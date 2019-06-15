«Чрезвычайная ситуация государственного уровня»: «Укртрансгаз» не может рассчитаться с долгами

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил о «чрезвычайной ситуации государственного уровня». Как отмечается в заявлении, компания не может рассчитаться с долгами перед поставщиками газа. Сумма задолженности за март — апрель 2019 года составляет около $155 млн. Опрошенные RT эксперты указывают, что украинские компании оказались в бедственном положении из-за того, что Киев политизирует вопрос о поставках топлива. По мнению аналитиков, Киеву необходимо приступить к конструктивным переговорам с Москвой, чтобы заключить новое соглашение о поставках газа и транзите топлива в Европу.

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил о «чрезвычайной ситуации государственного уровня». Как подчёркивается в заявлении, предприятие не может вовремя рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд — для этого не хватает средств.

Сумма задолженности «Укртрансгаза» за март — апрель перед поставщиками газа составляет 4,1 млрд гривен (около $155 млн), поэтому некоторые партнёры отказываются передавать топливо в соответствии с контрактами.

«Остаточных объёмов газа на собственные производственно-технологические нужды, которые были закуплены по предыдущим договорам, достаточно для обеспечения работы газотранспортной системы только до 24 июня», — отмечается в заявлении «Укртрансгаза», опубликованном на сайте оператора.

Как подчеркнули в компании, оператор инициировал переговоры о реструктуризации задолженности с кредиторами, включая «Нафтогаз Украины». Кроме того, о ситуации проинформирован Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В начале июня «Укртрансгаз» предупреждал о преддефолтной ситуации, поскольку предприятие не могло полностью погасить финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки. Как отмечали в компании, самый большой долг — перед «Нафтогазом Украины».

Большие расходы или намеренное банкротство

Заявление «Укртрансгаза» о невозможности рассчитаться по контрактам вызывает много вопросов. Как отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Россия исправно платит оператору за прокачку газа.

«Непонятно, куда «Укртрансгаз» девает деньги, потому что «Газпром» стабильно платит ему за прокачку газа. При этом пока никакого радикального сокращения транзита не произошло, а, значит, прибыль «Укртрансгаза» должна быть такой же, как и в предыдущие годы», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Юшков, объясняет плачевное положение компании плачевное состояние самой газотранспортной системы, на поддержание которой требуется всё больше денег. Также аналитик привёл ещё одну версию событий.

«Не исключено, что они (руководство «Нафтогаза». — RT) намеренно банкротят «Укртрансгаз», потому что к концу года по факту он должен прекратить свое существование. Какой смысл в нём деньги оставлять? Предприимчивые товарищи вполне могут эти деньги выводить, невзирая на то, что хотя бы какой-то минимум на балансе компании должен оставаться», — сказал Юшков, добавив, что такая позиция не может способствовать налаживанию диалога с Россией.

Для Киева важно продлить контракт с Россией о транзите газа в Европу, который истекает в конце года, отметил депутат Верховной рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. По его оценкам, в противном случае Киев ежегодно будет терять по меньшей мере $3 млрд.

Напомним, 13 июня министр энергетики России Александр Новак провёл переговоры с зампредом Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем. По итогам встречи Новак заявил, что Москва готова к продлению договорённости с Киевом по транзиту топлива на действующих условиях.

Министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

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Трёхсторонняя встреча по газовому вопросу должна состояться уже после парламентских выборов на Украине и формирования нового правительства, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, выборы в Раду должны «дать (президенту Украины. — RT) Зеленскому больше рычагов давления».

«Будем надеяться, что новое руководство «Нафтогаза» будет более конструктивную позицию занимать. Нынешнее ни в какую не хочет переговоры начинать. Другой вопрос — успеют ли все это сделать, сам процесс переговоров не быстрый. Решения надо оформлять, поэтому, будем надеяться, что к сентябрю хотя бы мы начнём конструктивные переговоры», — заявил эксперт.

Выгодная цена

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов указал, что украинская сторона принципиально не идёт на заключение выгодного для страны контракта.

«Нафтогаз» мог бы покупать в России по более низким ценам газ, но они предпочитают покупать тот же российский газ по дорогим ценам у европейских трейдеров. России все равно, она получает нормальные цены за свой газ, а если украинцы хотят переплачивать — это их дело. С другой стороны, это приводит к проблемам того же «Нафтогаза», потому что платежи растут, цена газа внутри страны очень высокая, и многие люди перестают платить за него», — отметил Правосудов.

Ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер по итогам встречи с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком заявил, что Россия готова начать переговоры о прямых поставках газа на Украину по сниженной цене. По его оценке, это помогло бы снизить стоимость топлива для украинских потребителей на 25%. Миллер также добавил, что пока не получено никаких «сигналов от нового украинского президента по газовым вопросам».

При этом Сергей Правосудов убеждён, что «переговоры с Россией по продлению транзитного контракта неизбежны». По его мнению, будут обсуждаться и прямые поставки на Украину.

Отметим, что прежнее руководство Украины подвергало жёсткой критике попытки наладить переговоры с российской стороной по газовому вопросу. Так, экс-президент страны Пётр Порошенко назвал диалог Медведчука и Бойко с Москвой попыткой «снова посадить Киев на российскую газовую иглу».