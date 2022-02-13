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Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?

13 февраля 2022, 17:05  •  430 • Украина
Администрация США, раструбив по всему миру о грядущей агрессии России, сворачивает на Украине свое консульство, выводит военных инструкторов и рекомендует своим гражданам покинуть страну в течение 48 часов. Чем закончится истерия американцев, каковы варианты развития дальнейших событий и как это отразится на престиже Соединенных Штатов?
Сюжет: Войны XXI века
У страха глаза велики
Мир напрягся. Заголовки западных СМИ пестрят упоминаниями России. Американцы в страхе покидают Украину, администрация президента США Джо Байдена уже назвала дату планируемого вторжения России на Украину – 16 февраля. Об этом Байдену донесла разведка. Наблюдения за крупными российскими учениями в Южном военном округе и в Беларуси «Союзная решимость-2022» также заставили Запад напрячься. В общей сложности около 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за опасений военного конфликта. США призвали сделать это за 24-48 часов.
Раннее чиновники американской разведки полагали, что Путин был готов дождаться окончания зимних Олимпийских игр в Пекине, прежде чем, возможно, отдать приказ о наступлении, чтобы избежать противодействия президенту Китая Си Цзиньпину. Но уже в пятницу 11 февраля советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вторжение произойдет до завершения зимней Олимпиады, причем с высокой долей вероятности атака начнется с воздуха.
Спасайся кто может
В субботу 12 февраля Госдепартамент приказал всем своим дипломатам и сотрудникам, кроме «основной группы», покинуть американское посольство в Киеве из-за опасений, что Москва вскоре предпримет крупное наступление. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что сокращение посольства, одного из крупнейших в Европе, отражает настоятельную необходимость для американских граждан немедленно покинуть Украину, поскольку Вашингтон имеет ограниченные возможности помочь им, если страна станет зоной боевых действий.
На вопрос, уничтожают ли дипломаты в Киеве документы или другие секретные и конфиденциальные материалы, чтобы не допустить их захвата русскими в случае потери посольства, чиновник сказал, что в этом направлении предпринимаются «соответствующие, разумные шаги».
Значит ли это, что американцы всерьез рассматривают возможность падения Киева? Что ж, у страха глаза велики.
Считается, на Украине находятся несколько тысяч американцев, и чиновник сообщил журналистам, что, хотя дипломатические усилия по предотвращению войны продолжаются, ситуация движется к активному конфликту. И, похоже, Европа вскоре столкнется с самым серьезным кризисом безопасности со времен окончания холодной войны. Госдепартамент США заявил, что все американские сотрудники, не работающие в чрезвычайных ситуациях, покинут посольство в Киеве, оставив лишь «минимум» дипломатов и украинских сотрудников. Консульские услуги в посольстве будут приостановлены с воскресенья. Небольшое консульское представительство во Львове продолжит оказывать помощь гражданам США в чрезвычайных ситуациях, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Заметим, что американское посольство в Киеве – третье по величине дипломатическая миссия США в Европе, в которую входят 181 государственный служащий, и представляет собой ряд офисных зданий, окруженных забором по периметру в зеленом жилом районе.
Вслед за дипломатами министр обороны США Ллойд Остин приказал вывести около 160 американских военных инструкторов. Эти военнослужащие являются членами Национальной гвардии армии Флориды, прибыли в конце ноября и дислоцировались на украинской базе недалеко от польской границы. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Ф. Кирби. В заявлении не упоминается около 80 военнослужащих армейского спецназа, в том числе инструкторы «зеленых беретов», которые по крайней мере пока останутся на Украине и также базируются на полигоне недалеко от польской границы.
Соединенные Штаты исключили отправку своих войск для защиты Украины, но увеличили их развертывание в странах-членах НАТО в Восточной Европе.
Телефонные переговоры
В 19 часов по московскому времени в субботу 12 февраля прошли переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты общались около часа. Как пишет NYTimes: «Вопрос о том, вторгнется ли Россия в Украину, так и остался невыясненным. Один высокопоставленный сотрудник службы национальной безопасности, вскоре после телефонного разговора, сказал, что «не произошло никаких фундаментальных изменений в динамике, которая разворачивалась в течение нескольких недель», что является признанием того, что Россия продолжает наращивать военное присутствие вокруг Украины». В то же время помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков охарактеризовал разговор с Байденом как «деловой», но омраченный американской истерией по поводу неминуемого вторжения России. По словам Ушакова, во время субботнего телефонного разговора Байден сделал несколько предложений по решению проблем безопасности России в Восточной Европе, которые во многом повторяют те, что были сделаны Соединенными Штатами в прошлом месяце. Владимир Путин ответил, что Кремль рассмотрит их, однако эти предложения игнорируют ключевые требования России».
А что Украина?
В отличие от западных политиков, украинское правительство призывает к спокойствию, а сам президент Владимир Зеленский заявил, что не видел разведданных, указывающих на неминуемое нападение России, а «избыток информации» сеет ненужный страх.
Что будет дальше?
Раннее Россия обвинила западные страны в распространении дезинформации о своих намерениях. Россия – мирная страна и не станет ни на кого нападать. Военные учения – всего лишь учения. Как пишет политический обозреватель Максим Юсин : «Для репутации Соединённых Штатов в мире наступает решающая неделя. Администрация Джозефа Байдена максимально взвинтила ставки, назвав точную дату «российского вторжения» на Украину (16 февраля) и предсказав леденящий душу сценарий этого вторжения (массированные бомбардировки, огромные жертвы, захват Киева)».
И тут, по мнению Юсина, возможны три сценария развития событий:
1. Американцы оказываются правы, Россия нападает на Украину, Европа в шоке, Вашингтон доказывает всем, что его разведка – самая лучшая в мире, и укрепляет свое мировое лидерство, Россия объявляется вселенским злом, становится изгоем и на многие годы или даже десятилетия опускается железный занавес.
Нужно ли это Америке? Безусловно – да! И ради такого поворота событий, почему бы не спровоцировать конфликт самим?
2. Провокацию устроит Украина, чтобы свалить на Россию. Но в современном мире со спутников просматривается каждый метр, особенно сейчас. И Москва может не повестись на провокацию.
3. Войны не будет, российские войска закончат учения, корабли вернутся на места постоянной дислокации, Россия не нападет на Украину и не захватит Киев. По репутации США и ее доблестной разведки будет нанесен удар.
16 февраля не за горами, и вскоре мир узнает, были ли «сырыми» разведданные американцев, которых воочию так и не увидел Зеленский. И вряд ли кто-нибудь поверит снова разведке США.

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