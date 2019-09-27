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Чревато лишением аккредитации: Госдума нашла у Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма

27 сентября 2019, 15:39  •  52 • В России

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России собралась в четвертый раз. И снова без иностранных гостей, которых в этом вмешательстве подозревают.

Поработав час за закрытыми дверями, депутаты поделились свежими данными и намерениями с прессой. В руках у главы комиссии - председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева - были внушительные папки. Как выяснилось, с уликами и фактами.

Речь на сей раз шла о немецком медиахолдинге Deutsche Welle, в материалах которого МИД РФ и Дума выявили призывы к москвичам выходить на летний несанкционированный митинг в Москве.

- Комиссия завершила работу в отношении "Немецкой волны". Информация подтвердилась, к сожалению. "Немецкая волна", действуя на территории России, действительно нарушила много законов. Мы приняли решение о том, чтобы была реакция уполномоченных органов на эти нарушения, - заявил Пискарев, перечислив эти законы и указав на то, что по призыву "Москва, выходи" была проведена экспертиза. - Он зафиксирован как призыв автора. Он прозвучал тогда, когда в Москве проходили неразрешенные митинги. Это является нарушением закона о митингах. А поскольку речь идет об избирательной кампании, то "Немецкая волна" также нарушила закон, который регулирует избирательные процессы.

По его словам, призыв анализировал "абсолютно независимый эксперт с большим стажем", чье имя пока не называется во избежание какого-либо давления.

Госдума нашла у Deutsche Welle признаки оправдания экстремизмаФото: Елена ЧИНКОВА

Депутаты выявили и признаки оправдания экстремизма - в частности, в материалах немцев про блогера Синицу, получившего срок за призыв похищать детей силовиков.

- В действиях журналистов и самого медиахолдинга были усмотрены признаки оправдания экстремизма. Мы все считаем, что это преступник, экстремист, кроме "Немецкой волны". Они считают, что это никакой не экстремист, а обычный оппозиционер, - подчеркнул глава комиссии.

Усмотрели думцы в деятельности германского СМИ и признаки иностранного агента.

- Они вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета ФРГ. У нас есть документы, это подтверждающие. Таким образом, это, на наш взгляд, является деятельностью иностранного агента, - объявил Пискарев.

Собранные материалы теперь направят в Роскомнадзор, Генпрокуратуру, Минюст и МИД РФ, чтобы там рассмотрели вопрос о продолжении аккредитации DW в России.

Еще одно решение - инициировать большие международные парламентские слушания "Честное партнерство" по иновмешательству для всех сторон - как обвиняемых, так и обвиняющих.

Предложение руководства Deutsche Welle поговорить в Берлине депутаты встретили с непониманием.

- Странно: нарушения здесь, а мы должны ехать в Берлин! - возмутился Пискарев.

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