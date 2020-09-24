"Чокнутым либералам" не простили их "морального империализма" • 166 • Аналитика © РИА Новости / Валерий Мельников "Запад утратил свою привлекательность. <...> В своих нападках либералы нацеливаются именно на то, что для нас наиболее важно, на краеугольный камень политического порядка, к которому мы стремимся, на ценности, лежащие в основе, такие как нация, семья и религиозная традиция <...> Доктрина о том, что "демократия может быть только либеральной", была вам навязана. Либеральная демократия может принести хаос и крах, больше вреда, чем пользы — это одна из причин, по которой мы болеем за очередную победу Дональда Трампа". Кто же говорит подобное — у кого хватает наглости одновременно выступать и против либеральной демократии, и за Трампа? Известный враг мирового либерализма Путин, убивающий всех "Новичком" и подрывающий Запад изнутри? Фанатичные иранские аятоллы-террористы и ужасные китайские коммунисты, заразившие весь мир своим вирусом, не подходят — они бы не стали публично болеть за Трампа. Хотя вот с этим утверждением согласились бы и в Пекине, и в Тегеране: "Битва между мировой элитой и национальным сопротивлением еще не закончена... Граждане европейских стран скоро поймут, что сегодняшние европейские институты служат не им, а интересам Джорджа Сороса и ему подобных. <...> Цели мировой сети в стиле Сороса, обладающей неограниченными финансовыми и людскими ресурсами, ясны: создание открытых обществ смешанной этнической принадлежности путем ускорения миграции, демонтаж национального процесса принятия решений и передача его глобальной элите". Это про общемировые процессы — а вот про воспитание будущих поколений: "Школы должны защищать идеалы и ценности семьи, а также держать несовершеннолетних подальше от гендерной идеологии и радужной пропаганды. Либералы видят в этом в лучшем случае средневековую отсталость, а в худшем — клерикализм с фашизмом". Кто же этот смелый человек? Это премьер-министр одной из европейских стран — Виктор Орбан Он руководит Венгрией уже десять лет подряд (а до этого, на рубеже веков, четыре года возглавлял правительство) и считается в Евросоюзе бунтарем и практически диктатором. Но то, что он написал в своей статье, опубликованной в понедельник в Magyar Nemzet, сильно даже для него. Орбан выступает не просто как защитник национального государства и обличитель "чокнутых либералов" в мировом масштабе, но как лидер христианско-демократического направления в Европе и даже на Западе в целом. Формулирует четко, откровенно — так, как европейские лидеры не делали уже давно: "Единственный шанс для христианской демократии — вступить в открытую интеллектуальную и политическую борьбу. Перестать увиливать и вести себя как тупица, который не видит и не понимает, что происходит. <...> Защищаться и сформулировать четыре утверждения, которые могут изменить всю европейскую политику: наши основные национальные и христианские принципы не либеральны; они возникли до либерализма; они противостоят либерализму; сегодня либерализм разрушает их". Орбан последовательно отстаивает национальную идентичность венгров (последнего по времени прибытия народа Европы), в том числе и их католицизм — но в данном случае он обращается не только к соотечественникам, но и к европейцам вообще. В первую очередь, конечно, к бывшим товарищам по соцлагерю (Орбан вообще уравнивает коммунизм и либерализм как чуждые венграм идеологии): "Запад утратил свою привлекательность в глазах Центральной Европы, и то, как мы устраиваем нашу жизнь, ему не очень по душе. В ближайшие годы нам необходимо сохранить единство Европы, признавая при этом, что у существующей исторической тенденции нет никаких шансов на изменение. Они не могут навязать нам свою волю, и мы не можем сдвинуть их с нынешнего интеллектуального и политического пути. <...> Страны Центральной Европы выбрали другое будущее, свободное от иммиграции и миграции. <...> Даже если Брюссель хочет двигаться в прямо противоположном направлении: к климатическим целям, доведенным до абсурда, социальной Европе, общей налоговой системе, мультикультурному обществу". То есть речь идет о двух Европах, которым каким-то образом надо сохраниться в рамках одного Евросоюза. Шансов переделать восточноевропейцев в "непомнящих родства" жителей единой Европы нет, но остаются шансы на консервативный, точнее, даже национально-традиционалистский реванш в Западной Европе. То есть победа своих Марин Ле Пен во всех ключевых государствах старой Европы — по сути, радикальное обновление правящих национальных элит. Понятно, что формируемые атлантистами общеевропейские элиты (и это не просто "брюссельская бюрократия", а политические кадры, сначала рекрутируемые с уровня национальных государств на общеевропейский, а потом командируемые назад, в свои страны) будут всячески препятствовать антилиберальному повороту. При этом организовывать и координировать процесс сопротивления "восстанию народов" будут как раз глобалистские структуры, тот самый коллективный Сорос, по которому прошелся венгерский премьер. Орбан уже давно не боится ни выступать против либерального глобального проекта, ни обличать Сороса — самого известного в мире уроженца Венгрии. А 90-летний миллиардер в ответ называет Орбана мафиози и диктатором — и всячески помогает оппозиционным к нему венгерским либералам. Но если на национальном уровне Орбан успешно с ними справляется, то в рамках ЕС и НАТО ему приходится нелегко, поэтому для него была так важна победа в 2016 году Трампа, его идейного союзника в борьбе с либеральным глобализмом в целом (а сейчас уже и с Соросом в частности). Конечно, на Будапешт продолжает давить Евросоюз, но сейчас хотя бы американские правительственные структуры не в полную силу подключаются к выкручиванию рук венграм. Слова Орбана о поддержке Трампа — первое подобное высказывание со стороны европейского лидера — заметили в европейской прессе, но та же "Таймс" не цитирует пассаж целиком: "Все либералы считают, что каждая страна <...> должна быть вынуждена принять либеральную форму правления. Напротив, христианские демократы отвергают эту форму внешней политики, потому что, по их мнению, общества удерживаются вместе и поддерживают мир различными способами; и, как недавно было доказано арабской весной, либеральная демократия может вызвать хаос и крах и принести больше вреда, чем пользы. И это одна из причин того, что мы болеем за то, чтобы Дональд Трамп одержал еще одну победу. Потому что нам хорошо знакома внешняя политика демократических администраций США, построенная на моральном империализме. Мы ее попробовали, хотя и под давлением. Нам она не понравилась и мы не хотим добавки". Венгрия действительно показывает чудеса сопротивления внешнему давлению, и это заслуга не только Орбана, но и поддерживающего его большинства венгерского общества, понимающего важность сохранения национальной идентичности. Но сейчас "моральный империализм" применяется против самих Штатов — и, конечно, Орбан хочет, чтобы Трамп устоял против начинающейся в США цветной революции. Если он выдержит и победит — европейским христианам, консерваторам, традиционалистам (тем, кого можно было бы назвать христианскими демократами, если бы этот термин не был дискредитирован нынешними его носителями вроде германской ХДС) будет куда легче противостоять и либеральной диктатуре, и моральному империализму. Именно поэтому по-настоящему самостоятельные европейские политики желают победы Трампу — так сказать, "за нашу и вашу свободу". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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