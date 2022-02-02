Что американцы ответили русским? Секрет США раскрыла газета Еl Pais

Испанская газета El País опубликовала текст ответов США и НАТО по гарантиям безопасности. США этот ответ хотели оставить в секрете.

Что ответили США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности? Мы знаем об этом лишь в общих чертах, а испанская газета Еl Pais настаивает, что в её распоряжении оказался полный ответ на нескольких страницах.

Копия этого ответа и была опубликована журналистами. Документы стали прямым подтверждением того, что США, действительно, очень избирательно подходят к свободе выбора союзников и, более того, игнорируют обязательства любой страны в вопросах укрепления собственной безопасности. Как известно, свою безопасность за счёт других не укрепляют, однако США этому правилу не следуют.

Из опубликованных копий следует, что не были учтены требования о недопущении расширения НАТО, а также отказа от размещения ударных систем вооружения у границ России. Кроме того, не стали учитывать требование о возврате военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Двусторонний договор безопасности в Европе США и НАТО подписывать отказались. Но, в то же время, Штаты не стали отказываться от идеи вступления Украины в североатлантический альянс.

Кстати, напомним, США ранее отказались публиковать свой ответ, хотя Россия об этом просила.

Россия требует чёткого ответа

Накануне на сайте МИД России опубликован текст послания Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, адресованного коллегам из США, Канады и некоторых европейских стран. В документе отмечается, что 26 января 2022 года Россия получила от США и НАТО ответы на предложения о гарантиях безопасности. Выяснилось, что между сторонами переговоров есть "существенные расхождения в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности".

Глава русского МИД напомнил об обязательствах, которые страны взяли на себя при подписании Хартии европейской безопасности, а также Астанинской декларации. Лавров указал, что Запад "выдёргивает нужные позиции".

Принцип неделимости безопасности избирательно трактуется для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО,

- подчеркнул Сергей Лавров.

Он добавил, что западные столицы предпочитают игнорировать Кодекс поведения 1994 года, который касается военно-политических аспектов безопасности и является одним из ключевых документов ОБСЕ. В нём сказано, что государства, выбирая способы обеспечить свою безопасность (в том числе и членство в союзах), обязаны учитывать интересы безопасности и других стран.

Так дело не пойдёт. Смысл договорённостей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна на всех, либо её нет ни для кого,

- констатировал министр.

Россия хочет получить чёткий ответ, как западные партнёры понимают свои обязательства не укреплять свою безопасность за счёт безопасности иных стран. Кроме того, как они собираются выполнять это на практике. В случае, если от обязательства по неделимости безопасности Запад отказывается, Сергей Лавров попросил чётко сообщить об этом России.