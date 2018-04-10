«Чрезвычайно волнующая вещь»: Дональд Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном

Переговоры Вашингтона и Пхеньяна по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи могут состояться уже в мае или начале июня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он выразил надежду, что встреча двух сторон пройдёт благоприятно и договорённости о денуклеаризации всё-таки будут достигнуты. Между тем еще в начале года американский лидер грозил КНДР «огнём и яростью», называя Ким Чен Ына «безумцем» и «человеком-ракетой». RT узнал у экспертов, чем вызвана смена риторики Трампа с воинственной на умеренную и какие шансы у вероятных переговоров закончиться результативно.

Представители США и КНДР готовятся к двусторонней встрече, которая пройдёт в мае или начале июня нынешнего года. Об этом на заседании своего кабинета журналистам рассказал Дональд Трамп. По словам американского президента, на переговорах будет обсуждаться тема ядерного разоружения Северной Кореи.

«Как вы, вероятно, видели, мы находимся в контакте с Северной Кореей. Мы будем с ними встречаться в какой-то момент в мае или в начале июня. Думаю, обе стороны будут относится друг к другу с огромным уважением, и, я надеюсь, мы сможем заключить договор по поводу денуклеаризации Северной Кореи», — заявил Трамп.

Он отметил, что ранее готовность к диалогу подтвердили в Пхеньяне. В связи с этим глава Соединённых Штатов выразил надежду, что «взаимоотношения теперь будут лучше, чем они были много-много лет назад».

При этом он упрекнул своих предшественников в том, что ни один из них ничего не сделал для разрешения конфликтной ситуации с КНДР.

«Это должно было быть сделано другими президентами, но они решили ничего не предпринимать. Они не смогли этого сделать. Хотя было бы гораздо легче всё осуществить ещё пять, десять, двадцать лет назад. Но мы проведём эту встречу с Северной Кореей, которая уже подготавливается. И это будет чрезвычайно волнующая вещь для всего мира», — добавил политик.

От конфронтации к переговорам

Отметим, ранее риторика Дональда Трампа по отношению к КНДР и её главе была куда менее дружелюбной. Так, в сентябре 2017 года американский президент называл Ким Чен Ына «безумцем» и «человеком-ракетой», который «отправляется в самоубийственный полёт». При этом некоторые свои обвинительные заявления президент делал с трибуны 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В ноябре того же года Трамп грозил привнести мир на корейский полуостров через силу, перечисляя американские военные корабли, находящиеся у берегов Южной Корее.

А в январе 2018 он с гордостью заявил, что американская ядерная кнопка гораздо больше и мощнее, чем северокорейская.

При этом Ким Чен Ын и его окружение в долгу у Трампа не остаётся. В частности, на той же Генассамблее министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо назвал американского лидера «психически больным человеком» с «манией величия», который ««хочет превратить ООН в гнездо гангстеров, где уважают лишь деньги и где кровопролитие в порядке вещей».

Сам Ким Чен Ын называл американского визави «негодяем» и «безумным маразматиком», которого намерен «проучить огнём».

Военные корабли США у берегов Южной Кореи

© Aaron B. Hicks/U.S. Navy/Handout via REUTERS

Игра на повышение ставок

Эксперты на этом фоне отмечают, что встреча между американской и северокорейской стороной может стать достаточно формальной и вряд ли на ней будут заключены какие-либо серьёзные договорённости.

«Пристально следим»: США заявили о непричастности к ракетному удару по военной базе в Сирии «Я бы относился к этой встрече скептически и к её результатам тоже. Это значит, что Трамп повышает ставки. Это такой политический ход», — отметил в беседе с RT доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

По его мнению, у президента Соединённых Штатов попросту нет долгосрочной стратегии примирения Северной и Южной Кореи. В связи с этим он отметил, что на достижение и установление каких-то фундаментальных обязательств можно рассчитывать только в условиях многосторонних переговоров. Ведь навряд ли в Пхеньяне настолько наивны, чтобы воспринять посулы Вашингтона как гарантированные обещания.

На этом фоне эксперт предположил, что дело в разрешении существующей ситуации на Корейском полуострове может сдвинуться с мёртвой точки только при условии участия в переговорах России и Китая.

«Сделка по денуклеаризации Корейского полуострова — заветная мечта и Соединённых Штатов, и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому эта договорённость должна заключаться не в двустороннем формате США—КНДР, а в многостороннем. Потому что даже если Северная Корея согласится на определение чётких сроков по разоружению, нет никаких оснований ожидать, что она будет доверять в такой сделке своим оппонентам — Соединённым Штатам. Это значит, что КНДР может потребовать взамен денуклеаризации какие-то гарантии своей безопасности. Однако получить обещание даже от президента США — не тот мотив, по которому Пхеньян согласится отказаться от своего ядерного оружия. Такие гарантии могут дать на международном уровне только Китай и Россия», — пояснил Ярыгин.

Отметим, что Москва и Пекин в этом вопросе находятся в постоянном контакте друг с другом. В частности, об этом заявлял в конце марта посол КНР в РФ Ли Хуэй по итогам встречи с замминистра иностранных дел России Игорем Моргуловым.