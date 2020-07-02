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Что бережёт Россию от войны страшнее Второй мировой: Политолог рассказал об особой "прививке"

02 июля 2020, 11:00  •  68 • Политика
Политолог Мухин рассказал о "прививке" России, уберегающей её от войны страшнее Второй мировой. Речь идёт об исторической памяти. "Если это забыть, как сделано в некоторых странах, и - более того - поощрять противоположные тренды и тенденции, то прививка от войны закончится и мы опять ей заболеем", - отмечает эксперт.
Россия имеет "прививку от войны" в виде памяти об ужасах Второй мировой, которая не даёт конфликту повториться вновь, но уже в более страшной форме. Такое мнение высказал политолог Алексей Мухин.
Так эксперт прокомментировал открытие 30 июня Ржевского мемориала в Тверской области. Политолог отметил глубокий символизм композиции и выразил сожаление о том, что до этого момента дожило очень мало очевидцев страшных ржевских событий в первые годы Великой Отечественной.
Это своеобразная прививка от войны. Если это забыть, как сделано в некоторых странах, и - более того - поощрять противоположные тренды и тенденции, то прививка от войны закончится и мы опять ей заболеем, - цитирует слова Мухина издание "Экономика сегодня".
Эксперт добавил, что если случится новая мировая война, то она будет в разы страшнее всех предыдущих. Потому что уже сейчас по миру вовсю гуляет биологическое и ядерное оружие, которое периодически выходит из-под контроля безответственных стран. Подобного рода вещи говорят, с чем человечеству придётся иметь дело в будущем.

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