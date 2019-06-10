«Членство в ЕС дорого обошлось королевству»: кто борется за пост премьера Великобритании

В Великобритании стартовала избирательная кампания на пост премьер-министра и лидера правящей Консервативной партии. В общей сложности на должность главы правительства претендуют десять британских политиков. Фаворитом гонки считается экс-глава МИД Соединённого Королевства Борис Джонсон. Аналитики отмечают, что определяющим фактором в ходе голосования станет позиция кандидатов относительно брексита. С большой вероятностью консерваторы поддержат сторонника выхода Великобритании из Евросоюза без сделки, считают эксперты.

В понедельник официально стартовала кампания по выборам главы Консервативной партии Великобритании. Эта должность освободилось после ухода в отставку Терезы Мэй.

Так как консерваторы в настоящее время — правящая партия, в соответствии с британским законодательством её лидер автоматически становится главой правительства.

Как сообщает BBC, выборы пройдут в несколько этапов. Сначала проголосуют депутаты от Консервативной партии — всего 313 человек. В первом туре отсеются кандидаты, набравшие меньше 5%, во втором туре — набравшие менее 10%.

Если потребуются последующие туры, из борьбы будут исключаться те, кто займёт последнее место. Депутаты будут голосовать до тех пор, пока не останутся двое кандидатов. И только на этой, финальной стадии к голосованию подключатся рядовые члены Консервативной партии. 160 тыс. избирателей-тори должны будут по почте поддержать одного из двух претендентов на высший пост в партии. Имя победителя голосования, нового лидера консерваторов и, соответственно, нового премьер-министра будет известно на неделе, начинающейся с 22 июля.

О готовности выставить свои кандидатуры на партийных выборах заявили десять человек. Все они в разное время входили в правительство. На пост главы Консервативной партии претендуют пять действующих министров: глава МВД Саджид Джавид, глава Министерства здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр окружающей среды Майкл Гоув и глава МИД Джереми Хант.

Остальные кандидаты — отставные чиновники. Это три бывших министра (экс-глава МИД Борис Джонсон, бывший руководитель Минтруда Эстер Макви и экс-министр по вопросам брексита Доминик Рааб), а также бывший заместитель главы Минфина Марк Харпер и бывший представитель британского правительства в палате общин Андреа Лидсом.

Явных фаворитов среди кандидатов нет. Согласно опросу социологической службы YouGov, опубликованному 8 июня газетой The Times, его на посту премьер-министра хотели бы видеть 39% респондентов из числа тори. Второе место с большим отрывом занимает Доминик Рааб. За него — 13%. У остальных кандидатов рейтинг среди однопартийцев ещё меньше. Гоува и Джавида поддерживают по 9% опрошенных, Ханта — 8%.

Впрочем, эксперты сомневаются, что партийный истеблишмент хочет видеть на посту главы партии самого популярного консерватора.

Всё зависит от брексита

Аналитики отмечают, что шансы кандидатов на победу во многом зависят от их позиции по главной проблеме британской политики — брекситу. Напомним, что Тереза Мэй вынуждена была покинуть свой пост из-за неспособности договориться с парламентом об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Reuters

© Toby Melville

Скорее всего, фаворитами избирательной кампании окажутся сторонники «жёсткого брексита», то есть полного разрыва с ЕС, предположила в беседе с RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина. Именно за такой вариант выхода из Евросоюза на сегодняшний день высказываются большинство британцев. Об этом свидетельствует, в частности, успех на недавних выборах в Европейский парламент «Партии Брексита» Найджела Фараджа. За неё проголосовало большинство британцев. Сторонники Фараджа, выступающие за полный и безоговорочный разрыв с ЕС, получили в Европарламенте 29 мест.

«Британское общество по-прежнему расколото по вопросу о выходе из Евросоюза, но большая часть всё же настроена «евроскептически», — констатирует Ерёмина.

Главными претендентами на победу в партийных выборах консерваторов эксперт назвала Бориса Джонсона, Майкла Гоува и Доминика Рааба. В ходе избирательной кампании эти кандидаты будут подчёркивать свою приверженность идее «жёсткого брексита», говорит Ерёмина.

