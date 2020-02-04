Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что влияет на рейтинг Зеленского
От 1 до 9: в МВД предложили ввести новые комбинации для обозначения регионов на ...
Толстой выступил за закрепление в Конституции брака как союза мужчины и женщины
Макрон счёл идею перезапустить диалог с Россией по Украине эффективной
Главная / В России

«Чрезвычайной ситуации у нас нет»: в России заявили об отсутствии оснований вводить новые меры из-за коронавируса

04 февраля 2020, 00:39  •  84 • В России
Россия не видит оснований для введения новых ограничений из-за распространения коронавируса 2019-nCoV, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, ограничивать авиасообщение между РФ и КНР не требуется. Она рассказала, что представители Минздрава и Роспотребнадзора направятся в Китай для помощи в борьбе с новым типом вируса. Тем временем Ростуризм сообщил о возвращении в Россию всех организованных туристов из Китая.
 
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево. © Максим Блинов/РИА Новости
 

Власти России пока не видят оснований для введения новых ограничений в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По мере реагирования на ситуацию, на её развитие в КНР мы будем либо действовать в жёстком режиме, либо в том режиме, в котором мы сейчас взаимодействуем в плановом порядке. Когда речь идёт о жёстком режиме, то речь идёт о чрезвычайной ситуации», — приводит слова Голиковой РИА Новости.

Вице-премьер заключила, что пока чрезвычайной ситуации не наблюдается, «оснований для того, чтобы вводить какие-то ограничительные меры внутри страны, кроме тех, которые уже ввели, на сегодняшний день не имеется».

Голикова добавила, что российские учёные ведут работу по созданию вакцины, однако, по её словам, Китай по-прежнему не передал России штамм вируса 2019-nCoV.

  • Председатель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме Правительства РФ
  • © Дмитрий Астахов/РИА Новости

«Китайская сторона не предоставила нам возможности воспользоваться её данными в части вакцины и в части штамма, поэтому мы из доступных нам источников, из того, что имеется сегодня в нашем распоряжении, этой работой занимаемся», — уточнила вице-премьер.

Вместе с тем, по словам Голиковой, Россия направит во вторник, 4 февраля, пять представителей Минздрава и Роспотребнадзора в Китай для помощи китайским коллегам в борьбе с коронавирусом.

Говоря об авиасообщении, Голикова отметила, что оснований для его полного прекращения пока нет. Однако чартерные рейсы, которые перевозят россиян из КНР, могут перестать функционировать с 14 февраля.

«Те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14 февраля. И поэтому я обращаюсь к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение о возвращении», — подчеркнула вице-премьер.

Китайская сторона рассчитывает, что меры реагирования российских властей на угрозу 2019-nCoV будут адекватны потребностям. Такую точку зрения высказал полномочный министр посольства КНР в Москве Фань Сяньжун.

Он отметил, что в текущей ситуации не видит необходимости полностью останавливать поездки и торговлю между странами.

«Учитывая очень высокий уровень и дружественность отношений Китая и России, мы надеемся и уверены в том, что российская сторона на такие радикальные меры не пойдёт», — сказал дипломат. Его слова приводит РИА Новости.

Вместе с тем посол выразил мнение, что в борьбе с коронавирусом угадывается «свет в конце тоннеля». По его словам, переломный момент в этой ситуации наступит уже скоро. Дипломат отметил важность стабилизации состояния всех инфицированных людей и оказания им качественного лечения.

«Я думаю, что мы быстро справимся с нынешней ситуацией. Виднеется свет уже на другом конце тоннеля, так что мы с такой уверенностью работаем», — полагает дипломат.

Напомним, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухани, расположенном в провинции Хубэй. В КНР новым вирусом заразились более 17 тыс. человек, 362 человека скончались.

Известно, что вирус передаётся воздушно-капельным и контактным путями. Основными симптомами заболевания являются повышенная температура, боль в горле и мышцах, затруднённое дыхание, заложенность носа и озноб.

Вирус получил распространение по миру. По имеющейся информации, за пределами материкового Китая новый тип коронавируса обнаружен более чем у 180 человек. Наибольшее количество заболевших находятся в Японии (20 человек), Таиланде (19) и Сингапуре (18).

Двое заражённых вирусом есть и на территории России, оба — граждане Китая. Их госпитализировали в Забайкалье и Тюменской области. Согласно сообщению Роспотребнадзора, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Вице-премьер Голикова уточнила, что все заражённые коронавирусом иностранцы на территории России будут принудительно помещены в карантин до полного выздоровления. По её словам, большинство российских регионов приняли планы мероприятий по борьбе с распространением вируса.

Отметим, что мониторинг людей с подозрением на заражение в России продолжается. Только в Москве за минувшие выходные медики осмотрели более 1,3 тыс. постояльцев гостиниц и свыше 1 тыс. китайских студентов.

Как заявили в Ростуризме, все организованные группы российских туристов из КНР вернулись в Россию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с учётом количества заболевших риск завоза новой коронавирусной инфекции в Россию пока остаётся, но власти принимают все необходимые в этой ситуации меры.

«Резервуар инфекции достаточно большой, и риск для Российской Федерации на сегодняшний день остаётся, поэтому предпринимаем все меры, абсолютно адекватные, для реагирования и предотвращения попадания и распространения вируса на территории нашей страны», — приводит её слова РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
03 февраля 2020, 16:39
Олег Кашин: Наш чиновник на зарплату не живет. А по бумагам он беден. И общество это принимает
03 февраля 2020, 13:24
Социолог - про опрос ВЦИОМ о поправках в Конституцию: Людям надоели элиты, живущие на два дома
03 февраля 2020, 21:24
«Сармат», «Прометей» и «Белый лебедь»: какая военная техника поступит на вооружение России в ближайшие годы
04 февраля 2020, 00:39
«Чрезвычайной ситуации у нас нет»: в России заявили об отсутствии оснований вводить новые меры из-за коронавируса
03 февраля 2020, 13:24
Михаил Мишустин: «Зараженные коронавирусом иностранцы будут депортированы из России»
03 февраля 2020, 16:39
Мария Захарова: В какому году потерялись эстонские политики, если они вспоминают договор вековой давности?
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 февраля 2020, 00:39
Макрон счёл идею перезапустить диалог с Россией по Украине эффективной
04 февраля 2020, 00:39
Эксперт прокомментировал сообщения об объёме транзита российского газа через Украину
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
04 февраля 2020, 00:39
Зеленский намерен привлечь «лавину инвестиций» в экономику Украины
04 февраля 2020, 00:39
От 1 до 9: в МВД предложили ввести новые комбинации для обозначения регионов на автом...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2020, 01:54
Сванидзе возразил Зеленскому, обвинившему СССР в начале Второй мировой войны
30 января 2020, 10:24
Демарш из-за провала дела MH17? Русский профессор описал уроки Запада для России, которая "должна слушаться"
02 февраля 2020, 13:09
"Напомнить об их участи?": Жаждущих репараций от Москвы поляков "остудили" "Искандером". На словах
02 февраля 2020, 06:39
Нефть и отмена санкций в обмен на сотрудничество с НАТО? О чём говорили Лукашенко и глава Госдепа США
30 января 2020, 10:24
"Потеряли тысячи рабочих мест и миллиарды"? На Украине грозят уголовкой чиновникам, "оставившим" российское электричество
29 января 2020, 18:09
Зачистка в Идлибе: Турок неприятно удивили в Сирии "сюрпризом от русских"
01 февраля 2020, 16:12
Арест гарантирован! Эксперт описал КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ последствия для Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.