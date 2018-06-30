Чижов: решение саммита ЕС по санкциям против России негативно для минских соглашений

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БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Политическое решение саммита ЕС о продлении экономических ограничительных мер против России окажет негативное действие на процесс реализации минских соглашений. Об этом заявил российским журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя итоги саммита Евросоюза 28-29 июня. Юридическое решение о продлении санкций еще только предстоит принять Совету ЕС в июле.

"Этому решению саммита по запретительным мерам предшествовал "предельно краткий брифинг участников Евросовета со стороны Германии и Франции, участвующих в "нормандском формате" по урегулированию на Украине", с выводом, что, очевидно, отменять санкции сейчас несвоевременно в виду отсутствия прогресса в реализации минских соглашений. Сразу скажу, какой эффект это будет иметь с точки зрения имплементации минских соглашений - отрицательный. Стимула что-либо делать у Киева не было, и теперь нет со стороны как участников "нормандского формата" от ЕС (Германии и Франции), так и всего Европейского союза, в целом", - подчеркнул Владимир Чижов.

"Что касается подходов других стран, из Рима слышались широковещательные заявления (о намерении блокировать санкции), правда, больше со стороны лидеров входящих в правительственную коалицию партий, нежели от премьер-министра. Италия - лишь одна из стран, которые не скрывают своего отрицательного отношения к антироссийским санкциям. Тем не менее, их голос, если и был услышан, то не стал определяющим", - отметил постпред.

"Не буду гадать, стоял ли за этим некий размен уступок Италии по миграционным делам в обмен на смягчение позиции по санкциям, но результат таков, какой он есть. Понятно, что на каждый голос сторонников отмены санкций сразу возникают противоположные голоса. По нашим данным, каких-либо дополнительных рестрикций никто предлагать не решился. Идея об увеличении срока действия санкций с шести месяцев до двенадцати, которую известная группа стран с завидной регулярностью пытается вбросить, чтобы рассматривать этот вопрос в два раза реже, не прошла", - заключил он.

Чижов также напомнил, что юридическое решение о продлении пакета секторальных или экономических ограничений, срок действия которых истекает 31 июля 2018 года, еще предстоит принять Совету ЕС. "По статусу Евросовета (саммита ЕС), на его заседаниях не принимаются юридически обязывающие решения. Таковые оформляются решением Совета ЕС, то есть на министерском уровне, с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. На это у них есть еще месяц", - пояснил постпред.

Заявления саммита ЕС по малайзийскому Boeing, расширению мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) или о смене названия Македонии заставляют задуматься о приверженности Евросоюза международному праву, добавил Чижов.

"Из новых сюжетов [на повестке дня саммита] я бы выделил те, которые не могут не вызывать нашу озабоченность. Я имею в виду отдельный пассаж по малайзийскому Boeing в духе заключений известной комиссии, которая работала в Нидерландах, а также однозначно положительную оценку того более чем спорного с международно-правовой точки зрения решения, которое было принято на днях на конференции стран-членов ОЗХО в Гааге. Если добавить к этому восторженную реакцию на соглашение между Афинами и Скопье о государственном названии Македонии, легитимность которого вызывает вопросы, то все это вместе заставляет задуматься о степени декларируемой самим Евросоюзом приверженности международному праву, включая примат ООН и ее Устава", - подчеркнул Чижов.

В своем заявлении по малайзийскому Boeing, сбитому над Восточной Украиной 22 июля 2014 года, саммит ЕС призвал Россию признать свою ответственность и сотрудничать со следствием. ЕС также приветствовал принятое в среду на Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия о расширении мандата ОЗХО, который отныне дает право организации не только проводить техническую экспертизу, но и называть в своих заключениях возможных виновных в инцидентах с химическим оружием. Таким образом, эта организация под давлением США и Великобритании пытается взять на себя по собственной инициативе часть исключительных полномочий Совета безопасности ООН.

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