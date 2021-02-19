Членов британской королевской семьи чуть не отравили: Изощрённый план был выстроен на мороженом

Членов британской королевской семьи чуть не отравили. Целью преступников был, в первую очередь, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Изощрённый план выстроили на мороженом.

В Великобритании продолжается судебный процесс над 27-летним Сахайбом Абу. Он был арестован прошлым летом в Лондоне. В ходе расследования выяснилось, что он планировал теракт в разгар первой волны пандемии.

Выйти на преступника удалось благодаря современным технологиям. Полицейский под прикрытием обнаружил подозрительного человека в чате одного из мессенджеров. Тот намеревался купить оружие, балаклаву, нож и перчатки.

После переписки состоялась личная встреча, где правоохранителю удалось разговорить собеседника. Тот упомянул о своём "брате", которого назвал Хусейном Рашидом. Он публиковал в интернете призывы к убийству членов королевской семьи.

Выяснилось, что изощрённый план Рашида был выстроен на мороженом. Он собирался подмешать яд в лакомство, продающееся в ближайшем к королевской резиденции супермаркете. Предполагалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон выйдут из дома за десертом, а их старший сын Джордж наверняка попробует мороженое.

Планы Рашида были раскрыты. В 2018 году он был приговорён к 28 годам заключения за подготовку терактов, пишет Independent.

Джордж Кембриджский, по версии The Washington Post, - самый известный в мире малыш. Такую характеристику он получил ещё до своего рождения. За несколько лет до появления ребёнка на свет ему было посвящено несколько статей в Википедии на разных языках.

Сейчас мальчику семь лет. Он является третьим правнуком королевы Елизаветы II и третьим в очереди на британский престол.