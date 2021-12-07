Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
Главная / Украина

Что будет, если президенты России и США договорятся по «украинскому вопросу»?

07 декабря 2021, 14:50  •  319 • Украина
Определённые выводы можно, пожалуй, сделать, исходя из сегодняшних заявлений влиятельных американских политиков. Итак, если Москва и Вашингтон оставят всё, как есть, на украинской границе с Россией появится контингент НАТО, по словам лидера республиканцев в Сенате Макконнелла, «сопоставимый по численности» с российской группировкой, выдвинутой на передовые рубежи. Это от 90 до 120 тысяч штыков. Таким образом, отпадает необходимость обсуждать военные базы НАТО на Украине – они станут данностью.
Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века, Армия
Как разъяснил бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, в новых условиях НАТО будет вынуждено разместить группировку на «украинской границе» (читай – на границе с Россией) на ротационной основе – таким образом, контингент будет постоянно «свежим», максимально готовым к бою. Болтон также указывает, что численность группировки должна быть адекватной российскому присутствию на границе – то есть, порядка 100 тысяч штыков. Это – 10 военных баз. Если кто-то забыл, мы напомним – на сегодняшний день на Украине действует именно столько «совместных учебных центров Украины и НАТО» – замаскированных натовских военных баз. По сути, альянс уже вышел к российским границам, и если сегодня на переговорах президентов России и США ситуация будет зафиксирована, следующими целями альянса станут Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и, конечно же, Крым.
Ещё важный момент – сегодня Минобороны Украины без необходимой санкции Верховной Рады выпустил циркуляр, подписанный главкомом Залужным (почему-то не министром обороны, как положено) о разрешении боевой авиации альянса взлёты и посадки на украинской территории – в том числе и с «полным боезапасом» (не указывая, правда, будет ли этот боезапас содержать ядерные боеголовки). Что это означает, легко догадаться – у российских границ появятся не только военные НАТО, но и ракеты. А уж с ядерными боеголовками или нет – поди, догадайся. В такой ситуации уступить американским партнёрам – самоубийственно для нашей страны. По сути, России не оставляют выбора, подталкивая к военному решению украинского вопроса, перезревшего, как нарывающий гнойник.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



319
Источник
Похожие новости
07 декабря 2021, 01:25
В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода на сторону России»
05 декабря 2021, 15:35
Украина опять истерит: Витренко назвал решение ФРГ по «Северному потоку – 2» издевательством
05 декабря 2021, 10:55
Майя Санду желает «разобраться» с российским телевещанием
06 декабря 2021, 06:45
Муженко признал неготовность ВСУ начать «превентивную» войну против России
06 декабря 2021, 00:20
СНГ между разрывом связей и формированием общего экономического пространства
06 декабря 2021, 19:35
Украина поблагодарила свою армию за подвиги американцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло ко...
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора&q...
07 декабря 2021, 01:25
В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода н...
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за з...
07 декабря 2021, 04:55
Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2021, 05:50
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
30 ноября 2021, 17:10
Путин дал ответ на план размещения на Украине ударных комплексов НАТО
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
05 декабря 2021, 09:10
Блинкен разозлил Лаврова: Встреча в Стокгольме переросла в перепалку
01 декабря 2021, 17:40
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбирайтесь сами
02 декабря 2021, 12:55
Обещали тысячи долларов: Задержанные ФСБ украинцы рассказали детали подготовки теракта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.