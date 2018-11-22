«Чревато обострением обстановки на Балканах»: МИД России обвинил Косово в начале торговой войны с Сербией

Евросоюз обязан добиться отмены решения косовских властей, которые ввели таможенные пошлины в размере 100% на продукцию из Сербии, также из Боснии и Герцеговины. Об этом заявили в МИД России. В российском дипведомстве назвали действия Приштины провокацией, которая свидетельствует о несостоятельности «косовской государственности». В ЕС считают, что такой шаг нарушает Центрально-европейское соглашение о свободной торговле. При этом Белград подчёркивает, что не собирается принимать ответные меры, и призывает к мирному диалогу.

Евросоюз должен добиться отмены торговых пошлин, введённых властями Косова в отношении продукции из Сербии, а также из Боснии и Герцеговины. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Напомним, что правительство непризнанного государства Косово ввело таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из двух стран. Помимо этого власти Косова запретили поставку на рынок продуктов, не маркированных «официальным и конституционным лейблом Республики Косово». Как отметил косовский премьер-министр Рамуш Харадинай, решение правительства вступает в силу немедленно для всех косовских органов.

«Евросоюз в качестве посредника в диалоге между Белградом и Приштиной обязан повлиять на косовские власти и добиться немедленной отмены этого противоправного решения, чреватого серьёзным обострением обстановки на Балканах», — отметили в дипведомстве.

В российском МИД подчеркнули, что процедура введения пошлин в размере 100% нарушает обязательства, касающиеся Центрально-европейского соглашения о свободной торговле. В министерстве отметили, что сербское население региона во многом зависит от поставок из Сербии.

«Фактически, речь идёт о начале Приштиной «торговой войны» в русле политики этнических чисток», — говорится в заявлении министерства.

Как отмечают в МИД, власти Косова не скрывают, что причиной введения пошлин стала «месть за поражение» после того, как во время заседания Генеральной ассамблеи Интерпола была отклонена заявка Приштины на вступление в эту организацию.

«Данная провокация Приштины является очередным недвусмысленным свидетельством несостоятельности «косовской государственности». Уже десять стран отозвали свои решения о признании независимости», — добавили в ведомстве.

Президент Сербии Александр Вучич назвал ситуацию после введения пошлин со стороны Косова тяжелейшей за последние десять лет.

«Посмотрим, что сделает ЕС... Думаю, это самая тяжёлая ситуация для нас за последние десять лет. Надеюсь, что всё закончится мирно», — приводит его слова kurir.rs.

Со своей стороны, Сербия не планирует вводить ответные меры. Глава сербского государства подчеркнул, что единственным выходом из сложившегося положения может стать мирный диалог.

«Политическое решение»

Накануне сербский президент Александр Вучич провёл встречу с послами России Александром Чепуриным и Китая Ли Манчангом, во время которой рассказал о решении косовских властей ввести пошлины. Как отметил сербский лидер, подобные действия ведут к обострению конфликта и локальной дестабилизации.

«Президент Вучич ознакомил послов Чепурина и Ли с фактом того, что меры Приштины ведут к полной дестабилизации целого региона и могут привести к дальнейшему углублению конфликта», — сообщала пресс-служба президента Сербии.

В первую очередь пошлины могут спровоцировать экономическую дестабилизацию в приграничных территориях, считает политолог Александр Асафов. При этом, подчеркнул эксперт, фактический запрет на ввоз товаров на рынок Косова — это решение не экономическое, а политическое.

Греческих полицейских решили обучить «неправильным» названиям стран «Это удар по жителям приграничных территорий. Скажется и на экономике обеих сторон, но каких-то глобальных последствий, учитывая вклад этих стран в мировую экономику, не будет. При этом это не способ получить прибыль — это политическое решение», — отметил он в беседе с RT.

Поскольку основной импорт Приштина осуществляет из Сербии и Боснии, из-за пошлин могут резко подняться цены непосредственно в Косове, предположил заведующий Центром этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель.

«Существенная часть импорта, преимущественно продовольственная, в Косово осуществляется из Сербии и Боснии, само Косово минимально экспортирует в эти страны, поскольку не имеет производственных возможностей. Повышение пошлин на 100% означает резкое повышение цен в Косове», — сказал Павел Кандель.

Он отметил, что решение правительства Косова формально нарушает договор о зоне свободной торговли, куда входят и Косово, и Сербия.

«Это нарушение и договора с ЕС о стабилизации ассоциации», — отметил он.

Flags of the European Union and its member states fly in front of the building of the European Parliament in Strasbourg, France

Reuters

© Vincent Kessler

Призывы Евросоюза

В конфликт между Сербией и непризнанным Косово должна вмешаться третья сторона, убеждены эксперты. В частности, помочь в урегулировании конфликта может Евросоюз.

«Разблокирована эта ситуация может быть только с помощью давления ЕС на Косово. ЕС уже заявил, что решение должно быть отменено. Но за заявлением ничего не последовало. Остаётся ждать, насколько эффективным будет Евросоюз», — добавил Кандель, подчеркнув, что Белград будет ждать действий со стороны Брюсселя.

Ранее отменить пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины призвали в Евросоюзе, подчеркнув, что такие действия нарушают существующие договорённости в регионе.

«Решения правительства Косова увеличить налог на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины до 100% является явным нарушением Центрально-европейского соглашения о свободной торговле», — заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В свою очередь, представитель европейской дипломатической службы Майя Косьянчич призвала стороны прекратить провокации и нормализовать двухсторонние отношения.

«Мы призываем руководство двух стран незамедлительно прекратить провокации и сконцентрироваться на завершении процесса нормализации отношений без каких-либо дополнительных условий», — цитирует Косьянчич РИА Новости.

Отметим, что еврокомиссар по вопросам расширения политики соседства Йоханнес Хан также выразил мнение, что правительству Косова следует отказаться от решения о введении таможенных пошлин.

«Данное решение вредит потребителям и бизнесу в Косово и должно быть немедленно отменено. Косово выполняет функции председателя CEFTA (Соглашения стран Центральной Европы о свободном товарообмене. — RT) и поэтому несёт особую ответственность. Вскоре я приму участие в неделе CEFTA в Приштине и рассчитываю, что к тому времени вопрос будет решён», — написал он в своём Twitter.

This act - which also hurts #Kosovo consumers and businesses - must be reversed immediately. #Kosovo holds the #CEFTA chairmanship and thus has special responsibility. I'll attend #CEFTA week in Pristina soon and expect this to be solved by then. 2/2 — Johannes Hahn (@JHahnEU) 21 ноября 2018 г.

В то же время Асафов сомневается, что вмешательство Евросоюза поможет Косово и Сербии договориться.

«Евросоюз может только высказать опасения, его призывы ни на что не повлияют», — заключил эксперт.