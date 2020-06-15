«Чревато гражданской войной»: отставной разведчик-нелегал рассказал о возможных последствиях протестов в США

В США с 26 мая продолжаются массовые акции, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией. По всей стране в акциях движения Black Lives Matter участвуют сотни тысяч американцев. Одновременно происходят погромы и грабежи магазинов и офисов. Полковник СВР в отставке Андрей Безруков в интервью RT предположил, что могло вызвать столь масштабные беспорядки в Штатах, чем закончится нынешний кризис и чего ждать на президентских выборах в США.

— Андрей Олегович, вы более 10 лет прожили в США под видом канадца. Гибель после ареста темнокожего Джорджа Флойда с криминальным прошлым — действительно веский повод для беспорядков?

— Повод, конечно, веский, и время очень подходящее — мы к этому вернёмся. Но главное — это беспорядки не просто на почве расизма. Это беспорядки на почве того социального и экономического положения, которое сложилось в США. Вместе с темнокожими на улицу выходит большое количество белых, латиноамериканцев и других людей, находящихся в достаточно плохом экономическом положении. В стране почти 40 миллионов безработных. Расовый инцидент послужил толчком, но страна была готова взорваться и без расовых противоречий. Хотя они самые острые.

— Полицейские, стоящие на коленях, золотой гроб, увольнения журналистов за фразу «Все жизни имеют значение» и колонку сенатора-республиканца в NYT о вводе войск, а теперь и удаление фильма «Унесённые ветром» c интернет-платформы HBO за «романтизацию рабства» — не перебор?



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— Конечно, перебор. Это происходит, оттого что страна больна. Она мечется, пытается найти новую точку опоры — политическую, моральную, идеологическую — в этом кризисе, который делит страну на две части. Одна часть самоуничижается — мы видели подобное в 1980-х годах в России. Примерно то же самое происходит сейчас в США: общество очень больно и ещё не осознало почему, а элиты хотят увести разговор от вопроса денег, чтобы никто не спросил, справедливо ли они делятся. И они переводят это на другие конфликты, в том числе между чёрными и белыми, югом и севером. Такая классика, как «Унесённые ветром», всегда была для всех. Памятники генералам-южанам американцы решили ставить в начале ХХ века, чтобы примирить две части страны. Примерно так же, как у нас с Гражданской войной.

— Но памятник Колчаку в Стерлитамаке недавно тоже пострадал.

— Но это сейчас. И Америка теперь, когда больна, снова начинает искать правых и виноватых и делиться надвое. Опасно, что одна сторона самоуничижается, предлагает всё пересмотреть, а вторая смотрит на это дикими глазами и говорит: «Вы учили нас считать, что везде были герои, что на стороне северян тоже были гады, а теперь сносите памятники». Белые американцы, скажем, из Южной Каролины привыкли считать себя южанами, у них другая культура, а теперь им в лицо заявляют, что они плохие, что они рабовладельцы. Этот очень глубокий конфликт всплыл, потому что вся страна находится в напряжении, а Демократическая партия, включая её белое и чёрное руководство, всячески его раздувает. Чтобы убрать Трампа, им нужно сконцентрировать все силы, выгнать людей на выборы, поднять напряжение до максимума. Ведь многие чёрные и бедные на выборы не ходят, считая их бесполезными. А Демпартия расколота надвое — на ту элиту, которая была у власти последние лет 30 и полностью загнила, и ту часть, которая быстро «левеет» и борется за власть. Они воюют, и объединить их можно только радикальными методами на основе мобилизации против внешней силы. Этот конфликт в глубине своей не расовый, его организовали и развивают политические силы, которые хотят вернуться к власти.

— Им удастся помешать переизбранию Трампа на второй срок?

— Сложно сказать. Мобилизуя партию и население (примерно 50%), они одновременно создают другие расколы. Например, делая экстремальные заявления о том, что полицию надо распустить и не давать ей денег, они играют с огнём. Для дестабилизации власти им нужно загнать полицию в угол, выключить её из игры. Тем самым они настроят против себя широкие массы населения, которые оценивают полицию очень положительно (примерно 67%). Этот удар по полиции может сыграть против демократов. В течение следующего месяца будет понятно, кто от этого выиграл. Вполне возможно, что демократы проиграют. А Трамп будет говорить: «Хотите бардака и запрета любимых фильмов? Голосуйте за Байдена».

— А Байден скажет в ответ: «Так это слабый Трамп. Он не справляется».

