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Членство России в СЕ будет зависеть от участия в выборах генсека - МИД
08 мая 2019, 15:54 • 165 • Политика
Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия требует разрешения на участие делегации страны в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ).
О том, что дальнейшее продолжение членства Москвы в Совете Европы будет зависеть от того, примет ли российская делегация участие в выборах генсека СЕ в следующем месяце, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
"В ходе процедуры отбора кандидатов на пост генсекретаря СЕ на уровне Комитета министров мы ознакомились с программой кандидатов, - цитирует его РИА Новости. - Полагаем, что каждый из них имеет все необходимые качества для того, чтобы успешно выполнять функции руководителя Организации".
Он напомнил, что российская сторона открыта и готова конструктивно сотрудничать. Однако Келин отметил, что участие (или же, напротив, неучастие) наших парламентариев в выборах нового генсекретаря СЕ станет важным фактором для определения российского отношения к продолжению членства.
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