Что будет, если президенты России и США договорятся по «украинскому вопросу»?

Определённые выводы можно, пожалуй, сделать, исходя из сегодняшних заявлений влиятельных американских политиков. Итак, если Москва и Вашингтон оставят всё, как есть, на украинской границе с Россией появится контингент НАТО, по словам лидера республиканцев в Сенате Макконнелла, «сопоставимый по численности» с российской группировкой, выдвинутой на передовые рубежи. Это от 90 до 120 тысяч штыков. Таким образом, отпадает необходимость обсуждать военные базы НАТО на Украине – они станут данностью.

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века, Армия

Как разъяснил бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, в новых условиях НАТО будет вынуждено разместить группировку на «украинской границе» (читай – на границе с Россией) на ротационной основе – таким образом, контингент будет постоянно «свежим», максимально готовым к бою. Болтон также указывает, что численность группировки должна быть адекватной российскому присутствию на границе – то есть, порядка 100 тысяч штыков. Это – 10 военных баз. Если кто-то забыл, мы напомним – на сегодняшний день на Украине действует именно столько «совместных учебных центров Украины и НАТО» – замаскированных натовских военных баз. По сути, альянс уже вышел к российским границам, и если сегодня на переговорах президентов России и США ситуация будет зафиксирована, следующими целями альянса станут Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и, конечно же, Крым.

Ещё важный момент – сегодня Минобороны Украины без необходимой санкции Верховной Рады выпустил циркуляр, подписанный главкомом Залужным (почему-то не министром обороны, как положено) о разрешении боевой авиации альянса взлёты и посадки на украинской территории – в том числе и с «полным боезапасом» (не указывая, правда, будет ли этот боезапас содержать ядерные боеголовки). Что это означает, легко догадаться – у российских границ появятся не только военные НАТО, но и ракеты. А уж с ядерными боеголовками или нет – поди, догадайся. В такой ситуации уступить американским партнёрам – самоубийственно для нашей страны. По сути, России не оставляют выбора, подталкивая к военному решению украинского вопроса, перезревшего, как нарывающий гнойник.