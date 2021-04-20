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Члены кабмина будут присутствовать во время послания Путина ФС
20 апреля 2021, 01:55 • 33 • Политика
Члены российского правительства будут в числе гостей в ЦВЗ «Манеж», где будет проходить послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да», — приводит ТАСС ответ представителя Кремля на вопрос о присутствии членов кабмина на мероприятии.
Ранее в этот же день Песков заявил, что в послании президента Федеральному собранию примут участие депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус.
Заслушивание послания президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в 12:00 в центральном выставочном зале «Манеж».
Перед мероприятием депутаты и сенаторы трижды сдадут тест на COVID-19. Источник в совете Госдумы сообщал, что парламентариям придется пройти тестирование в пятницу, 16 апреля, в понедельник, 19 апреля, и во вторник, 20 апреля.
11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что мероприятие затронет вопросы о мерах поддержки и путях выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Кроме того, сам Путин заявил, что в послании ФС будут обозначены ориентиры социально-экономического развития РФ и преемственность целей. По его словам, он работает над посланием вместе со своей администрацией, главой российского правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами.
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