— Нет. Трамп явно не слаб в медийном плане, и американцы это чувствуют. В американском менталитете сильная личность играет большую роль, голосуют часто не за партию, а за персоналию. Трамп способен принимать решения, он — мужик. Это нормально, особенно когда страна больная. Поиск простых решений и жёстких людей привёл Германию к Гитлеру. Я не о том, что Трамп может быть Гитлером. Я о том, что, когда страна плохо себя чувствует, есть запрос на сильных личностей, которые быстро вернут всё на круги своя. Я не обладаю инсайдом в отношении того, что творится вокруг Байдена, но видно, что он сильно сдал. Плохо ходит, спотыкается в речи. Сонный Джо, как называет его Трамп, — не конкурент.

Есть два фактора, от которых зависит исход выборов: экономическая ситуация и консолидированность Демпартии. Если до коронавируса было понятно, что Трамп выигрывает, потому что экономика и разобщённость Демпартии работали на него, то сейчас экономика пошатнулась, но не столь сильно ударила по президенту. Он всегда может сказать: это не моя экономическая политика, вы же видели, как всё работало при мне, виноваты китайцы, виноват коронавирус. Если демократов не объединить радикальными методами, то единым фронтом они не выступят. Большая масса темнокожих вообще разочаровалась в демократах. При Билле Клинтоне был заключён пакт между демократами и лидерами чёрных, которых ввели в высшие сферы партии. Они приводят своих избирателей и поднимаются в элиты страны. Они-то поднялись, но ничего для своего электората не сделали. И к 2016 году темнокожие избиратели потеряли интерес к демократам и не пришли на выборы в той массе, в которой они это делали раньше.

«Ответы о вмешательстве поставить на автоответчик»

— Не напоминает ли вам сейчас Трамп отчасти Януковича, боявшегося применить силу и подставлявшего беззащитных беркутовцев?

— Нет. Он никого не сдаёт и будет принимать самые жёсткие решения. Ему не хочется войти в историю слабым президентом. У него достаточно нарциссизма и внутренней убеждённости, чтобы в момент принятия жёстких решений никуда не убежать. Он не задействовал армию, потому что ситуация не была настолько напряжённой. Если бы задействовал, его бы стали обвинять в диктаторстве, узурпации власти. Это, конечно, туфта, поскольку закон ему это позволяет. Пока власти мобилизовали 40 тыс. бойцов Нацгвардии, но это мелочь в масштабах всей страны. В целом он никоим образом не показал себя в образе Януковича.

— Не могу не спросить про любимую тему иностранного вмешательства. О нём говорил генпрокурор США, не называя страны, а экс-советница Барака Обамы Сьюзан Райс прямо обвинила Россию, но не предоставила доказательств. Впрочем «фотодоказательство» уже гуляет по сети — татуировка с надписью «Россия» на руке у полицейского.

— Про татуировку можно долго смеяться. Мало ли кто что написал. Как говорится, на заборе вон чего написано, а там дрова лежат. Такие люди, как Райс, являются профессиональными идеологами Демпартии и никогда не изменятся. У них Россия всегда будет виновной за всё. Им нужно пиариться, тем более они не у власти. И тем более в эфире CNN, где рука руку моет. Кроме того, любой американский политик сейчас хотел бы, чтобы эта проблема куда-то улетела. Свалить её на кого-то было бы прекрасно. Как экономический кризис вешают на Китай, так и внутреннюю дестабилизацию — на внешнего врага. Иран не того масштаба, поэтому Россия. Сейчас ещё Китай туда подключат. Нам ни в коем случае нельзя эти вещи оставлять просто так, но реакцию можно поставить на «автоответчик» с дежурным текстом.

— Одинаковым с 2016 года?

— Русофобия не вчера началась и не завтра закончится. Это признак геополитической и идеологической борьбы и даже нашей силы.

— Сейчас республиканцы предложили конгрессу признать Россию спонсором терроризма и обложить ещё более жёсткими санкциями.

— Там в конгрессе реально начинают сходить с ума на фоне внутреннего конфликта, по поводу которого они в основном молчат, потому что не могут ничего сделать. Это не последний такой приступ «санкциопатии». Необходимо внимательно посмотреть на то, какие санкции предлагаются. Некоторые из них могут просто ударить по самим американским инвесторам. В любом случае, наш самый лучший ответ — это ответ внутри нашей страны. Во-первых, обеспечить наш финансовый суверенитет от США и МВФ, что даст нам возможность наконец обеспечить в России экономический рост. Во-вторых, пролить свет на тех, кто подыгрывает американцам внутри нашей страны.

— Насколько правдоподобна версия о причастности к беспорядкам Китая, решившего отвлечь Трампа и конгресс от коронавируса и обвинений в свой адрес?