«Джонсон на днях специально заявил, что выступает против выплаты £39 млрд. Евросоюзу за «развод» с этой организацией. Таким образом он зарабатывает политические очки. Британцы крайне негативно относятся к перспективе выплачивать «отступные» ЕС. Они считают такого рода траты не только бессмысленными, но и несправедливыми. Британцы не понимают, почему они должны раскошеливаться. Членство в ЕС и так дорого обошлось налогоплательщикам Соединённого королевства. Причём деньги, уходившие из Лондона в Брюссель, европейская бюрократия перераспределяла по своему усмотрению, не интересуясь мнением британских избирателей», — отмечает эксперт.

В Джонсоне его сторонникам нравится прежде всего решительность.

«Он не боится делать жёсткие заявления, пусть даже и популистские. Многие британцы считают, что Джонсон — это тот человек, который способен заставить Брюссель пойти на уступки по брекситу», — поясняет Ерёмина.

В сложном процессе выборов председателя Консервативной партии будет ещё много поворотов и предугадать, кто из кандидатов в конце концов победит, сейчас сложно, утверждает в беседе с RT старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

По её мнению, наиболее вероятно, что два кандидата, которые дойдут до финального голосования, будут придерживаться двух противоположных точек зрения относительно брексита. Соперником, например, Бориса Джонсона может оказаться сторонник продолжения линии Терезы Мэй по мягкому выходу Великобритании из Евросоюза.

«Таким человеком может быть Джереми Хант. Правда, и он весьма условный сторонник «мягкого брексита». В частности, Хант заявлял, что если не удастся согласовать условия выхода из ЕС, он лично не будет выступать против расставания с этой организацией без каких бы то ни было договорённостей», — считает Годованюк.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева также полагает, что консерваторы, судя по всему, должны избрать своим лидером убеждённого сторонника выхода из ЕС.

«Однако есть условие, которому обязан отвечать новый лидер тори: Тереза Мэй должна заверить королеву, что премьер-министра поддерживает большинство в Палате общин. А это вряд ли возможно, если говорить о стороннике «жёсткого брексита». Поэтому истеблишмент Консервативной партии может оказаться перед нелёгкой дилеммой: или поддержать того, кто нравится избирателям, или найти приемлемую фигуру для парламента», — предположила эксперт в беседе с RT.

При этом назвать такую «компромиссную» фигуру политологи затруднились.

«Ни у одного из кандидатов нет какой-то принципиальной, выстраданной и поэтому не подлежащей обсуждению и пересмотру позиции по брекситу. Все готовы корректировать свои взгляды по этой проблеме. Ведь все ответственные британские политики прекрасно понимают, что идеального рецепта выхода страны из ЕС просто не существует», — говорит Годованюк.

«Дальше ухудшать некуда»

Кого бы ни избрали следующим премьер-министром Великобритании, он вряд ли подвергнет пересмотру отношения королевства с США и Россией, считают эксперты. Кандидатуру Джонсона прямо поддержал Дональд Трамп, так как между ними установились успешные, почти дружеские отношения. Тем не менее, президент США будет конструктивно сотрудничать с любым британским премьером, полагает Наталья Ерёмина.

Борис Джонсон

globallookpress.com

© Vickie Flores

«Для Великобритании отношения с США являются стратегически важными как в военном, так и в торгово-экономическом плане. Решать глобальные задачи без взаимодействия с американцами нельзя, это британские политики отлично понимают. Вашингтон тоже заинтересован в тесном союзе с Лондоном. Тут кардинальных перемен быть не может, вне зависимости от того, кто придёт к власти в Великобритании или в США», — утверждает эксперт.

По её мнению, такой же неизменной останется британская политика в отношении России.

«В настоящее время в британском политическом истеблишменте нет тех, кто настроен на сотрудничество с Москвой, и вряд ли подобные люди появятся в обозримом будущем», — полагает Ерёмина.

В то же время обострять политику на российском направлении новый лидер тори, кем бы они ни был, вряд ли намерен, считают эксперты.

«Отношения Великобритании и России находятся в таком состоянии, что дальше их ухудшать некуда. Вместе с тем, и улучшать их британцы не собираются. Все претенденты на пост лидера Консервативной партии считают, что шаги навстречу должна делать Москва. Именно она должна менять свой курс, но никак не британские власти: такова консолидированная позиция тори», — подчёркивает Годованюк.