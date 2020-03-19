Что будет, если боевики не выполнят требований ВС РФ и не уйдут с трассы М4: размышления • 146 • Аналитика

Автотрасса М4 связывает Алеппо и Латакию и играет стратегическое значение. Боевики категорически не хотят ее освобождать, ВС России и ВС Сирии требуют очистить трассу до конца марта 2020 года.



О требовании российской стороны к боевикам до конца месяца очистить стратегическую автомагистраль сообщил новостной ресурс Al-Masdar News. С похожим требованием, но к Турции, обратился и исполняющий обязанности губернатора провинции Идлиб Мухаммед Фади ас-Саадун. Сирийский чиновник заявил, что если турецкая сторона не окажет воздействия на подконтрольные формирования и не освободит автотрассу, то Сирийской арабской армии придется выполнять эту задачу вооруженным путем.







Требования России и Сирии боевикам стоило бы воспринимать всерьез. Автотрасса очень важна и в экономическом, и в военном плане. Именно для взятия ее под контроль сирийские правительственные войска в начале 2020 года и затеяли мощное наступление в Идлибе, которое едва не закончилось полным разгромом боевиков и привело к вмешательству Турции, поспешившей «закрыть грудью» подконтрольные туркоманские и арабо-суннитские формирования.



Итак, что может произойти, если «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) и прочие подконтрольные и неподконтрольные Турции формирования не отойдут от важной автотрассы? Тогда перемирие фактически прекратит действовать. Сирийская арабская армия перейдет в наступление на позиции боевиков и будет вооруженным путем выбивать их с занимаемых позиций. Нет сомнений, что всестороннюю помощь правительственным войскам окажет российская военная группировка в Сирии, а также шиитские ополчения, которые уже сейчас стягиваются в провинцию Идлиб из соседних регионов Сирии.



Кстати, роль шиитских ополчений, укомплектованных ливанцами, иракцами, а также пакистанцами и афганцами, в возможном изменении ситуации в районе автомагистрали отрицать не стоит. Они представляют не только неплохое подкрепление частям регулярной сирийской армии, но и являются формально сторонней силой, за которую Дамаск может и не нести ответственность. Это очень удобно – противостоять протурецким боевикам силами нерегулярных вооруженных формирований.



Сейчас сирийская армия сосредоточена у двух стратегически важных городов Джиср-эш-Шугур и Ариха, вблизи которых и проходит автомагистраль. Боевики также базируются неподалеку и предпринимают всевозможные попытки дестабилизировать ситуацию на дороге – взорвали мост, разбрасывают шипы, делают песчаные насыпи. Задача – помешать движению автотранспорта по магистрали и сорвать совместное российско-турецкое патрулирование.



Скорее всего, боевики выполнять требования сирийской стороны не будут. Не для того они воюют. Тем более, что и ХТШ, и другие важнейшие группировки радикального толка уже отказались выполнять условия перемирия в Москве и заявили, что будут уничтожать любые колонны и патрули сирийских войск.



Не отрицают боевики и своего крайне враждебного настроя к патрулям российской военной полиции, которые сегодня действуют в регионе. Таким образом, к концу марта 2020 года ситуация в районе автомагистрали М4 резко обострится, если, разумеется, не произойдет каких-то радикальных изменений в политике Реджепа Эрдогана и он не окажет давления на подконтрольные группировки с тем, чтобы они оставили автомагистраль и отошли от нее на установленное расстояние.



