«Чревато серьёзным кризисом»: в Шотландии заявили о намерении провести новый референдум о независимости

Правительство Шотландии планирует организовать повторный референдум о независимости региона от Великобритании. Местный кабмин уже подготовил соответствующий законопроект, который шотландский парламент должен рассмотреть до конца года. По мнению аналитиков, у сторонников независимости появился козырь — многих жителей региона не устраивает перспектива брексита без сделки и разрыва связей с ЕС. Однако эксперты отмечают, что консенсуса по вопросу выхода из состава Соединённого Королевства в Шотландии нет, а новая инициатива о плебисците может привести к серьёзному внутриполитическому кризису.

Эдинбург планирует провести повторный референдум о независимости Шотландии — соответствующий законопроект накануне опубликовало шотландское правительство. Предполагается, что новое голосование о выходе из состава Соединённого Королевства может состояться до 2021 года. По словам первого министра Шотландии и лидера Шотландской национальной партии (SNP) Николы Стёрджен, это даст региону возможность стать независимым европейским государством. Предполагается, что шотландский парламент рассмотрит документ до конца текущего календарного года, но, если ситуация изменится, прохождение законопроекта может быть ускорено, сообщает The Guardian.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен

Reuters

© Russell Cheyne

В законопроекте не указывается дата возможного проведения референдума, которая может быть установлена дополнительно.

«Мы будем добиваться консенсуса о своевременной передаче полномочий, с тем чтобы обеспечить проведение референдума по вопросу о независимости, который во что бы то ни стало должен состояться позднее при текущем составе парламента, — заявила Никола Стёрджен. — Крайне важно, чтобы правительство Великобритании понимало, что попытки помешать проведению такого референдума будут расцениваться как нарушение принципов демократии».

«Шанс для сторонников независимости»

По мнению шотландского министра, на протяжении долгого времени Великобритания пренебрегала интересами Эдинбурга.

«На протяжении всего процесса Вестминстер относился к Шотландии с пренебрежением. Наши попытки найти компромисс и защитить интересы народа Шотландии, который преимущественно проголосовал против выхода из ЕС, были проигнорированы», — подчеркнула Никола Стёрджен.

Как напомнил министр Шотландии по вопросам брексита Майкл Рассел, в манифесте, с которым SNP победила на парламентских выборах 2016 года, говорится о праве Эдинбурга провести ещё один референдум в том случае, если обстоятельства периода 2014 года (тогда в стране проходил первый плебисцит о независимости) существенно изменятся — к примеру, если встанет вопрос о выводе Шотландии из ЕС против её воли. По мнению Майкла Рассела, если новый премьер-министр Великобритании попытается реализовать вариант брексита без сделки, в то время как шотландская сторона стремится остановить такое развитие событий и смягчить жёсткий сценарий, это станет ещё одним доказательством того, что ситуация отвечает условиям, обозначенным в манифесте 2016 года.

Митинг сторонников SNP

Reuters

© Russell Cheyne

Рассел уточнил, что шотландское правительство намерено провести референдум по модели, используемой во время выборов в органы местного самоуправления и парламент Шотландии, — в этом случае в голосовании могут участвовать граждане ЕС и лица в возрасте 16 и 17 лет.

«В будущем это право будет дополнено и расширено. Прежде я уже заявлял, что намерен распространить право голоса на выборах в парламент Шотландии и в органы местного самоуправления на всех лиц, законно проживающих в Шотландии, независимо от их гражданства. Эти предложения будут представлены в скором времени», — говорится в заявлении министра по брекситу.

Усилия SNP по организации нового референдума совпали с правительственным кризисом в Великобритании. Напомним, 24 мая премьер-министр Великобритании объявила о своей отставке. Тереза Мэй продолжит исполнять обязанности главы кабмина до того, как будет выбран её преемник, но уже 7 июня покинет пост лидера Консервативной партии. Причиной такого шага стала ситуация с брекситом — Тереза Мэй не смогла провести через парламент соглашение с ЕС по условиям выхода. Причём премьер-министр столкнулась с сопротивлением даже в собственном кабмине во время обсуждения возможного компромисса.

Тереза Мэй объявляет о своей досрочной отставке

Reuters

© Simon Dawson

«Я испытываю и буду испытывать чувство глубокого сожаления, что мне не удалось осуществить брексит. Найти способ проявить уважение к результатам референдума придётся моему преемнику», — заявила Мэй.

Выборы нового партийного лидера и премьер-министра начнутся 10 июня, однако маловероятно, что новый глава правящей Консервативной партии поддержит шотландскую инициативу по проведению очередного плебисцита о независимости. По информации The Guardian, кандидаты на пост премьер-министра Рори Стюарт и Саджид Джавид уже высказались против референдума.

Однако, как считают аналитики, Лондон не сможет помешать Эдинбургу провести новое голосование.

«Идея второго референдума зрела уже давно, нельзя сказать, что её актуализация связана напрямую с ослаблением британского правительства. Шотландцы имели право на референдум, и один раз они это право реализовали», — пояснил в беседе с RT доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

При этом руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов допускает, что британский парламент может заблокировать инициативу Эдинбурга по проведению повторного плебисцита о независимости Шотландии.

«Британцы понимают, что брексит — это не только шаг к выходу из ЕС, но и к дезинтеграции Соединённого Королевства. Идти по этому пути они не могут. Политический класс в Британии сегодня дезорганизован и дезориентирован, разобщённость очень велика. Поначалу кажется, что это может стать шансом для сторонников шотландской независимости. Но на самом деле внутри британского политикума протекает обратный процесс внутренней консолидации», — пояснил эксперт в интервью RT.

