальные примеры давления на пророссийских активистов на Украине). А вот в случае получения гражданства в особом порядке, комиссия может и должна учесть эти факты.

КОМПЕТЕНТНО

Константин ЗАТУЛИН, депутат Госдумы: «В этом документе «соотечественники» отсутствуют и это бросается в глаза»

- Эти поручения направлены на совершенствование существующего механизма. На мой взгляд, они не являются революционными, но вносят улучшения и снимают проблемы. Я имею в виду, в первую очередь, отказ от РВП. Во-вторых – необходимость разработки Единой информационной платформы – для полновесного и точного отражения миграционных процессов.

Все эти предложения основаны на действующей практике, и подразумевают использование МВД, главного органа, контролирующего миграцию.

Слабая сторона этого документа – отсутствие ориентиров, целей миграционных процессов. Поручение исходит из того, что миграционный поток идет. В рамках поручений мы не создаем дополнительных стимулов миграции или запретов. Мы не рассматриваем «желательные» страны исхода и «нежелательные». Я заметил, что люди, которые готовили этот документ, ни разу не употребили в нем слово «соотечественник». В нем ни разу не упоминалась действующая государственная программа содействия переселению соотечественников. Вместо слова «соотечественник» употребляется «близкие по ментальности». В этом документе «соотечественники» отсутствуют и это бросается в глаза. Я выступаю за выделение репатриации соотечественников, как благоприятного для нас миграционного процесса. Пока я не увидел революционности в этом поручении, мы пока к ней только движемся.

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