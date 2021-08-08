Что будет, если на выборах в Думу победят коммунисты, эсеры или либерал-демократы?

Если присмотреться, то все наши парламентские партии морочат своих избирателей, являясь по сути вовсе не теми, за кого себя выдают. Буржуазная «Единая Россия» спекулирует социальной повесткой, притворяясь левой, коммунисты, позабыв об идеалах интернационализма, «топят» за державность увереннее, чем иные правые, а в руководстве эсеров заправляет вчерашний национал-большевик. Что же до либерал-демократов, то они у нас и не либералы, и не демократы. Так чего же ждать от них, от этих мутантов?

На самом деле не составляет большого труда просчитать действия каждой партии, претендующей на попадание в Думу. Как несложно предугадать, что, к примеру, предпримет та или иная в случае своей победы на выборах. Полностью абстрагируясь при этом от их лозунгов и программ, в коих зачастую всё неправда, буквально от первой до последней буквы. Так, «Единая Россия» талдычит о «стратегии развития», но при этом не делает ничего, чтобы Центробанк не рассовывал деньги по кубышкам, а направлял их на развитие реального сектора экономики. Обещает поддержку незащищённым слоям населения, но при этом не инициирует никаких социальных выплат – до тех пор, пока этого не сделает президент. А ещё можно припомнить, как ЕР негодовала по поводу притеснения русских на Украине. Требовала войска туда ввести! И что, удалось что-то изменить?

У кажущихся антиподов «ЕдРа», коммунистов, ситуация аналогичная. Партия научного атеизма ходит на демонстрации с православными хоругвями, а её лидер публично крестится на Мавзолей Ленина. Впрочем, некая преемственность всё-таки имеет место – борец с буржуями Ленин не брезговал брать ассигнации у миллионщика Саввы Морозова, а продолжатель его дела Зюганов принимает подношения от миллионщиков Видьманова и Грудинина. Но когда сам Зюганов на публичных дебатах с Максимом Шевченко бросает в зал: «Марксизм? Мы исчерпали эту тему!» – подмывает задать товарищам вопрос в лоб: а что у вас, собственно, осталось от коммунистической идеологии? Кроме внешней атрибутики для «развода» доверчивой публики?

Между тем отсутствие у думских партий ограничивающих манёвр идеологических рамок чревато самыми лихими виражами. Обещают избирателям, скажем, эсеры снизить пенсионный возраст, повысить социальные выплаты и защитить русско-

язычное население в бывших советских республиках. А чем они займутся в первую очередь, если вдруг победят на выборах? Почему бы, кстати, им не победить? Прецеденты в недавней истории уже были – в 1993 году на думских выборах ЛДПР Жириновского фактически одержала победу. Тогда, помнится, все ждали от Жириновского, что он выполнит свои обещания – помоет сапоги в Индийском океане, упразднит национальные автономии и публично перестреляет без суда и следствия всех лидеров ОПГ. И что Жириновский? А он, вразрез со всеми своими обещаниями и ожиданиями избирателей, «встроился» в актуальную политическую повестку, зачастую подыгрывая Ельцину ревностнее, чем провластный «Выбор России» Егора Гайдара. Но Жириновский и ЛДПР были не уникальны. На следующих выборах в Думу, как известно, победили коммунисты, причём суммарное число мест у ленинцев втрое превышало провластную фракцию «Нашего дома – России». И что же Зюганов? Вернул социализм? Даже не подумал! Да что там социализм, он даже Крым не вернул, хотя формально имел на то все основания и возможности. Осенью 1996-го Госдума объявила о российском суверенитете над Севастополем, но через пару месяцев Зюганов буквально «сдал» Крым Украине в соответствии с линией ельцинского МИДа. В общем, как доказывает недавняя история, ждать от любой победившей на выборах партии можно всего, чего угодно. Вот об этом-то и поговорим.

Коммунисты вернут власть олигархам?

