Что бережёт Россию от войны страшнее Второй мировой: Политолог рассказал об особой "прививке"

Россия имеет "прививку от войны" в виде памяти об ужасах Второй мировой, которая не даёт конфликту повториться вновь, но уже в более страшной форме. Такое мнение высказал политолог Алексей Мухин.

Так эксперт прокомментировал открытие 30 июня Ржевского мемориала в Тверской области. Политолог отметил глубокий символизм композиции и выразил сожаление о том, что до этого момента дожило очень мало очевидцев страшных ржевских событий в первые годы Великой Отечественной.

Это своеобразная прививка от войны. Если это забыть, как сделано в некоторых странах, и - более того - поощрять противоположные тренды и тенденции, то прививка от войны закончится и мы опять ей заболеем, - цитирует слова Мухина издание "Экономика сегодня".

Эксперт добавил, что если случится новая мировая война, то она будет в разы страшнее всех предыдущих. Потому что уже сейчас по миру вовсю гуляет биологическое и ядерное оружие, которое периодически выходит из-под контроля безответственных стран. Подобного рода вещи говорят, с чем человечеству придётся иметь дело в будущем.