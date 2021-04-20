Члены кабмина будут присутствовать во время послания Путина ФС

Члены российского правительства будут в числе гостей в ЦВЗ «Манеж», где будет проходить послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да», — приводит ТАСС ответ представителя Кремля на вопрос о присутствии членов кабмина на мероприятии.

Ранее в этот же день Песков заявил, что в послании президента Федеральному собранию примут участие депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус.

Заслушивание послания президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в 12:00 в центральном выставочном зале «Манеж».

Перед мероприятием депутаты и сенаторы трижды сдадут тест на COVID-19. Источник в совете Госдумы сообщал, что парламентариям придется пройти тестирование в пятницу, 16 апреля, в понедельник, 19 апреля, и во вторник, 20 апреля.

11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что мероприятие затронет вопросы о мерах поддержки и путях выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Кроме того, сам Путин заявил, что в послании ФС будут обозначены ориентиры социально-экономического развития РФ и преемственность целей. По его словам, он работает над посланием вместе со своей администрацией, главой российского правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами.