«Чрезвычайной ситуации у нас нет»: в России заявили об отсутствии оснований вводить новые меры из-за коронавируса

Россия не видит оснований для введения новых ограничений из-за распространения коронавируса 2019-nCoV, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, ограничивать авиасообщение между РФ и КНР не требуется. Она рассказала, что представители Минздрава и Роспотребнадзора направятся в Китай для помощи в борьбе с новым типом вируса. Тем временем Ростуризм сообщил о возвращении в Россию всех организованных туристов из Китая.

Власти России пока не видят оснований для введения новых ограничений в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По мере реагирования на ситуацию, на её развитие в КНР мы будем либо действовать в жёстком режиме, либо в том режиме, в котором мы сейчас взаимодействуем в плановом порядке. Когда речь идёт о жёстком режиме, то речь идёт о чрезвычайной ситуации», — приводит слова Голиковой РИА Новости.

Вице-премьер заключила, что пока чрезвычайной ситуации не наблюдается, «оснований для того, чтобы вводить какие-то ограничительные меры внутри страны, кроме тех, которые уже ввели, на сегодняшний день не имеется».

Голикова добавила, что российские учёные ведут работу по созданию вакцины, однако, по её словам, Китай по-прежнему не передал России штамм вируса 2019-nCoV.

Председатель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме Правительства РФ

© Дмитрий Астахов/РИА Новости

«Китайская сторона не предоставила нам возможности воспользоваться её данными в части вакцины и в части штамма, поэтому мы из доступных нам источников, из того, что имеется сегодня в нашем распоряжении, этой работой занимаемся», — уточнила вице-премьер.

Вместе с тем, по словам Голиковой, Россия направит во вторник, 4 февраля, пять представителей Минздрава и Роспотребнадзора в Китай для помощи китайским коллегам в борьбе с коронавирусом.

Говоря об авиасообщении, Голикова отметила, что оснований для его полного прекращения пока нет. Однако чартерные рейсы, которые перевозят россиян из КНР, могут перестать функционировать с 14 февраля.

«Те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14 февраля. И поэтому я обращаюсь к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение о возвращении», — подчеркнула вице-премьер.

Китайская сторона рассчитывает, что меры реагирования российских властей на угрозу 2019-nCoV будут адекватны потребностям. Такую точку зрения высказал полномочный министр посольства КНР в Москве Фань Сяньжун.

Он отметил, что в текущей ситуации не видит необходимости полностью останавливать поездки и торговлю между странами.

«Учитывая очень высокий уровень и дружественность отношений Китая и России, мы надеемся и уверены в том, что российская сторона на такие радикальные меры не пойдёт», — сказал дипломат. Его слова приводит РИА Новости.

Вместе с тем посол выразил мнение, что в борьбе с коронавирусом угадывается «свет в конце тоннеля». По его словам, переломный момент в этой ситуации наступит уже скоро. Дипломат отметил важность стабилизации состояния всех инфицированных людей и оказания им качественного лечения.

«Я думаю, что мы быстро справимся с нынешней ситуацией. Виднеется свет уже на другом конце тоннеля, так что мы с такой уверенностью работаем», — полагает дипломат.

Напомним, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухани, расположенном в провинции Хубэй. В КНР новым вирусом заразились более 17 тыс. человек, 362 человека скончались.

Известно, что вирус передаётся воздушно-капельным и контактным путями. Основными симптомами заболевания являются повышенная температура, боль в горле и мышцах, затруднённое дыхание, заложенность носа и озноб.

Вирус получил распространение по миру. По имеющейся информации, за пределами материкового Китая новый тип коронавируса обнаружен более чем у 180 человек. Наибольшее количество заболевших находятся в Японии (20 человек), Таиланде (19) и Сингапуре (18).

Двое заражённых вирусом есть и на территории России, оба — граждане Китая. Их госпитализировали в Забайкалье и Тюменской области. Согласно сообщению Роспотребнадзора, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Вице-премьер Голикова уточнила, что все заражённые коронавирусом иностранцы на территории России будут принудительно помещены в карантин до полного выздоровления. По её словам, большинство российских регионов приняли планы мероприятий по борьбе с распространением вируса.

Отметим, что мониторинг людей с подозрением на заражение в России продолжается. Только в Москве за минувшие выходные медики осмотрели более 1,3 тыс. постояльцев гостиниц и свыше 1 тыс. китайских студентов.

Как заявили в Ростуризме, все организованные группы российских туристов из КНР вернулись в Россию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с учётом количества заболевших риск завоза новой коронавирусной инфекции в Россию пока остаётся, но власти принимают все необходимые в этой ситуации меры.