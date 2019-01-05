Чрезвычайное положение в США: Трамп назвал способ построить Мексиканскую стену вопреки демократам

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести в государстве режим чрезвычайного положения, чтобы получить финансирование строительства стены на рубеже с Мексикой в обход сопротивления демократов в конгрессе.

Глава администрации США выступал в Розовом саду Белого дома, когда журналисты спросили его о том, рассматривает ли он возможность введения в государстве чрезвычайного положения для того, чтобы получить деньги на строительство стены без одобрения законодателей. "Я в состоянии сделать это, если захочу. Я этого не сделал", - сказал глава страны.

"Мы можем ввести чрезвычайное положение в государстве и построить стену очень быстро", - сказал Трамп, добавив, что такие действия могут быть необходимы "для безопасности страны". При этом президент США не стал приводить подробности возможного введения ЧП.

Телекомпания ABC поясняет, что в случае введения чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе Трамп может задействовать средства, выделенные конгрессом для чрезвычайных ситуаций, чтобы возвести ограждение. В то же время после этого глава государства может столкнуться с рядом юридических проблем, считают эксперты.

Ранее Дональд Трамп на личной странице в социальной сети Twitter поделился вариантом дизайна стены на границе с Мексикой. Издалека мы видим "зебру", а при приближении понимаем, что нам показывают частокол с острыми пиками. Изготовлен забор из стали. Трамп полагает, что такая стена не только "эффективна", но и "красива". Именно такой комментарий он оставил в Сети, когда делился картинкой.

Напомним, стена на границе с Мексикой - амбициозный проект Трампа, который призван остановить поток нелегальных мигрантов. В то же время это одна из самых критикуемых идей противниками, а иногда и сторонниками президента США.