— Не верю. Китайцы ведут себя очень осторожно. Плюс попытки вмешательства не особо работают. Что бы вы ни делали, американская нация живёт сама по себе, по своим внутренним законам, и внешним воздействием повернуть эти процессы очень сложно. Когда нас обвиняют во вмешательстве в выборы 2016-го, вспомните, какой расклад был накануне. Американские политические деятели и эксперты, которые прогнозировали голосование по каждому штату, ошиблись. Если люди, которые постоянно в США занимаются выборами и оценкой влияния, сами не поняли, что творится в стране, то что вы хотите от внешней силы? На кого она должна влиять и ставить, если вся политическая машина ничего не могла сделать и ошиблась? Это просто глупо.

Социализм в Америке



— Вы отмечали, что запрос в США на левую повестку большой, вывести людей на улицы очень просто. Есть ли будущее у американского социализма?

— Смотря что называть американским социализмом. Америка уже вошла в жёсткий политический кризис и, скорее всего, войдёт в глубокий экономический кризис. Через избирательный цикл или два мы увидим смену поколений у власти. Народ будет жить хуже и будет ждать глубоких перемен. Если осенью победит Трамп, то через четыре года от него устанут и придут левые демократы. Если победит Байден, то центристы ничего не смогут сделать и мы увидим новое руководство Демпартии или какую-то альтернативную силу. Какие проблемы придётся решать? Это перестройка экономики на новые технологии, инвестиции в инфраструктуру, реформы здравоохранения, образования и перераспределение доходов. Если в условиях кризиса ничего не сделать, то произойдёт гораздо более сильный социальный взрыв, чем нынешний. Как в кризис 1930-х годов, когда Рузвельт, который не являлся леваком, был вынужден прибегнуть к реформам, державшим страну на плаву. Если страна не пойдёт влево, у неё будут ещё более глубокие проблемы.

Андрей Безруков

© Фото из личного архива

— Вы с коллегами из МГИМО выпустили доклад о скорой смене не только американских, но и мировых элит. К чему готовиться?

— Нынешние элиты руководили миром последние 30—40 лет и довели его до глубокого кризиса. В основе этого — проблемы с той моделью развития, которую они продвигали. Прежде всего с экономической и завязанными на ней социальной и идеологической моделями. Они просто не работают, а кризис дестабилизирует и сами элиты, и их страны. Прежде всего западные, в Китае другая динамика. Будет отторжение и замена существующих элит, а также нормальная смена поколений. Им придётся выполнять то, что от них требует время, — достаточно глубокую перестройку экономической и социальной моделей.

— А России это тоже касается?

— Конечно.

Обострение к выборам

— Ваш прогноз на ближайшую перспективу? Сколько ещё будем наблюдать за бунтами?

— Активная фаза на данный момент уже заканчивается. Невозможно каждый день больше двух недель протестовать и грабить. Люди устают и начинают натыкаться на сильное сопротивление общества. Всё успокоится, но проблемы никуда не уйдут. Демпартия будет пытаться мобилизовать всех против Трампа, и, скорее всего, следующее обострение будет к выборам.

Андрей Безруков с супругой и коллегой Еленой Вавиловой, свадебное фото

© Фото из личного архива

Они наверняка будут сложными если не по всей стране, то по некоторым штатам, где непонятно, кто выиграл, а на этом можно надуть медийный пузырь. Во многих штатах борьба будет конкурентной и цифры будут близкими. В этих условиях Демпартия, если почувствует поражение, может вывести народ на улицы. Скинуть «диктатора» Трампа, по сути, «майданом». Или заблокировать всё, объявить процесс нелегитимным, пересчитать голоса. Ежели Дональд переизберётся нормально, то демократам ловить нечего. Это будет коллапс партии с оргвыводами и жёсткой сменой руководства. Но я полагаю, что нестабильность будет очень высокой — и перед выборами, и после. Если в поляризованной стране удастся дискредитировать и полицию, то противостоять погромщикам могут консерваторы, которые хорошо вооружены и в большинстве своём не живут в больших городах. Вот это будет чревато уже реальной гражданской войной. Не дай бог, конечно.

Досье



Андрей Олегович Безруков родился 30 августа 1960 года в Красноярском крае, окончил Томский государственный университет по специальности «история».

Там же познакомился с будущей супругой Еленой Вавиловой, с которой они более 25 лет проработали разведчиками-нелегалами за рубежом. С 1999 года проживал в США под именем канадца Дональда Ховарда Хитфилда. В 2010 году был арестован в результате предательства и обменен вместе с супругой и группой из ещё восьми нелегалов на четверых российских граждан, включая Сергея Скрипаля.

Полковник СВР в отставке. Член Совета по внешней и оборонной политике, советник президента «Роснефти», доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО.

Имеет двух сыновей — Тима и Алекса, считавших себя до ареста родителей канадцами.

Удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и других наград.