Вопрос брексита

Шотландия стремится к полноценной автономии очень давно, и серьёзным аргументом для сторонников независимости стало открытие на шельфе Шотландии залежей нефти. В 1970-х годах Эдинбург добился права провести референдум о создании собственного парламента и расширении полномочий местных властей. Однако тогда эта инициатива провалилась, и к вопросу о парламенте Эдинбург вернулся спустя два десятилетия. В 1999 году Шотландия получила собственный законодательный орган и право частично регулировать налоговые сборы. Одновременно в регионе росла популярность Шотландской национальной партии, образованной в 1930-х годах. Она последовательно выступает за независимость государства.

В 2007 году этой политической силе удалось сформировать региональное правительство в коалиции с либерал-демократами, а уже на следующих выборах партия набрала большинство в местном парламенте.

Первый референдум о независимости прошёл в Шотландии осенью 2014 года. Тогда граждане Великобритании и ЕС, проживающие на шотландской территории, высказались в пользу сохранения прежнего порядка — за то, чтобы регион остался в составе Соединённого Королевства, проголосовали 55,3% участников плебисцита.

Одним из аргументов противников шотландской автономии стала возможная потеря членства страны в Евросоюзе. Как заявили тогда в Еврокомиссии, в случае если Шотландия обретёт государственный суверенитет, она автоматически покинет ЕС и будет вынуждена пройти процедуру вступления в Европейский союз с нуля. При этом никаких гарантий возвращения не существует — интеграцию, к примеру, могут заблокировать страны, опасающиеся таким образом поощрить сепаратистские движения в других регионах ЕС. Как подчеркнул в 2014 году председатель Еврокомиссии (тогда этот пост занимал Жозе Мануэл Баррозу), новой стране, выделившейся из состава государства — члена ЕС, будет «крайне трудно, если не невозможно», добиться признания в Евросоюзе.

Брексит стал новым стимулом для шотландских сторонников независимости — решение Великобритании покинуть ЕС обнуляет опасения шотландцев остаться за пределами союза, отмечают эксперты. Во время референдума по брекситу большинство жителей Шотландии высказались против инициативы британских консерваторов.

Комментируя итоги голосования, Никола Стёрджен заявила, что референдум «ясно дал понять, что народ Шотландии видит своё будущее в ЕС». По словам политика, из-за возможного брексита многие жители Шотландии, голосовавшие в 2014 году против отделения от Великобритании, могли изменить свою точку зрения. Поэтому необходим новый референдум о независимости, уверены в SNP.

В марте 2017 года шотландский парламент проголосовал за новый плебисцит — предполагалось, что Шотландия должна покинуть Соединённое Королевство до брексита. Однако эта инициатива не была реализована.

Результаты недавних выборов в Европарламент, на которых SNP набрала почти 38% голосов шотландских избирателей (это соответствует трём мандатам в ЕП), снова воодушевили сторонников независимости.

«Шотландия вновь отвергла брексит» — так прокомментировала итоги выборов лидер SNP Никола Стёрджен.

По мнению Александра Тэвдой-Бурмули, наиболее вероятным вариантом после отставки Мэй для Соединённого Королевства остаётся именно «жёсткий» брексит, с почти полным разрывом торгово-экономических связей с ЕС.

«С этим вариантом шотландцы категорически не согласны, и в Шотландии вновь усилились настроения в пользу того, чтобы провести референдум о выходе», — пояснил Тэвдой-Бурмули.

Дмитрий Данилов согласен с тем, что именно брексит подтолкнул SNP к идее повторного референдума.

«Шотландцы голосовали во время референдума по брекситу за сохранение членства в ЕС, и сейчас они могут сказать, что им не по пути с Великобританией», — пояснил эксперт.

«Нет консенсуса»

Результаты соцопросов показывают, что большинство жителей Шотландии предпочли бы выход из состава Великобритании «жёсткому» брекситу без сделки, провести который могут консерваторы уже осенью. По данным исследования социологической службы Panelbase, опубликованного газетой The Sunday Times, 59% респондентов предпочитают независимость «жёсткому» брекситу. Однако при этом ряд участников опроса (53%) выступили за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Ранее социологическая служба YouGov опубликовала результаты опроса, согласно которым за независимость готовы проголосовать 49% жителей Шотландии. Отмечается, что в июне прошлого года сторонников выхода из состава Великобритании было меньше — 45%.

Впрочем, стоит заметить, что результаты исследований порой весьма противоречивы: по данным той же YouGov, против нового референдума о независимости выступают 53% местных респондентов.

Именно поэтому шотландское правительство не спешит объявлять об очередном плебисците, действуя в этом направлении крайне осторожно, считают эксперты.

Митинг за независимость Шотландии в пригороде Эдинбурга 18 сентября 2014 года

© LESLEY MARTIN/AFP

«По вопросу выхода из состава Соединённого Королевства в Шотландии нет консенсуса, хотя есть и шансы на то, что люди проголосуют за независимость, — считает Тэвдой-Бурмули. — Но SNP не хочет рисковать и намерена дождаться осени, когда появится какая-то ясность по вопросу брексита. В том случае, если британский кабмин возглавит кто-то наподобие Бориса Джонсона, такое правительство может рухнуть. Если на досрочных выборах к власти придут лейбористы, вся идея брексита повиснет на волоске. Поэтому шотландцы пока не форсируют события».

По мнению Дмитрия Данилова, существует риск того, что инициатива о повторном референдуме в Шотландии породит ещё один политический кризис. Эксперт напомнил о ситуации в Испании, когда Каталония провела референдум о независимости вопреки воле Мадрида. Этот пример говорит о том, что правовые ограничения не всегда могут гарантировать стабильность ситуации.