Члены ЕС не станут отвечать Лаврову индивидуально по безопасности - Bloomberg

В Евросоюзе отказались выполнить просьбу главы МИД России Серея Лаврова об ответе на письмо по безопасности.

Евросоюз не намерен выполнять просьбу главы МИД России Сергея Лаврова об индивидуальном ответе стран на послание о безопасности.

Ранее министр направил главам МИД США, Канады и европейских стран письмо о принципах укрепления безопасности и невозможности её укрепления за счёт других государств.

По данным Bloomberg, Евросоюз направит Лаврову коллективный ответ вместо индивидуальных ответов стран-членов.

Ответ на письмо Лаврова от лица всех 27 стран Евросоюза подготовит его верховный представитель по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, передаёт РБК.

"Вместе с нашими партнёрами в НАТО мы в Европейском союзе готовы продолжать диалог с Россией о способах укрепления безопасности всех", - говорится в черновике документа.

Обращение главы МИД России в МИД стран Запада было опубликовано 1 февраля. Министр указывал на подписанную в Стамбуле в 1999 году Хартию европейской безопасности. По мнению Лаврова, страны Запада трактуют её однобоко - для "обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО".

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит ответ на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова на тему безопасности.

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по безопасности, требуя письменного ответа на них.