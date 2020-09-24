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Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
24 сентября 2020, 02:35 • 34 • Политика
Россия обойдётся без Германии в случае её отказа от "Северного потока - 2". "Если немцы согласятся на такое экономическое самоубийство, то у нас выход есть", - заявил Анатолий Вассерман.
Политический эксперт и публицист Анатолий Вассерман рассказал, как можно решить проблему "водной блокады" Крыма и что будет делать Россия в случае отказа Германии от проекта "Северный поток - 2". Слова эксперта прозвучали на онлайн-конференции Медиагруппы "Патриот".
По словам Вассермана, проблему водоснабжения Крыма можно решить при помощи труб из тонкой пластмассовой плёнки, если использовать их в качестве больших водоводов. Такую конструкцию можно было бы проложить прямо по черноморскому дну, считает эксперт.
Также Вассерман поделился своими мыслями по поводу того, что делать России, если из-за ситуации с Навальным власти Германии всё-таки откажутся от газопровода "Северный поток - 2". По словам эксперта, помимо Германии есть и другие желающие брать газ у России.
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