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ЧП в небе над Японией: Истребитель США врезался в транспортный самолет
06 декабря 2018, 03:54 • 87 • В мире
Американский истребитель столкнулся с самолетом C-130 у побережья Японии. В районе катастрофы ведется поисково-спасательная операция.
В небе над побережьем Японии столкнулись американский истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Подробности происшествия сообщает Корпус морской пехоты США.
По данным американских военных, авиакатастрофа произошла около 02:00 по местному времени. Оба самолета принадлежали Вооруженным силам США и вылетели с американской базы морской пехоты Ивакуни.
Сообщается, что истребитель и транспортный самолет проводили плановый учебный полет. По каким причинам воздушные суда столкнулись в небе, пока неизвестно. Также американцы пока не сообщают, сколько человек находилось на обоих самолетах.
В настоящий момент в районе крушения проводится поисково-спасательная операция.
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