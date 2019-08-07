Что будет, когда развалятся США

Автор:

Покровский Александр

Некто Питер Ельцов (Peter Eltsov) изложил в Politico ряд своих мыслей по поводу того, как американцам пережить страх перед российской угрозой, которая «в течение последних десяти лет занимала главное место в умах американских экспертов в области внешней политики и государственных чиновников».

Страх и ненависть в Вашингтоне

В принципе, откровения этого профессора кафедры международной безопасности Университета национальной обороны (National Defense University) можно было бы не читать после его пассажа о том, что «этот страх особенно увеличился в результате вмешательства российского правительства в президентские выборы 2016 года». Говорить об этом вмешательстве, когда колоссальные (и обошедшиеся в десятки миллионов долларов) усилия «всей королевской конницы и всей королевской рати» не привели даже к тени его обнаружения, – это самоубийство для профессиональной репутации эксперта. А ссылаться на страх перед ним после того как надёжно зафиксированы и идентифицированы действия команды Хиллари Клинтон по внедрению ложного «русского следа» на серверы Демократической партии США, – это самоубийство для личной чести и совести того же эксперта.

Х. Клинтон. Фото: www.globallookpress.com

Однако в откровениях Питера Ельцова есть ряд знаковых свидетельств беспомощности правящих элит США перед реальными политическими вызовами, с одной стороны, и судорожное хватание за соломинку «верной» идеологии – с другой.

Оказывается, Россия «сегодня значительно слабее, чем Империя Романовых, существовавшая с 1613 года по 1917 год, или Советский Союз». Потому что «эта обширная евразийская страна не смогла создать такую национальную идентичность, которая охватывала бы всё население». А потому «тикающая часовая бомба сепаратизма, которая вызывает такой страх у Путина, взорвётся через 10, 20, максимум – через 30 лет». И следовательно, «наилучшая политика, которую должны проводить Соединённые Штаты и их ближайшие союзники, представляет собой комбинацию, состоящую из стратегического терпения и сдерживания… поскольку Россия продолжает медленно взрываться изнутри, и для этого не требуется никакого внешнего вмешательства».

Страх и беспомощность в Вашингтоне

При этом, однако, американский мыслитель знаково, как говорится, по Фрейду проговаривается:

В наш современный период региональный национализм, основанный на популистских повестках, представляет собой намного более серьёзную угрозу для либерализма, чем новый русский авторитаризм, или путинизм.

В. Путин. Фото: www.globallookpress.com

То есть на деле в эксперте внутри сидел истинный страх за Америку. Для которой, оказывается, страшна не столько Россия с её крепкой властью, сколько региональный сепаратизм, угрожающий либерализму. А истинный либерализм в ком воплощается? Не в России же! За США боится Ельцов. И, по мнению многих независимых экспертов, правильно делает.

Политические аналитики, специалисты по геополитике и даже кое-кто из профессиональных американистов время от времени подмечают растущие элементы сходства между нынешними США и СССР времён его упадка в 1980-х годах. Та же безудержная, приближающаяся к панической ставка на «единственно верную» идеологию, гротескное, антипродуктивное шельмование геополитических конкурентов, растущее количество непродуманных судорожных решений во внешне- и внутриполитической сфере… И главное – всё более осознаваемое элитами ослабление позиций государства и внутри, и снаружи. А элиты в таких случаях не могут не действовать – это зашито в безусловных политических инстинктах.

Но исторический опыт практически всех государств показывает, что набор вариантов действий в такой ситуации не слишком велик. Это, с одной стороны, всё более отчаянные попытки сохранить государство как свою среду обитания, а с другой – решение заменить эту среду обитания на более перспективную для выживания. Первая тенденция на деле выражается в стремлении удержать рушащееся здание подпорками в виде ужесточения режима вплоть до диктатуры, включая при необходимости государственный переворот и/или водружение во главе власти военной хунты. Вторая, как правило, результируется в сепаратизме и образовании отдельных государств на обломках прежнего.

Полных аналогий в истории, конечно, не бывает. Но и полной новизны – тоже. А потому в ряде аналитических центров уже просчитываются вариации будущего, после того как под грузом неразрешимых противоречий развалятся Соединённые Штаты Америки.

Страх и ужас после Вашингтона

К чему же приведёт всё более широко ожидаемый крах США?

Экономику брать не будем. Потому что это, с одной стороны, не наука, а набор утилитарных выводов из горько приобретённого опыта с постоянно оказывающимся в луже прогнозным аппаратом. И потому, с другой стороны, что на трёх экономистов – четыре теории, причём двое из троих придерживаются всех четырёх.

Во всяком случае, далеко не все уверены, что после развала американского государства последует немедленный крах доллара. Существует ещё «старый центр» решений в лондонском Сити, куда при плохом раскладе может перетечь Федеральная резервная система, да и более или менее признаваемая платёжная единица будет востребована даже на обломках американского мира, пока не отвоюет своё место под солнцем другая резервная валюта или вновь не поднимется доллар.

Хотя тряхнёт всех, конечно, сильно.

Фото: www.globallookpress.com

Гораздо интереснее, что будет происходить на геополитических, так сказать, фронтах.

