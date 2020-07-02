|
Что бережёт Россию от войны страшнее Второй мировой: Политолог рассказал об особой "прививке"
02 июля 2020, 11:00 • 68 • Политика
Политолог Мухин рассказал о "прививке" России, уберегающей её от войны страшнее Второй мировой. Речь идёт об исторической памяти. "Если это забыть, как сделано в некоторых странах, и - более того - поощрять противоположные тренды и тенденции, то прививка от войны закончится и мы опять ей заболеем", - отмечает эксперт.
Россия имеет "прививку от войны" в виде памяти об ужасах Второй мировой, которая не даёт конфликту повториться вновь, но уже в более страшной форме. Такое мнение высказал политолог Алексей Мухин.
Так эксперт прокомментировал открытие 30 июня Ржевского мемориала в Тверской области. Политолог отметил глубокий символизм композиции и выразил сожаление о том, что до этого момента дожило очень мало очевидцев страшных ржевских событий в первые годы Великой Отечественной.
Эксперт добавил, что если случится новая мировая война, то она будет в разы страшнее всех предыдущих. Потому что уже сейчас по миру вовсю гуляет биологическое и ядерное оружие, которое периодически выходит из-под контроля безответственных стран. Подобного рода вещи говорят, с чем человечеству придётся иметь дело в будущем.
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июня 2020, 02:00
|
29 июня 2020, 22:00
|
30 июня 2020, 11:00
|
27 июня 2020, 16:00
|
29 июня 2020, 09:00
|
28 июня 2020, 20:32
|
29 июня 2020, 05:00