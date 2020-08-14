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ЧМ-2021 по хоккею под угрозой: Чиновники решили поиграть в ромашку

14 августа 2020, 12:05  •  55 • Политика
Чемпионат мира по хоккею под угрозой. Спорт оказался зависим от политики. Чиновники решили поиграть в ромашку: то будем проводить, невзирая на события в Белоруссии, то не будем.
12 августа глава Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс заявил, что не стоит путать спорт и политику. Чемпионат мира его страна вместе с Белоруссией в 2021 году проведёт, несмотря ни на что. Иной вариант даже не рассматривается. Он отметил, что и в США, и во Франции тоже были непростые периоды из-за демонстраций, но и там заявления по поводу отмены не делались.
Telegram-канал "Пул №3" обратил внимание на заявление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, сделанное 13 августа.
"Наша постоянная рубрика "Спорт вне политики"", - не удержались от иронии авторы поста.
Всего сутки прошли после высказывания Козиолса, а теперь Кариньш утверждает, что события в Белоруссии ситуацию резко изменили.
"Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Белоруссией", - отметил он.
Скриншот: Telegram/@dimsmirnov175
Политик уже отправил запрос в Минобразования и науки своей страны, которое отвечает к тому же и за спорт. Он просит обратиться в Международную федерацию хоккея за советом.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года планировалось провести одновременно в столицах Латвии и Белоруссии. Минская арена должна была стать основной площадкой. Каток на 15 тысяч зрительных мест должен был принять полуфиналы, матч за третье место и финал. Сроки проведения чемпионата - 7-23 мая.

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