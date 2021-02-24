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Член совета при президенте оценил желание Киева лишить Россию права вето в Совбезе ООН
24 февраля 2021, 23:25 • 22 • Украина
Никто не может лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН, даже Соединенные Штаты. Об этом в интервью ФАН заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица во время обсуждения темы Донбасса заявил, что Россию надо лишить права вето в Совете Безопасности. По его словам, это позволит Киеву заручиться поддержкой западных стран и ввести на неподконтрольные Украине территории иностранный военный контингент под эгидой ООН. Украинский дипломат считает, что миротворцы смогут сыграть важную роль в мониторинге и восстановлении суверенного контроля Украины над границей.
Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН не могут даже США, хотя постоянно пытаются отнять у Москвы легальные инструменты влияния на мировую политику.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ также объяснил, почему киевские власти не хотят выполнять одобренные резолюцией Совбеза ООН Минские соглашения. По его словам, если Киев реализует все пункты «Минска-2», то Украина полностью трансформируется.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о нежелании Украины выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. А Германия и Франция стали, скорее, соучастниками творимых Киевом преступлений в Донбассе, нежели посредниками в урегулировании конфликта. Он напомнил, что в декабре 2020 года представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече Совбеза ООН с участием представителей ДНР и ЛНР.
Автор: Андрей Барановский
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