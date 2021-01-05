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Чижов сравнил отношения России и ЕС с заболеванием

05 января 2021, 14:05  •  16 • Политика
Если сравнивать отношения Евросоюза и России в последние годы с заболеванием, то требуется некая «вакцина» для стимулирования взаимного доверия, заявил во вторник, 5 января, российский постпред при Европейском союзе Владимир Чижов в интервью «Интерфаксу».
«К сожалению, эта нездоровая ситуация, я бы даже прямо продолжил аналогию — заболевание в наших отношениях — длится уже достаточно долго, и пока что признаков выздоровления своеобразный пациент в лице Евросоюза не демонстрирует», — приводит агентство его слова.
Дипломат отметил, что 2020 год ознаменовался «продолжением линии Брюсселя на сдерживание России, на ограничение контактов и наращивание разного рода давления, в том числе так называемого санкционного».
Чижов подчеркнул, что ситуация прискорбная, но выразил надежду на то, что «заболевание всё-таки не является неизлечимым».
«Будем надеяться, что следующий год принесет если не полное исцеление, то хотя бы какое-то улучшение через осознание тупиковости нынешней политической линии Евросоюза и ряда его государств-членов», — заключил постпред.
16 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз не готов к нормальным отношениям с Москвой. Об этом говорят все факты, подчеркнул он.
10 декабря стало известно, что саммит глав государств Евросоюза принял решение продлить экономические санкции в отношении России. Срок действия введенных ранее ограничений истечет 31 января 2021 года.
В конце ноября о продлении антироссийских санкций ЕС заявил представитель делегации одной из стран. Он пояснял, что будет «коротко» затронута тема минских переговоров по урегулированию конфликта на Украине, в рамках которой лидеры примут решение о продлении санкций, так как «существенного прогресса в их реализации нет».

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