Было у коммуниста Зюганова три спонсора – «красный директор» Виктор Видьманов, капиталист Геннадий Семигин и крупный помещик Павел Грудинин. Ещё сообщалось, что Зюганова якобы с руки подкармливал олигарх Михаил Ходорковский. Кто платит, тот и заказывает музыку, не так ли? Значит ли это, что в случае победы КПРФ на думских выборах Россию ждёт возвращение к олигархической системе управления, образно говоря, «семибанкирщине-2»? Только вместо покойного Бориса Березовского первую скрипку будет играть пребывающий в добром здравии Ходорковский. Не исключено. Вообще-то «семибанкирщину» как явление принято связывать в первую очередь с персоной Бориса Ельцина, оперевшегося на олигархов накануне выборов 1996 года, но ведь и Зюганов не мог не иметь отношения к этому явлению, фактически единолично возглавляя крупнейшую думскую фракцию. Зюганов, как законодатель, имеющий решающее слово, мог бы в законодательном порядке ограничить влияние этой самой «семибанкирщины». Почему же он этого не сделал? Не захотел? Или имелись обязательства – перед тем же Ходорковским? А кто сможет поручиться, что те прежние обязательства дезавуированы? Или не появились иные, новые?

А как вам такой поворот – в случае победы на выборах в Думу коммунисты вполне могут инициировать процесс возвращения Крыма Украине. Думаете, передёргиваем? Ничуть не бывало. В 2014–2016 годах лидеры Компартии Украины Пётр Симоненко и Адам Мартынюк неоднократно указывали Зюганову, что, признавая российский статус полуострова, тот попирает базовые для коммунистов идеалы интернационализма и братства народов. И Зюганову приходилось разъяснять украинским товарищам, что идеалы интернационализма для него на самом деле имеют первостепенную важность.

Но когда сам Зюганов на публичных дебатах с Максимом Шевченко бросает в зал: «Марксизм? Мы исчерпали эту тему!» – подмывает задать товарищам вопрос в лоб: а что у вас, собственно, осталось от коммунистической идеологии?

А статус Крыма, таким образом, выходит, вторичен?

Зато, чтобы стыдливо прикрыть реальное положение дел, Зюганов с приспешниками постараются максимально задействовать внешние факторы – перестанут драпировать к праздникам Мавзолей, вернут портреты вождя революции в школьные классы, и даже, возможно, станут принимать младшеклассников в октябрята и пионеры. Вероятно, изменится государственный флаг – на красный с серпом и молотом. Но других изменений скорее всего всё же не будет. Возрождать Советский Союз по-настоящему у нынешних коммунистов кишка тонка.

Эсеры продолжат линию своего «боевого крыла»?

Пока «Справедливой Россией» единолично рулил Сергей Миронов, вопросов к партии в общем-то не было – она была думским эрзацем, призванным заполнять вакуум и создавать видимость политического разнообразия (подробнее о том, как Миронову удалось монетизировать свой политический проект, – читайте в материале «Прирос к мандату»). Но в этом году партию реформировали, и в ней появился ещё один лидер, Захар Прилепин. Между прочим, любимый ученик бескомпромиссного Эдуарда Лимонова, участник войны в Донбассе. «Я управлял боевым подразделением, которое убивало людей», – признавался Прилепин. Между тем каких-то несколько лет назад Прилепин заявлял следующее: «Революция – единственный для России способ выжить». Вот и думай, спроста ли писатель появился в рядах эсеров (до 1917 года «эсер» расшифровывалось, как «социалист-революционер»). «Я считаю, что эволюционный путь – тупиковый, – заявлял Прилепин. – В нём нет никакого противостояния власти. Я предпочитаю иные методы». И к этим «иным методам» Прилепин собирался прибегнуть «в следующий раз», «когда выпадет подобный исторический шанс». Так что уже в этом году преемственность между теми, дореволюционными, эсерами и нынешними может стать слишком очевидной – «слишком» для Миронова и прежнего партийного руководства, злоупотреблявшего вегетарианством. Прилепин же явно предпочитает не травку, а свежую кровь. Новая революция, поучает он своих последователей, «не то что возможна – она необходима. Это жизненная необходимость. Революция в России – это признак того, что страна жива, деятельна, бодра, сильна, что это страна будущего. Революция есть обновление – живое, творческое обновление общества». Просто имейте это в виду, когда будете голосовать за «Справедливую Россию». Если что, вас честно предупреждали.

В общем, первое время, чтобы не перепугать почтеннейшую публику, её будут постепенно приучать к мысли о том, что «революция неизбежна». А уж затем реализуют свои планы по полной программе. Правда, прилепинская революция представляется чем-то в духе скандальных мхатовских постановок последнего времени, с Ольгой Бузовой в главной роли. Но крови может пролиться – мама не горюй.

Либерал-демократы вернут лихие 90-е?

