Член Совета при президенте России назвал лучшее решение конфликта в Донбассе

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал лучшее решение конфликта в Донбассе.

По словам политолога, на сегодняшний день заставить Украину соблюдать мир почти невозможно - власти этой страны несамостоятельны, а инструментарием внешнего управления Украиной Западом являются националисты. При таком положении дел ожидать прогресса в минских переговорах довольно бессмысленно.

В интервью изданию Украина.ру Безпалько отметил, что лучшим средством в этой ситуации "была бы ликвидация самой Украины как государства".

"Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живёт", - сказал он.

Политолог добавил, что власти этой страны добиваются того, чтобы жизнь граждан становилась всё хуже, а общественные институты, инфраструктура и промышленность приходили в упадок.