Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Главная / В мире

Членов британской королевской семьи чуть не отравили: Изощрённый план был выстроен на мороженом

19 февраля 2021, 20:35  •  109 • В мире
Членов британской королевской семьи чуть не отравили. Целью преступников был, в первую очередь, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Изощрённый план выстроили на мороженом.
В Великобритании продолжается судебный процесс над 27-летним Сахайбом Абу. Он был арестован прошлым летом в Лондоне. В ходе расследования выяснилось, что он планировал теракт в разгар первой волны пандемии.
Выйти на преступника удалось благодаря современным технологиям. Полицейский под прикрытием обнаружил подозрительного человека в чате одного из мессенджеров. Тот намеревался купить оружие, балаклаву, нож и перчатки.
После переписки состоялась личная встреча, где правоохранителю удалось разговорить собеседника. Тот упомянул о своём "брате", которого назвал Хусейном Рашидом. Он публиковал в интернете призывы к убийству членов королевской семьи.
Выяснилось, что изощрённый план Рашида был выстроен на мороженом. Он собирался подмешать яд в лакомство, продающееся в ближайшем к королевской резиденции супермаркете. Предполагалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон выйдут из дома за десертом, а их старший сын Джордж наверняка попробует мороженое.
Планы Рашида были раскрыты. В 2018 году он был приговорён к 28 годам заключения за подготовку терактов, пишет Independent.
Джордж Кембриджский, по версии The Washington Post, - самый известный в мире малыш. Такую характеристику он получил ещё до своего рождения. За несколько лет до появления ребёнка на свет ему было посвящено несколько статей в Википедии на разных языках.
Сейчас мальчику семь лет. Он является третьим правнуком королевы Елизаветы II и третьим в очереди на британский престол.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
19 февраля 2021, 02:10
Решительный протест: Россия высылает сотрудника эстонского посольства в ответ на действия Таллина
19 февраля 2021, 07:40
«Мнение Москвы не приветствуется»: чего ожидать от Мюнхенской конференции по безопасности
19 февраля 2021, 01:20
Эстония согласна ратифицировать договор о границе с Россией
18 февраля 2021, 20:40
«Расширение зоны влияния»: почему НАТО намерено пересмотреть политику альянса в отношении России и Китая
18 февраля 2021, 12:30
Кризис европейской модели – сепаратизм и евроскептицизм шатают Европу
19 февраля 2021, 18:45
Жители Польши протестуют против борьбы с «наследием коммунистического режима»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2021, 02:00
«Если он пройдёт по инициативе ЕС»: почему в Москве не исключили возможности разрыва отношений с Брюсселем
13 февраля 2021, 18:35
На Украине выступили с предложением установить памятник Путину
14 февраля 2021, 03:45
Первые результаты запрета на Украине русского языка
16 февраля 2021, 20:50
Лукашенко наказал Литву за антибелорусские санкции
17 февраля 2021, 21:50
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
18 февраля 2021, 19:50
Пофамильный список стрелков Майдана
12 февраля 2021, 21:30
Россиян предупредили о девальвации рубля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.