Если сирийские войска при поддержке российских ВКС перейдут в наступление, то это даст Турции возможность говорить о срыве перемирия по вине Дамаска и Москвы. Дальше дело – за большой дипломатией. Если Москве опять удастся договориться с Анкарой, то последняя может смириться с сирийским наступлением, а если нет, то турецкие вооруженные силы вновь окажутся в стадии противостояния с Сирийской арабской армией. Однако до этого момента, есть мнение, САА сможет продвинуться ещё глубже в провинции Идлиб при поддержке ВКС РФ, которые способны смести передовые рубежи боевиков. Автотрасса М4 связывает Алеппо и Латакию и играет стратегическое значение. Боевики категорически не хотят ее освобождать, ВС России и ВС Сирии требуют очистить трассу до конца марта 2020 года.О требовании российской стороны к боевикам до конца месяца очистить стратегическую автомагистраль сообщил новостной ресурс Al-Masdar News. С похожим требованием, но к Турции, обратился и исполняющий обязанности губернатора провинции Идлиб Мухаммед Фади ас-Саадун. Сирийский чиновник заявил, что если турецкая сторона не окажет воздействия на подконтрольные формирования и не освободит автотрассу, то Сирийской арабской армии придется выполнять эту задачу вооруженным путем.Требования России и Сирии боевикам стоило бы воспринимать всерьез. Автотрасса очень важна и в экономическом, и в военном плане. Именно для взятия ее под контроль сирийские правительственные войска в начале 2020 года и затеяли мощное наступление в Идлибе, которое едва не закончилось полным разгромом боевиков и привело к вмешательству Турции, поспешившей «закрыть грудью» подконтрольные туркоманские и арабо-суннитские формирования.Итак, что может произойти, если «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) и прочие подконтрольные и неподконтрольные Турции формирования не отойдут от важной автотрассы? Тогда перемирие фактически прекратит действовать. Сирийская арабская армия перейдет в наступление на позиции боевиков и будет вооруженным путем выбивать их с занимаемых позиций. Нет сомнений, что всестороннюю помощь правительственным войскам окажет российская военная группировка в Сирии, а также шиитские ополчения, которые уже сейчас стягиваются в провинцию Идлиб из соседних регионов Сирии.Кстати, роль шиитских ополчений, укомплектованных ливанцами, иракцами, а также пакистанцами и афганцами, в возможном изменении ситуации в районе автомагистрали отрицать не стоит. Они представляют не только неплохое подкрепление частям регулярной сирийской армии, но и являются формально сторонней силой, за которую Дамаск может и не нести ответственность. Это очень удобно – противостоять протурецким боевикам силами нерегулярных вооруженных формирований.Сейчас сирийская армия сосредоточена у двух стратегически важных городов Джиср-эш-Шугур и Ариха, вблизи которых и проходит автомагистраль. Боевики также базируются неподалеку и предпринимают всевозможные попытки дестабилизировать ситуацию на дороге – взорвали мост, разбрасывают шипы, делают песчаные насыпи. Задача – помешать движению автотранспорта по магистрали и сорвать совместное российско-турецкое патрулирование.Скорее всего, боевики выполнять требования сирийской стороны не будут. Не для того они воюют. Тем более, что и ХТШ, и другие важнейшие группировки радикального толка уже отказались выполнять условия перемирия в Москве и заявили, что будут уничтожать любые колонны и патрули сирийских войск.Не отрицают боевики и своего крайне враждебного настроя к патрулям российской военной полиции, которые сегодня действуют в регионе. Таким образом, к концу марта 2020 года ситуация в районе автомагистрали М4 резко обострится, если, разумеется, не произойдет каких-то радикальных изменений в политике Реджепа Эрдогана и он не окажет давления на подконтрольные группировки с тем, чтобы они оставили автомагистраль и отошли от нее на установленное расстояние.Если сирийские войска при поддержке российских ВКС перейдут в наступление, то это даст Турции возможность говорить о срыве перемирия по вине Дамаска и Москвы. Дальше дело – за большой дипломатией. Если Москве опять удастся договориться с Анкарой, то последняя может смириться с сирийским наступлением, а если нет, то турецкие вооруженные силы вновь окажутся в стадии противостояния с Сирийской арабской армией. Однако до этого момента, есть мнение, САА сможет продвинуться ещё глубже в провинции Идлиб при поддержке ВКС РФ, которые способны смести передовые рубежи боевиков. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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