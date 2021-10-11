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ЧП национального уровня: вопрос голодовки Саакашвили обсуждает "верхушка" власти Грузии
11 октября 2021, 16:30 • 40 • Политика
Журналистам сообщили, сколько у арестанта меда и откуда
Ест или не ест в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили – этот вопрос волнует сегодня не только сторонников опального политика, но и высшие эшелоны власти республики. Дошло до того, что премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили вынужден освещать эту тему на брифинге.
Ранее адвокат Саакашвили заявил, что его подзащитный отказался от меда и натурального сока, чтобы не было "повода для спекуляций". Однако у главы правительства Грузии другие данные: по его сведениям, Михаил поедает мед в огромных количествах.
"Он лично купил с помощью своей банковской карты семь банок мёда и получил еще полкилограмма",
– заявил Гарибашвили, отметив, что человек после настоящей многодневной голодовки не может съесть столько меда. По мнению грузинских властей, Саакашвили устроил "цирк", чтобы накалить обстановку в республике.
"Вопрос голодовки Саакашвили в Грузии – проблема общенационального уровня",
– прокомментировала ведущая политического шоу "60 минут" Ольга Скабеева ситуацию, когда премьер страны вынужден выходить к прессе с подобными заявлениями.
При этом мама скандального сидельца Гиули Аласания заявляет, что сын начал голодовку еще до ареста, так что ничего не ест уже третью неделю. Она вместе с внуками навестила Саакашкили в тюрьме, но затруднилась сказать, насколько он ослаб после 15 дней голодовки, отметив лишь, что он выглядит "не так как раньше", передает "Спутник Грузия".
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. В ответ он пригрозил действующим властям, что отказывается принимать пищу, пока лишен свободы.
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