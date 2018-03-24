ЧМ-2018. Новые стадионы готовы к играм

После чемпионата построенные арены будут использованы для развития детско-юношеского футбола

23 марта получили разрешение на ввод в эксплуатацию стадионы в Нижнем Новгороде и Калининграде.

Нижегородский стадион вмещает 42 тыс. зрителей, он расположен на знаменитой нижегородской Стрелке, где сливаются Волга и Ока. Это абсолютно новое строительное решение с любопытным дизайном и технологиями. На «Нижнем Новгороде» будут сыграны матчи группового этапа: Швеция – Южная Корея, Аргентина – Хорватия, Англия – Панама, Швейцария – Коста-Рика и два матча стадии плей-офф – матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Калининград

«Стадион Калининград» построен на острове Октябрьский, между руслами рек Старая и Новая Преголя. Он вмещает 35 тысяч зрителей. Трибуны стадиона сделаны двухъярусными. Объект сдан и одобрен комиссией ФИФА. Здесь будут играть: Хорватия – Нигерия, Сербия – Швейцария, Испания – Марокко, Англия – Бельгия.

Ростов-Арена

Несколько раньше, 17 марта, в эксплуатацию ввели стадион «Ростов-Арена», где сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Уругвая, Саудовской Аравии, Мексики, Южной Кореи, Хорватии и Исландии, а 2 июля в городе состоится матч 1/8 финала. Арена расположена на левом берегу Дона, рядом с Гребным каналом, панорама реки будет видна с Северной трибуны, а дизайн купола построен так, что по своему очертанию крыша сооружения повторяет природные изгибы Дона. Во время проведения игр чемпионата мира этот стадион сможет вместить 45 000 болельщиков, потом количество мест должны сократить до 37 868. Система безопасности продумана с учётом новых технологий. Отдельно предусмотрены места для зрителей с ограниченными физическими возможностями, места для СМИ, VIP-персон.

Директор департамента FIFA по проведению соревнований Колин Сит высоко оценил новый стадион в Ростове.

Ростов-на-Дону

24 марта в министерстве спорта сообщили, что готова к использованию первая тренировочная база ЧМ-2018 в Ростовской области, на стадионе «Торпедо» в Таганроге. Завершаются работы на стадионах «Локомотив», «Труд», «Олимп-2», «СКА» в Ростове-на-Дону, а также на стадионе имени Лакомова в Азове, где будут проходить тренировки. После мундиаля они будут использоваться для развития детско-юношеского футбола.

В субботу, 24 марта, в Сочи у Южного мола морского порта состоялось открытие первого в России Парка футбола ЧМ-2018. Парки футбола должны появиться во всех городах чемпионата и будет служить не только для отдыха и развлечения, но и для популяризации спорта. В церемонии открытия принял участие бывший нападающий сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 гг. Нуну Гомеш; именно здесь, на стадионе «Фишт», должна пройти одна из самых напряжённых игр групповой стадии между сборными Португалии и Испании. Кроме того, здесь сыграют сборные Германии, Бельгии, Панамы, Австралии, Перу и Швеции, а также команды, вышедшие в 1/8 и 1/4 финала. Сборные Бразилии и Польши выбрали город Сочи в качестве базы своих команд и проживут здесь целый месяц.

По материалам СМИ