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«Чрезвычайно непростой вопрос»: в России высказались о возможности снятия моратория на смертную казнь

29 декабря 2021, 18:50  •  100 • В России
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей книге не исключил возврата смертной казни в России. Как считают в СПЧ, в современном обществе нет места применению высшей меры наказания. При этом в Совфеде указали. что вопрос снятия моратория на смертную казнь имеет больше морально-нравственный характер, чем правовой, и эта тема должна стать предметом общественного обсуждения. Между тем эксперты высказались за то, что смертную казнь в случае снятия запрета следуовало бы применять против террористов и педофилов.
 
© Zamir Usmanov/Global Look Press
 

Вопрос снятия моратория на смертную казнь в России должен решаться через общественное обсуждение. Об этом заявила RT член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя книгу председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, не исключившего снятия моратория на высшую меру наказания в стране.

«Вопрос возврата смертной казни — чрезвычайно непростой, он должен быть предметом прежде всего общественного обсуждения, поскольку находится не только в правовой плоскости, но и, главным образом, духовной, моральной», — сказала Ковитиди.

По её словам, она понимает позицию председателя КС Валерия Зорькина.

«Тяжкие преступления, в частности совершённые в отношении несовершеннолетних, вызывают отторжение, сострадание и боль. Первая мысль всегда о возмездии и смертной казни. Но, понимая, что это вопрос жизни и смерти, торопиться не надо. Очевидно, что необходимо учитывать текущую ситуацию в стране и состояние общества», — заявила сенатор.

Она также указала, что в странах, где применяется смертная казнь, уровень преступности и насилия всё равно остаётся на высоком уровне, тогда как в государствах с «вегетарианским» уголовным законодательством уровень преступности и насилия намного ниже: «При этом мы непременно должны учитывать особенности менталитета и традиции».

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас также подчеркнул, что вопрос отмены запрета на смертную казнь относится больше к морально-нравственным аспектам, чем правовым.

«Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека (и неизбежные ошибки в связи с этим) или нет», — цитирует его РИА Новости.

При этом в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека категорично заявили, что смертной казни не место в сегодняшнем обществе.

«Да, председатель Конституционного суда в своей книге высказал свою позицию. Формально где-то он прав: мораторий — это не запрет смертной казни, это временное прекращение, когда-то он может быть снят. В ближайшей перспективе, на мой взгляд, этого не должно случиться, если не произойдёт что-то сверхординарное, например, третья мировая война», — цитирует РИА Новости секретаря СПЧ Александра Точенова.

Ранее на сайте Конституционного суда России была опубликована книга «Конституционное правосудие: процедура и смысл», автором стал председатель КС Валерий Зорькин. Он допустил, что в РФ могут вернуть применение смертной казни.

«То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе её развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем. Ведь, как верно замечено, пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — написал Зорькин.

При этом многое, по его словам, будет зависеть от общей правовой ситуации в России и того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания «прочного, уверенного в себе правопорядка».

«Очень надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдёт для России успешно», — подчеркнул председатель КС.

Он также напомнил, что в стране «длительный мораторий на применение смертной казни» был введён в силу обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах Конституционный Суд возвращался к вопросу о применении высшей меры наказания. Было указано, что в стране на постоянной основе «действует норма, согласно которой никто не может быть приговорён к смертной казни или казнён».

«С формально-юридической точки зрения Конституционный Суд не отменил смертную казнь, поскольку это может сделать только законодатель. Суд лишь сделал практически бессрочным мораторий на её назначение и применение», — говорится в книге.

Согласно данным СМИ, в последний раз высшая мера наказания была приведена в исполнение 2 августа 1996 года. Предположительно, последним казнённым в России преступником стал Сергей Головкин — серийный убийца и педофил. Его жертвами в период с 1986-го по 1992-й стали 11 мальчиков.

Добавим, что официальной датой, когда в России не осталось ни одного приговорённого к расстрелу, считается 3 июня 1999 года. В этот день указом президента были помилованы 703 осуждённых, ожидавших смертной казни. Большую часть из них приговорили к пожизненному заключению, остальных — к 25 годам.

«В ближайшее время снятие моратория не должно случиться»

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, комментируя возможность снятия действующего в России моратория на смертную казнь, заявила, что применение высшей меры наказания было бы оправдано в отношении террористов.

«Не исключаю, что в отношении террористов, чья вина будет доказана, будет снят мораторий на смертную казнь. С моей точки зрения, когда террористическая группировка вовлекает проводит теракты в отношении мирного населения — такие преступления наиболее тяжкие, несут тяжёлые последствия с многочисленными жертвами. Я считаю, что при доказанной вине, смертную казнь в отношении террористов вводить оправдано», — заявила собеседник RT.

При этом руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что было бы правильным ввести смертную казнь для педофилов.

«Я считаю, что с точки зрения справедливости, для такого рода преступников, как педофилы-убийцы, должна быть смертная казнь. Я считаю, что это правильная мера», — цитирует его РИА Новости.

Также на russian.rt.com «Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смерти, которым удалось выйти на свободу

В свою очередь, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин отметил, что в США смертная казнь помогает бороться с преступностью, в том числе с тяжкими преступлениям.

«Согласно американской статистике и разным исследованиям, одна смертная казнь спасает от 3 до 18 человеческих жизней. Речь идёт о том, когда преступника приговаривают к длительному сроку, а потом он выходит, и убивает ещё. Важный аргумент противников восстановления смертной казни: есть судебные ошибки. Конечно, они в любом приговоре есть. Но когда смертная казнь выносится в США, обычно между решением о смертной казни и приведением смертной казни в исполнение проходит около 20 лет», — заметил он в беседе с RT.

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