Казалось бы, какая связь между ЛДПР и бандитами? Тем паче организованной преступностью в духе лихих 90-х? Наверняка у Жириновского и в мыслях ничего подобного нет. Но в том-то и дело, что в новом созыве Госдумы у ЛДПР появится новый лидер – вместо стареющего бессменного. Куда поведёт он партию? Предсказать это несложно. Сын Жириновского, Игорь Лебедев, объявил об уходе из ЛДПР, оставив, таким образом, либерал-демократов без очевидного преемника. Между тем региональные ячейки всё увереннее берут под контроль представители армянской и азербайджанской диаспор, из тех, что покровительствуют разномастной торговле, как легальной, так и не вполне. Откуда, казалось бы, взяться такому заголовку на портале «Ура.Ру» – «Партия Титова обвинила ЛДПР в бандитизме и оргпреступности»? «У некоторых членов ЛДПР есть судимости за бандитизм и организованную преступность, – без обиняков разъяснил зампред Партии Роста Виктор Звагельский. – Наша партия из другой касты. У наших – погашенные судимости по скромным экономическим статьям. А у ЛДПР багаж посерьёзнее». Так что есть все основания предполагать, что, взяв власть, либерал-демократы могут попытаться реставрировать в стране то, что было в лихие 90-е, – беспредел «братков». Опыта «решал» соколам Жириновского не занимать (в 90-е «тамбовские» во главе с Михаилом Глущенко буквально «прописались» во фракции, а недавний скандал с хабаровским губернатором Фургалом доказал, что курс, заданный в 90-е, в общем-то особо и не менялся). Так-то, конечно, если ЛДПР вдруг одержит победу, особенно ничего не изменится – ни тебе эсеровской революции или коммунистической олигархизации. Вот только «братки» могут вернуться – в тех же масштабах, что в 90-х годах.

Правда, прилепинская революция представляется чем-то в духе скандальных мхатовских постановок последнего времени, с Ольгой Бузовой в главной роли. Но крови может пролиться – мама не горюй

Впрочем, за три десятилетия бандиты так научились мимикрировать, что многим будет даже невдомёк, что это бандиты, а не политики. А хуже всего то, что разборки «армянских» с «азербайджанскими» станут нормой и в бизнесе, и на улице, и в Госдуме. За иностранных приезжих будут топить партийные бонзы с трибун. А найм в Сбербанк сотрудников со знанием узбекского и таджикского (как это случилось на днях) покажется невинной новостью. Будем в итоге сами учить эти языки и разбираться в тонкостях намаза.

Единороссы вернут плановую экономику?

Не хотелось бы признавать, что «накаркали», но – тем не менее. Несколько лет назад «Наша Версия» напророчила, что Россия пойдёт по китайскому пути в экономике. И полтора года назад этот наш прогноз, что называется, был зафиксирован – первым вице-премьером правительства стал Андрей Белоусов, которого признанные экономисты, в частности Михаил Хазин, называли «личностным воплощением» китайского пути в экономике. Круг замкнулся. Далее логичным шагом представлялось бы возрождение Госплана СССР и возвращение к экономике «дальнесрочного» планирования. Белоусов недавно признал, что переход к Госплану «представлялся бы логичным и уместным». Одновременно «стирались» бы малый и средний бизнес, который стало слишком дорого и хлопотно поддерживать на плаву. А ведь ещё недавно у «Единой России» имелся альтернативный экономический сценарий (продавливаемый Владимиром Плигиным), и партия в общем-то избегала следования в фарватере какого-то одного курса. Теперь же всё изменилось, о Плигине словно бы позабыли, да и сам он ушёл в тень. Одновременно «Единая Россия» трансформируется в партию социальных инициатив, в идеологической платформе которой, по сути, ничего не осталось от либеральных установок 90-х годов. Развитие предпринимательства? Здорово, но сегодня на это нет денег. И поддерживать разномастные творческие инициативы, связанные с мелким бизнесом, тоже дороговато. Пандемия, спад мировой экономики – не до того. Тут бы ключевые отрасли экономики не упустить. Таким образом, если «Единая Россия» победит на выборах, курс на госкапитализм будет продолжен, а его развитие предполагает как переход к плановой экономике, так и скорый закат малого и среднего предпринимательства. Неизбежный и скорее всего окончательный.

В Госдуме РФ седьмого созыва 4 фракции и 2 внефракционных депутата