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Чижов рассказал о возможности переговоров Россия — Украина — ЕС по газу в ближайшее время

05 июня 2018, 18:39  •  39 • Украина
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией относительно будущего транзита газа могут пройти в ближайшее время.
 
© Reuters
 

Об этом сообщает РИА Новости. 

«Я думаю, что такая встреча может состояться в согласованный день в ближайшем будущем», — заявил Чижов.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что энергетическое партнёрство Москвы и Киева значимо для ЕС.

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