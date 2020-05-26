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ЧС по желанию депутатов: В Госдуме захотели отнять право у правительства и президента

26 мая 2020, 16:55  •  57 • Политика
В Госдуме хотят отнять право у правительства и президента на введение чрезвычайной ситуации. Теперь ЧС будут вводить по желанию депутатов?
В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается обязать согласовывать с парламентом введение режима повышенной готовности или режима ЧС. Соответствующий законопроект внёс депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к документу указано, что представляется необходимым предусмотреть обязательность уведомления и согласования решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации с соответствующим представительным органом власти для защиты конституционных прав и свобод граждан.
Напомним, что 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС. Президент России одобрил комплексный законопроект о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса.
Отметим, что по данному закону кабмин получил полномочия вводить режим ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на её части.
"Предлагается наделить правительство РФ... правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Добавим, что также режим ЧС может ввести президент.

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