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Чижов рассказал об ожиданиях от политики ФРГ после выборов в бундестаг

28 сентября 2021, 17:45  •  67 • Политика
Москва не ждет радикальных изменений в политике ФРГ по отношению к России. Об этом во вторник, 28 сентября, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
«У нас есть опыт работы с Германией и при социал-демократических правительствах, так что я не вижу перспективы, во-первых, каких-то радикальных поворотов в германской политике, в том числе в российском направлении, во-вторых, каких-то непреодолимых сложностей в диалоге Москвы с Берлином», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Днем ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что победа на выборах в немецкий бундестаг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) внушает «осторожный оптимизм».
Он высказал надежду на то, что при обновленном составе бундестага Германия избавится от «русофобского заболевания». Парламентарий предположил, что социал-демократы не заинтересованы в «борьбе за демократию» в других странах, однако их партнеры по коалиции захотят запустить «антироссийскую дрезину».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этот же день отметил, что Москва с большим вниманием наблюдает за итогами выборов в бундестаг и рассчитывает на преемственность курса Берлина в двусторонних отношениях.
Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. После 16 лет у власти Ангела Меркель свою кандидатуру на выборы не выдвигала.
Согласно опубликованным данным, СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС) — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%, далее — Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5%, а на пятом — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.
В ЦИК Германии уточнили, что в новом составе парламента будет 735 депутатов. Так, СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, а у партии «Зеленых» 118 мест. Занявшей четвертое место Свободной демократической партии (СвДП) досталось 92 кресла, «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет представлена 83 парламентариями. От «левых» в бундестаг вошли 39 человек. Ассоциация избирателей Южного Шлезвига (SSW) представлена одним депутатом.
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