ЧП на учениях: на Украине при разрыве миномёта погибли трое военных

При разрыве миномёта на учениях ВСУ на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, девять человек получили ранения. ЧП произошло во время стрельб из нового украинского миномёта «Молот». После этого наложен мораторий на использование этого вида вооружений до установления причин трагедии. Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье о превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия.

Трое украинских военных погибли на полигоне в ходе учений. Ещё девять военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Инцидент произошёл на Ровенском общевойсковом полигоне в 5:55 утра в пятницу 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномёта трое военнослужащих погибли, ещё девять получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сразу после происшествия бригадные тактические манёвры были приостановлены на время проведения служебного расследования Министерства обороны. Должностные лица будут выявлять возможные нарушения мер безопасности во время проведения учений. На место уже выехала специальная группа во главе с заместителем министра оборонного ведомства.

Президент Украины Пётр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко разобраться в причинах ЧП и на следующей неделе доложить о результатах расследования.

«Мы должны сделать всё, чтобы уберечь жизнь каждого украинского воина», — подчеркнул президент Украины.

Он также распорядился приостановить использование миномётов «Молот» до конца расследования. Этот миномёт был недавно разработан «Укроборонпромом» на основе советского оружия. «Молоты» должны были заменить устаревшие миномёты, находящиеся на вооружении уже более 50 лет.

Также по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье о превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия. Об этом сообщила СМИ военная прокуратура Ровенского гарнизона Западного региона Украины. Согласно украинскому законодательству, наказание по данной статье составляет от пяти до десяти лет лишения свободы.

«Халатное отношение к воинской службе»

Отметим, что это не первое ЧП на военных объектах Украины. 3 мая на территории военных складов в Балаклее Харьковской области загорелась трава на площади 35 га. Возгорание удалось ликвидировать лишь 9 мая.

На этой территории проводились работы по разминированию. Именно здесь в марте 2017 года горел склад боеприпасов, и в результате они оказались разбросаны на местности. В итоге начался новый пожар. Среди версий ЧП — возгорание «сухой травы на участке технической территории, которая не была очищена от взрывоопасных предметов, а именно подрывников, элементов пороха, которые вызвали возгорание». Вторая версия предполагает попадание на сухую траву искры от выхлопной трубы пожарного танка. Третья заключается в воздействии солнечных лучей на взрывоопасные предметы.

«На указанной территории находятся взрывоопасные предметы, оставшиеся от чрезвычайного происшествия 2017 года и требующие особого внимания на выполнение особых инструкций обращения с ними», — заявил начальник вооружения ВС Украины генерал-майор Николай Шевцов.

По факту возгорания было заведено уголовное дело по статье о халатном отношении к воинской службе в условиях особого периода, кроме военного положения.

В Винницкой области в городе Калиновке в сентябре 2017-го произошло возгорание складов с боеприпасами. Тогда от осколков снарядов пострадали две женщины, более 30 тыс. человек были эвакуированы. Взрывы прекратились только 3 октября. Об окончательной ликвидации возгорания сообщили 5 октября.

По данным Генштаба Украины, на складах уничтожено до трети запасов. Там хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов для ракет систем залпового огня «Смерч», «Ураган», «Град» и снаряды для танков. Ущерб был оценён в $800 млн. По факту ЧП был составлен протокол о «совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-15 (халатное отношение к военной службе) Кодекса об административных правонарушениях».

В нём, в частности, указано, что «старший офицер, будучи военным лицом, в нарушение уставных требований 26 сентября 2017 г. неподобающе исполнял служебные обязанности по осуществлению контроля за состоянием пропускного режима, соблюдению порядка допуска личного состава техники на административно-хозяйственную и техническую территорию указанной воинской части».

В сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона указано, что «майор Б. привлечён к административной ответственности с наложением штрафа в размере 2465 гривен ($92,3. — RT)».