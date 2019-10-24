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Чижов оценил итоги предварительных переговоров по газу с Украиной и ЕС

24 октября 2019, 12:39  •  107 • Украина
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов положительно оценил предварительные трёхсторонние консультации по газу между российской и украинской делегациями и членами Еврокомиссии.
 
Reuters
 

«Могу сказать, что предварительная встреча, которая прошла в минувший понедельник (21 октября. — RT) в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперёд есть», — цитирует его ТАСС.

При этом постпред России отметил, что эффективность консультаций можно будет оценить уже после переговоров по газу 28 октября.

Ранее делегаты из России, с Украины и из Еврокомиссии встретились в Брюсселе для подготовки к трёхсторонним консультациям по газу.

Ведущий аналитик Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева об отсутствии смысла в продлении контракта с «Газпромом» на действующих условиях.

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