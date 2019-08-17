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Чрезвычайная ситуация в Колумбии: Эпидемия грибка грозит оставить мир без бананов - СМИ

17 августа 2019, 00:24  •  82 • В мире
Учёные заявили об угрозе исчезновения бананов. Популярный во всём мире фрукт в огромных количествах убивает опасный грибок. Колумбия уже объявила режим чрезвычайной ситуации.
В Колумбии бьют тревогу из-за эпидемии грибка, который губит бананы гектарами. Это грозит дефицитом фрукта во всём мире, так как Южная Америка является крупнейшим экспортёром этого продукта.
По данным Колумбийского сельскохозяйственного института, за бедствием стоит агрессивный штамм грибка Tropical Race 4 (TR4). Он поражает бананы сорта Cavendish, являющегося самым популярным в мире.
Власти Колумбии уже объявили чрезвычайную ситуацию. Чтобы сдержать эпидемию грибка, будет сожжено 170 гектаров сельскохозяйственных угодий, сообщает издание The Mirror.
Отмечается, что "панамская болезнь" угрожает создать дефицит бананов по всему миру. Латинская Америка является главным поставщиком этого фрукта. Если не удастся справиться с эпидемией грибка, в скором времени бананы смогут исчезнуть с полок магазинов.

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