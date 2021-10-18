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Член Совета при президенте России назвал лучшее решение конфликта в Донбассе

18 октября 2021, 13:35  •  39 • Политика
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал лучшее решение конфликта в Донбассе.
По словам политолога, на сегодняшний день заставить Украину соблюдать мир почти невозможно - власти этой страны несамостоятельны, а инструментарием внешнего управления Украиной Западом являются националисты. При таком положении дел ожидать прогресса в минских переговорах довольно бессмысленно.
В интервью изданию Украина.ру Безпалько отметил, что лучшим средством в этой ситуации "была бы ликвидация самой Украины как государства".
"Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живёт", - сказал он.
Политолог добавил, что власти этой страны добиваются того, чтобы жизнь граждан становилась всё хуже, а общественные институты, инфраструктура и промышленность приходили в упадок.

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