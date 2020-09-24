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Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну

24 сентября 2020, 02:35  •  34 • Политика
Россия обойдётся без Германии в случае её отказа от "Северного потока - 2". "Если немцы согласятся на такое экономическое самоубийство, то у нас выход есть", - заявил Анатолий Вассерман.
Политический эксперт и публицист Анатолий Вассерман рассказал, как можно решить проблему "водной блокады" Крыма и что будет делать Россия в случае отказа Германии от проекта "Северный поток - 2". Слова эксперта прозвучали на онлайн-конференции Медиагруппы "Патриот".
По словам Вассермана, проблему водоснабжения Крыма можно решить при помощи труб из тонкой пластмассовой плёнки, если использовать их в качестве больших водоводов. Такую конструкцию можно было бы проложить прямо по черноморскому дну, считает эксперт.
Трубу или пакет из нескольких труб можно проложить из устья реки Кубань до Крыма, причём трубу надо прокладывать по черноморскому дну, не надо стараться её дотянуть до Керченского пролива по суше, - приводит Nation News.
Также Вассерман поделился своими мыслями по поводу того, что делать России, если из-за ситуации с Навальным власти Германии всё-таки откажутся от газопровода "Северный поток - 2". По словам эксперта, помимо Германии есть и другие желающие брать газ у России.
Если немцы согласятся на такое экономическое самоубийство, то у нас выход есть. Хотя бы потому, что у нас готовы покупать газ Китай и Индия, причём в несколько раз дороже. Если ФРГ пойдут на такое, это значит, что нас вовремя предупредили, - сказал Вассерман.

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