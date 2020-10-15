ЧП на Хмеймиме в Сирии? Запрет на посадку российского самолёта не тянет на сенсацию - эксперт

Появилась информация, что Ил-76 из России не получил разрешения на посадку в Сирии. Он должен был сесть на авиабазе Хмеймим, но вместо этого вынужден был кружить над Средиземным морем. Инцидент прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.

По одной из версий, военному самолёту не дали добро на посадку из-за того, что у него был отключен транспондер. Высказываются мнения о том, что это была провокация с применением глушилок.

По словам эксперта, у России достаточно недоброжелателей в Сирии - начиная с Турции, США, Израиля и заканчивая боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Но одно можно сказать точно: транспондер и глушилки точно не имеют к произошедшему никакого отношения.

"Посадка - это диспетчер аэропорта, и он сообщает время и место, откуда ему идти на посадку и так далее", - сказал Виктор Литовкин в интервью Царьграду.

В итоге самолёт всё же сел в Хмеймиме, сделав несколько больших кругов в воздухе. Военный эксперт предполагает, что причиной задержки разрешения могла быть занятая взлётно-посадочная полоса. Литовкин выразил большие сомнения в том, что случившееся вообще является ЧП.