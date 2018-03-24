Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме назвали популизмом заявление на Украине о планах блокировать работу Кр...
Савченко пожаловалась на тонированные окна в камере
Снос телевышки с квадрокоптера (Екатеринбург, 24.03.2018)
Страны Евразийского союза не поддерживают Россию в конфронтации с Британией
Главная / Украина

ЧМ-2018. Новые стадионы готовы к играм

24 марта 2018, 22:09  •  78 • Украина
После чемпионата построенные арены будут использованы для развития детско-юношеского футбола
23 марта получили разрешение на ввод в эксплуатацию стадионы в Нижнем Новгороде и Калининграде.
Нижегородский стадион вмещает 42 тыс. зрителей, он расположен на знаменитой нижегородской Стрелке, где сливаются Волга и Ока. Это абсолютно новое строительное решение с любопытным дизайном и технологиями. На «Нижнем Новгороде» будут сыграны матчи группового этапа: Швеция – Южная Корея, Аргентина – Хорватия, Англия – Панама, Швейцария – Коста-Рика и два матча стадии плей-офф – матч 1/8 финала и четвертьфинал.
Калининград
«Стадион Калининград» построен на острове Октябрьский, между руслами рек Старая и Новая Преголя. Он вмещает 35 тысяч зрителей. Трибуны стадиона сделаны двухъярусными. Объект сдан и одобрен комиссией ФИФА. Здесь будут играть: Хорватия – Нигерия, Сербия – Швейцария, Испания – Марокко, Англия – Бельгия.
Ростов-Арена
Несколько раньше, 17 марта, в эксплуатацию ввели стадион «Ростов-Арена», где сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Уругвая, Саудовской Аравии, Мексики, Южной Кореи, Хорватии и Исландии, а 2 июля в городе состоится матч 1/8 финала. Арена расположена на левом берегу Дона, рядом с Гребным каналом, панорама реки будет видна с Северной трибуны, а дизайн купола построен так, что по своему очертанию крыша сооружения повторяет природные изгибы Дона. Во время проведения игр чемпионата мира этот стадион сможет вместить 45 000 болельщиков, потом количество мест должны сократить до 37 868. Система безопасности продумана с учётом новых технологий. Отдельно предусмотрены места для зрителей с ограниченными физическими возможностями, места для СМИ, VIP-персон.
Директор департамента FIFA по проведению соревнований Колин Сит высоко оценил новый стадион в Ростове.
Ростов-на-Дону
24 марта в министерстве спорта сообщили, что готова к использованию первая тренировочная база ЧМ-2018 в Ростовской области, на стадионе «Торпедо» в Таганроге. Завершаются работы на стадионах «Локомотив», «Труд», «Олимп-2», «СКА» в Ростове-на-Дону, а также на стадионе имени Лакомова в Азове, где будут проходить тренировки. После мундиаля они будут использоваться для развития детско-юношеского футбола.
В субботу, 24 марта, в Сочи у Южного мола морского порта состоялось открытие первого в России Парка футбола ЧМ-2018. Парки футбола должны появиться во всех городах чемпионата и будет служить не только для отдыха и развлечения, но и для популяризации спорта. В церемонии открытия принял участие бывший нападающий сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 гг. Нуну Гомеш; именно здесь, на стадионе «Фишт», должна пройти одна из самых напряжённых игр групповой стадии между сборными Португалии и Испании. Кроме того, здесь сыграют сборные Германии, Бельгии, Панамы, Австралии, Перу и Швеции, а также команды, вышедшие в 1/8 и 1/4 финала. Сборные Бразилии и Польши выбрали город Сочи в качестве базы своих команд и проживут здесь целый месяц.
По материалам СМИ
Заглавное фото: Стадион в Нижнем Новгороде

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

78
Источник
Похожие новости
24 марта 2018, 15:24
Украинский телеканал оспорит в суде предупреждение за показ советских фильмов
24 марта 2018, 15:24
На Украине зафиксировали вспышку кори и ветрянки
24 марта 2018, 21:54
Савченко пожаловалась на тонированные окна в камере

Загрузка...
24 марта 2018, 15:24
Гройсман пообещал максимум за пять лет восстановить дороги Украины
24 марта 2018, 18:39
В Госдуме назвали популизмом заявление на Украине о планах блокировать работу Крымского моста
24 марта 2018, 18:39
Константин Райкин попал в базу данных сайта «Миротворец»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 марта 2018, 12:54
"Когда будете опускать железный занавес, не прищемите что-нибудь" - знаковые цитаты Сергея Лаврова
19 марта 2018, 00:39
Что дает Грудинину его второе место?
23 марта 2018, 03:54
Британские эксперты с опозданием идентифицировали яд, отравивший Скрипаля
23 марта 2018, 20:09
Турецкие соцсети: "Самолет F-16 cбили США после разговора Трампа с Эрдоганом"
18 марта 2018, 10:09
Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой»
23 марта 2018, 23:24
Подтверждены три кандидата на пост Дмитрия Медведева
23 марта 2018, 13:39
Лавров разрешил странам мира отзывать дипломатов из России по своему усмотрению
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.