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Член совета при президенте оценил желание Киева лишить Россию права вето в Совбезе ООН

24 февраля 2021, 23:25  •  22 • Украина
Никто не может лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН, даже Соединенные Штаты. Об этом в интервью ФАН заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица во время обсуждения темы Донбасса заявил, что Россию надо лишить права вето в Совете Безопасности. По его словам, это позволит Киеву заручиться поддержкой западных стран и ввести на неподконтрольные Украине территории иностранный военный контингент под эгидой ООН. Украинский дипломат считает, что миротворцы смогут сыграть важную роль в мониторинге и восстановлении суверенного контроля Украины над границей.
«Постоянные заявления российских чиновников о посреднической роли в мирном процессе в Донбассе вызывают возмущение», — сказал он.
Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН не могут даже США, хотя постоянно пытаются отнять у Москвы легальные инструменты влияния на мировую политику.  
«Что касается заявления по поводу лишения России права вето в Совете Безопасности ООН? Это всего лишь мечта, которую воплотить в жизнь не могут даже Соединенные Штаты. Но эти мечтания отображают определенную тенденцию, выражающуюся в том, что у России хотят отнять ряд легальных инструментов, с помощью которых она может влиять на политику и ветировать какие-то решения на уровне ООН», — сказал собеседник ФАН.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ также объяснил, почему киевские власти не хотят выполнять одобренные резолюцией Совбеза ООН Минские соглашения. По его словам, если Киев реализует все пункты «Минска-2», то Украина полностью трансформируется.
«Киев с самого начала не собирался выполнять минские договоренности. Последнее обострение в Донбассе с большим количеством погибших с обеих сторон говорит о том, что Украина и дальше не будет их соблюдать. Я не думаю, что кто-либо будет жертвовать своими войсками, чтобы ввести их в качестве миротворцев на территорию Донбасса. Сами украинские элитарии прекрасно понимают, что это невозможно осуществить.
Почему Киев не выполняет Минские соглашения? При полном исполнении комплекса мер предполагается трансформация украинского государства — предоставление прав Донбассу, демократизация общественно-политической жизни, амнистирование людей, принимавших участие в боевых действиях со стороны ДНР и ЛНР. Этого киевские власти никак не могут допустить. Это для них является угрозой», — резюмировал Богдан Безпалько.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о нежелании Украины выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. А Германия и Франция стали, скорее, соучастниками творимых Киевом преступлений в Донбассе, нежели посредниками в урегулировании конфликта. Он напомнил, что в декабре 2020 года представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече Совбеза ООН с участием представителей ДНР и ЛНР.
Автор: Андрей Барановский

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