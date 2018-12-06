ЧП в небе над Японией: Истребитель США врезался в транспортный самолет

Американский истребитель столкнулся с самолетом C-130 у побережья Японии. В районе катастрофы ведется поисково-спасательная операция.

В небе над побережьем Японии столкнулись американский истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Подробности происшествия сообщает Корпус морской пехоты США.

По данным американских военных, авиакатастрофа произошла около 02:00 по местному времени. Оба самолета принадлежали Вооруженным силам США и вылетели с американской базы морской пехоты Ивакуни.

Сообщается, что истребитель и транспортный самолет проводили плановый учебный полет. По каким причинам воздушные суда столкнулись в небе, пока неизвестно. Также американцы пока не сообщают, сколько человек находилось на обоих самолетах.

В настоящий момент в районе крушения проводится поисково-спасательная операция.