Член Общественной палаты раскрыла минимум пять фейков о "нарушениях" на выборах

Член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала Царьграду о пяти фейках про "нарушения" на выборах в Госдуму, которые уже появились в соцсетях.

Судя по приведённым примерам, представители либеральной общественности применяют разные методы манипуляции общественным мнением. Где-то используется обычный обман, а где-то - попытка выдать прошлые нарушения за нынешние.

Так, например, в Facebook появилась информация о том, что власти Москвы якобы фальсифицируют электронные голоса избирателей. Согласно рассказу блогера, мэрия столицы вынуждает бюджетников зарегистрироваться для онлайн-голосования, а также привести с собой троих друзей или родных, но при этом не голосовать. Впоследствии эти голоса якобы планируется передать в участковые избирательные комиссии (УИК), чтобы там подделали бюллетени под "живое" голосование.

На деле же выдать бюллетени дистанционного электронного голосования за бюллетени обычного голосования невозможно. Все подавшие заявление на участие в ДЭГ будут вычеркнуты из списков избирателей на участке.

Второй фейк рассказывает о том, как члены УИК в Москве "загрузили" урны бюллетенями ещё до появления избирателей на участке.

Однако никакого нарушения в этом нет, это стандартная процедура проверки комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), утверждённая ЦИК. До начала голосования КОИБ должны загрузить тестовыми бюллетенями, чтобы проверить работу автоматики. После этого тестовые бюллетени извлекаются, а пустые накопители демонстрируются наблюдателям.

Третий фейк родом из Петербурга. В Telegram распространяется информация о том, что на одном из участков избиратель осуществил вброс пачки бюллетеней.

Дело в том, что жители Петербурга голосуют не только за депутатов Госдумы, но и за депутатов городского Законодательного собрания, поэтому им выдаётся по четыре бюллетеня. Сложенные вместе они производят впечатление пачки и не всегда с первого раза пролезают в щель урны.

Четвёртый фейк прибыл из Новоалтайска (Алтайский край). В Telegram появилась информация о том, что председатель одной из УИК явился на участок, имея положительный тест на COVID. Глава краевого избиркома Ирина Акимова уже опровергла эту информацию и попросила журналистов проявлять бдительность.

Пятый фейк снова оказался московским. В TikTok сообщили, что наблюдатель зафиксировал факт вброса бюллетеней в одном из столичных УИК. В социальной сети выложено видео, где мужчина действительно осуществляет вброс на глазах у полицейского, который никак на это не реагирует.

Видео оказалось правдивым. Вот только снято оно было в 2015 году в Балашихе и к выборам в Госдуму 2021 года не имеет никакого отношения.