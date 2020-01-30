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Членство в Евросоюзе – не для участников «Восточного партнёрства»

30 января 2020, 00:39  •  68 • В мире
Франция официально признала, что странам-участницам программы Восточного партнёрства не светит членство в ЕС. Хотя сама программа напрямую не предусматривает процедуру принятия в ЕС, участие в ней для трёх из шести постсоветских республик (Украина, Белоруссия, Молдавия) рассматривалось там как шаг навстречу евроинтеграции.
Кроме трёх названных республик в программе участвуют Грузия, Армения и Азербайджан. За 11 лет существования программы ни одна из этих республик не получила ощутимых экономических выгод. Напротив, экономика Украины, Молдавии, Грузии из-за охлаждения отношений с Россией упала, а Армения и Белоруссия сохраняют уровень экономического развития благодаря российским инвестициям.
«Руководствуясь духом ответственности, мы сообща должны удерживать наших партнёров от иллюзий и двусмысленного понимания цели их участия в программе. Её цель – укрепить правовые механизмы в странах-партнёрах, вести борьбу с коррупцией и модернизировать экономику»,
– говорится в документе, поданном Францией в Европейскую комиссию
Документ подчёркивает, что участие в программе «Восточного партнёрства» «исключает какие бы то ни было перспективы и инструменты интеграции с ЕС или членства в ЕС».
Париж настаивает на том, чтобы 50% финансовой помощи, выделяемой участникам программы, шли на мероприятия по борьбе с изменениями климата в соответствии с «Зелёным соглашением» – планом Брюсселя улучшить ситуацию с климатом в Европе до 2050 г.
«Восточное партнёрство» появилось в 2009 г. с подачи Польши и Швеции. Его негласная цель – удержать вовлечённые в программу страны от интеграции с Россией, заставив их топтаться на месте в ожидании евроинтеграции.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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