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Что Беннет привез Путину: министр раскрыл содержимое белого пакета

25 октября 2021, 14:45  •  120 • Политика
Фото: kremlin.ru
По итогам встречи стороны остались довольны друг другом
Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на свою первую с президентом России Владимиром Путиным пришел не с пустыми руками. О том, что было в пакете, который получил российский лидер, рассказал присутствовавший на переговорах в Сочи глава Минстроя Израиля Зеэв Элькин.
По словам министра, там был небольшой подарок для Путина – некий "сувенир", а также "сделанные с воздуха" фотографии "военного характера", необходимые для "обсуждения вопросов безопасности".
Скорее всего, речь идет о снимках иранских объектов в Сирии. Поскольку одной из основных тем российско-израильских переговоров было именно иранское присутствие в САР. Как отметил Элькин, благодаря посредничеству Москвы Тель-Авив сохраняет "свободу действий" в небе над сирийской территорией, а Тегеран не слишком туда "углубляется".
Израильский министр пояснил, что из-за пандемии количество членов делегации, допущенных к Путину, было сильно ограничено, поэтому Беннету пришлось лично нести в руках белый пакет, который и вызвал столько пересудов в соцсетях. После переговоров часть снимков осталась у российского президента, пишет Общественная служба новостей.
В целом, по словам Элькина, знакомство Беннета с Путиным прошло очень удачно. Лидеры вместо запланированных двух часов проговорили пять. А затем встреча продолжилась в неформальной обстановке:
"После завершения встречи он (– Путин – прим.ред.) показал Беннету резиденцию, а потом пригласил в свой частный дом на стакан виски. Он сказал, что как правило лидеров туда не приглашает",
– передает издание Newsru.co.il рассказ министра.
Встреча Путина с Беннетом состоялась 22 октября в Сочи. По мнению экспертов, поддержка Москвы по разным внешнеполитическим вопросам сейчас очень важна новому израильскому руководству.

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