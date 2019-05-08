Членство России в СЕ будет зависеть от участия в выборах генсека - МИД

О том, что дальнейшее продолжение членства Москвы в Совете Европы будет зависеть от того, примет ли российская делегация участие в выборах генсека СЕ в следующем месяце, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"В ходе процедуры отбора кандидатов на пост генсекретаря СЕ на уровне Комитета министров мы ознакомились с программой кандидатов, - цитирует его РИА Новости. - Полагаем, что каждый из них имеет все необходимые качества для того, чтобы успешно выполнять функции руководителя Организации".

Он напомнил, что российская сторона открыта и готова конструктивно сотрудничать. Однако Келин отметил, что участие (или же, напротив, неучастие) наших парламентариев в выборах нового генсекретаря СЕ станет важным фактором для определения российского отношения к продолжению членства.