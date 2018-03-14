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Чижов заявил об отсутствии официальной реакции ЕС на отравление Скрипаля

14 марта 2018, 22:54  •  66 • Политика

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. ЕС пока не выступал с официальной реакцией на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также на заявления британской стороны в адрес России, заявил журналистам постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Он выразил надежду, что при определении своей политической позиции страны ЕС будут опираться на здравый смысл.

"На сегодняшний день я могу сказать, что нет официальной реакции на заходы англичан, которые, конечно, были по разным линиям и в разных местах Земного шара. Реакции такой нет, потому что она требует единогласия остальных 27 стран ЕС", - объяснил дипломат.

"Я все-таки оптимист и не теряю надежды, что по крайней мере у части этих государств здравый смысл еще присутствует при определении своей политической позиции", - добавил Чижов.

Постпред указал на то, что многие журналисты неправильно толкуют заявление председателя Евросовета Дональда Туска, сделанное в среду в Хельсинки. Тот, по словам Чижова, заявил лишь о своей готовности включить вопрос о Скрипале в повестку дня саммита ЕС.

"К тому же, заседание Европейского совета состоится больше, чем через неделю, и по реке Темза утечет еще немало воды. Так же, как и по Москве-реке, которая может унести группу сотрудников британского посольства", - продолжил постпред, отметив, что отдельные реплики отдельных высокопоставленных чиновников ЕС, на которые в эти дни ссылаются журналисты, такой реакцией считать нельзя.

Отвечая на вопрос, какими инструментами демонстрации своей реакции обладает Евросовет, он допустил, что этот орган может выступить с заявлением. "Причем у них целая этажерка уровней, на которых такое заявление можно сделать", - заключил глава российской дипломатической миссии при ЕС.

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