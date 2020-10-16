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«Чрезвычайно важно остановить рост»: в России за сутки выявлено 15 150 случаев COVID-19

16 октября 2020, 14:25  •  53 • В России
За минувшие сутки в России коронавирусная инфекция диагностирована у 15 150 человек. Это максимальный показатель с начала эпидемии. Всего в стране было выявлено 1 369 313 заболевших, активными остаются порядка 289 тыс. случаев. За последние сутки 8485 пациентов выздоровели, 232 человека скончались. В Москве впервые за осень выявлено более 5 тыс. заболевших за сутки. Мэр столицы Сергей Собянин выразил уверенность, что в ближайшие недели город выдержит ситуацию с распространением коронавирусной инфекции при условии стабилизации обстановки. Ранее в Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима и временно перевели на дистанционное обучение учеников 6—11-х классов.
 
Reuters © Maxim Shemetov
 

За прошедшие сутки во всех 85 субъектах Российской Федерации выявлено 15 150 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, обновлён суточный рекорд по количеству подтверждённых случаев COVID-19. Днём ранее аналогичный показатель составил 13 754, а предыдущий пик (14 231) был зафиксирован 14 октября.

С начала эпидемии в стране диагноз был подтверждён у 1 369 313 человек, из них выздоровели 1 056 582 пациента (77,16%), в том числе 8485 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 23 723 человека (1,73%). За сутки зафиксировано 232 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено почти 52,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции, в том числе 502 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются порядка 293 тыс. человек.

Более 200 новых случаев заболевания зафиксировано в Москве (5049), Санкт-Петербурге (647), Московской (448), Ростовской (285), Нижегородской (285), Воронежской (226) и Свердловской (219) областях, а также в Красноярском крае (212).

Комментируя последние данные, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены статистикой, однако, по его словам, ситуация остаётся под контролем.

«Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно... Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности», — подчеркнул Песков.

По информации столичного оперштаба, впервые за осень число подтверждённых случаев COVID-19 превысило психологическую отметку в 5 тыс. (в последний раз такие цифры фиксировались 12 мая). Сообщается, что за последнюю неделю отмечено на 29,4% больше случаев, чем за предыдущую.

«За сутки госпитализированы 1140 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 16,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 318 человек», — заявили в оперштабе.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что в ближайшие недели город выдержит ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Главное — чтобы обстановка стабилизировалась, заявил он.

«Мы сегодня не задействуем плановую медицину. Сегодня плановая медицинская помощь оказывается в полном объеме. При этом у нас ещё есть достаточно много резервных мощностей в больницах», — сказал градоначальник в интервью ТАСС.

На сегодняшний день, по словам Собянина, в городе созданы четыре резервных госпиталя, два из которых заполняются, а ещё два начнут заполняться с 19 октября. Вместе с тем мэр выразил надежду, что в полном объёме они не понадобятся.

Комментируя недавно введённые ограничения в Москве, мэр рассказал, что власти города принимают соответствующие решения, ориентируясь на ситуацию.

«Для нас важно, чрезвычайно важно различными мерами остановить рост коронавирусной инфекции. Поэтому нам важно сектора, не связанные с основным производством, поставить на паузу, чтобы пережить этот пик», — сказал Собянин.

По его мнению, подобные решения являются «плохими», однако властям города не приходится выбирать между «плохим» и «хорошим».

«Уж если ничего не делать, завтра придётся принимать более радикальные, более жёсткие, более неприятные меры, поэтому мы принимаем те решения, которые на сегодняшний день адекватны ситуации», — пояснил Собянин.

Напомним, что ранее столичный Департамент транспорта принял решение усилить контроль за соблюдением масочного режима. Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена. Кроме того, проверки наличия масок и перчаток у пассажиров городского транспорта будут происходить чаще, в них станут участвовать сотрудники правоохранительных органов.

По последним данным Дептранса, общий процент людей в масках в транспорте столицы вырос до 96%. Вместе с тем в ведомстве напомнили пассажирам о необходимости ношения перчаток и призвали не снимать средства защиты до конца поездки.

На фоне этих новостей в Минпромторге сообщили, что потребность России в масках в настоящее время достигает 9 млн в сутки. В ведомстве указали, что российские предприятия в настоящее время выпускают 8,5—9 млн масок в день, что составляет около половины их максимальной мощности. В министерстве полагают, что на сегодняшний день этого показателя достаточно «для обеспечения всех заинтересованных сторон».

Добавим, что накануне власти Москвы сообщили, что с 19 октября в качестве эксперимента будет введена система регистрации работников и посетителей ночных заведений при помощи QR-кодов или смс. Более 200 развлекательных учреждений уже получили соответствующие QR-коды.

В свою очередь, власти Подмосковья приняли решение запретить посещение ночных заведений с 00:00 до 08:00. Соответствующее распоряжение губернатора региона Андрея Воробьёва вступает в силу 17 октября.

В документе говорится, что «под развлекательными мероприятиями... понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия».

Дистанционный режим для учеников 6—11-х классов

Заммэра Москвы Анастасия Ракова ответила на вопросы журналистов о введении дистанционного обучения для школьников 6—11 классов. Напомним, что с 19 октября учащиеся этих возрастов для профилактики распространения коронавируса на две недели перейдут на удалённый формат обучения. Классы с 1-го по 5-й вернутся к очной форме посещения школ.

По словам Раковой, среди учеников 6—11 классов случаи заражения встречаются чаще, чем у других.

«При изучении структуры инфицированных детей бросается в глаза, что две трети составляют ученики 6–11 классов и лишь 35% приходится на учеников с первого по пятый класс», — сказала Ракова.

Она пояснила, что это связано с более активной социальной жизнью и большим количеством контактов у старших школьников. Вместе с тем, полагает заммэра, ученики 6—11 классов спокойно могут находиться дома одни и успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. По словам заммэра, принятое решение позволит существенно снизить нагрузку на школы.

«Мы существенно, практически в два раза, уменьшаем нагрузку на школы. У нас появляется дополнительная возможность рассредоточить детей внутри зданий, сократить число контактов между учениками разных классов», — указала Ракова.

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