Членство в Евросоюзе – не для участников «Восточного партнёрства»

Франция официально признала, что странам-участницам программы Восточного партнёрства не светит членство в ЕС. Хотя сама программа напрямую не предусматривает процедуру принятия в ЕС, участие в ней для трёх из шести постсоветских республик (Украина, Белоруссия, Молдавия) рассматривалось там как шаг навстречу евроинтеграции.

Кроме трёх названных республик в программе участвуют Грузия, Армения и Азербайджан. За 11 лет существования программы ни одна из этих республик не получила ощутимых экономических выгод. Напротив, экономика Украины, Молдавии, Грузии из-за охлаждения отношений с Россией упала, а Армения и Белоруссия сохраняют уровень экономического развития благодаря российским инвестициям.

«Руководствуясь духом ответственности, мы сообща должны удерживать наших партнёров от иллюзий и двусмысленного понимания цели их участия в программе. Её цель – укрепить правовые механизмы в странах-партнёрах, вести борьбу с коррупцией и модернизировать экономику»,

– говорится в документе, поданном Францией в Европейскую комиссию

Документ подчёркивает, что участие в программе «Восточного партнёрства» «исключает какие бы то ни было перспективы и инструменты интеграции с ЕС или членства в ЕС».

Париж настаивает на том, чтобы 50% финансовой помощи, выделяемой участникам программы, шли на мероприятия по борьбе с изменениями климата в соответствии с «Зелёным соглашением» – планом Брюсселя улучшить ситуацию с климатом в Европе до 2050 г.

«Восточное партнёрство» появилось в 2009 г. с подачи Польши и Швеции. Его негласная цель – удержать вовлечённые в программу страны от интеграции с Россией, заставив их топтаться на месте в ожидании евроинтеграции.