Первое, в чём сходятся большинство экспертов, – развалится блок НАТО. Просто в силу того, что реальных оборонительных задач перед Европой нет, а тот силовой инструмент, каким альянс служил Америке, ей более будет не потребен. За наличием на месте Соединённых Штатов Америки конгломерата разъединённых штатов Америки.

После развала США очевидно резкое снижение, если не полное прекращение гегемонистских устремлений американских элит во внешний мир. Центр решений «глубинного государства» переместится частично в Англию, частично в Швейцарию. Роль глобального игрока и защитника экономического глобализма, конечно, захочет перенять Пекин, и, по уму, заправилам «глубинного государства» было бы правильно играть эту партию с ним. Но китайские элиты уже 5 тысяч лет китайские, и перед этим массивом, выстоявшим, несмотря ни на какие развалы, гражданские войны и временные экономические деградации, «глубинщики» уже сегодня выглядят довольно бледно. А потеряв такой военно-политический инструмент, как США, они в торге с китайцами окажутся и вовсе тенями.

Тем более что одновременно они утеряют и такую свою базу, как Израиль. Тут эксперты тоже практически едины: без хранящей и оберегающей длани Вашингтона это государство довольно скоро подвергнется общей атаке арабских соседей. И ядерное оружие не поможет, хотя, уверены многие, Израиль и в этой войне победит. Но такой ценою, что живые будут завидовать отмучившимся.

Фото: www.globallookpress.com

Убедить арабов оставить от Израиля камень на камне сможет только Россия. Но вряд ли захочет. Потому что едва ли захочет ради него терять такого партнёра, как Иран – а персы явно присоединятся к арабам, если вообще не возглавят антиизраильскую кампанию.

Страх и ужас вне Вашингтона

К тому же России будет не до того. У неё появится сразу много забот на временно утерянных в 1991 году территориях, где, можно быть уверенными, стенка на стенку пойдут стороны всех незавершённых территориальных конфликтов. И нужно будет как-то смирять ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, ибо война с полезными Турцией и Азербайджаном ради бесполезной прозападной Армении – последнее, что нужно будет Москве.

А к этому необходимо добавить тушение конфликтов между Новороссией и Малороссией, между Молдавией и Приднестровьем, между странами Центральной Азии, какую-то реакцию на гражданскую войну в Грузии, усмирение прибалтийских нацистов в ходе их неизбежных под шумок попыток выгнать русское население из своих стран.

Во-вторых, у России будут явные заботы с Европою. Там в отсутствие Америки неизбежно образуются три центра силы: Германия, Британия как база нового транснационального финансового центра и – анархическая, но всё же армия из мигрантов, на ходу сплачиваемая сетью исламистских террористических организаций.

Фото: www.globallookpress.com

И здесь, в Европе, начнёт повторяться вечный её кошмар, начавшийся после Вестфальской мирной системы: кошмар Германии, географией обречённой существовать в кольце врагов, – и кошмар меняющихся врагов Германии, страшащихся такого мощного монстра в центре континента. Над этими кошмарами будет нависать фобийный кошмар Европы в виде сильной России. А также истинный её кошмар – Британия, с её собственной фобией никогда и ни при каких обстоятельствах не допускать чрезмерного (с её точки зрения) усиления ни одного континентального государства.

Отсюда – распад Европы на вечно конкурирующие кластеры с фоном из терактов и внутренних войн между мигрантами, дружинами самозащиты граждан, бандами демократов и шайками антифа. Причём гарантий, что эти кластеры будут состоять из нынешних государств, – никаких. Испания распадётся явно, Бельгия – тоже, причём велика вероятность, что власть в Брюсселе окажется у исламистов, а Фламандия вместе с Голландией потянется к Германии, нелюбимой, но всё же той, где немцы с присущим им орднунгом отстоят свою страну от мигрантов.

Правда, что при этом произойдёт с самой Германией – вопрос. История показывает, что в войнах с пришельцами побеждает, как правило, национализм. А как выглядит германское националистическое государство, все уже видели.

Свет и надежда на обломках Вашингтона

Впрочем, тут у России будет большой исторический шанс не только удержать Германию от реинкарнации Третьего рейха, но воплотить в жизнь идеальную геополитическую конфигурацию – союз германского орднунга и русской силы. Ностальгия по ГДР среди восточных немцев до сих пор сильна, а ГДР когда-то была самым верным союзником советской России. А в войне против исламистских повстанцев именно восточные немцы станут костяком сначала сопротивления, а потом и победы. И на них можно опереться.

Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, неизбежно обезумевшая в таких обстоятельствах Польша сама, как водится, поставит вопрос о своей нейтрализации объединёнными усилиями Германии и России. А вслед за этим под влияние такого союза подпадёт и вся Восточная Европа. Кроме Балкан, где будет продолжаться извечная резня.

Союзу России и Германии будут уже не страшны никакие ковы Туманного Альбиона. Хотя бы потому, что Берлин в этом союзе избавится от кошмара окружённой крепости, а в России англофилия уже не будет иметь значения элитарного политического направления. Если в этом союзе будет состоять также и Китай – хотя бы и через Шанхайскую организацию сотрудничества (ибо более тесных союзов в Поднебесной не любят, как никогда и не любили), – то этот союз будет определять судьбы планеты на достаточно длительную перспективу.