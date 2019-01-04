Чижов: напряжённость вокруг Азовского моря инициировали в ЕС

В Евросоюзе не ошибаются, когда говорят о «напряжённости вокруг Азовского моря», поскольку сами её инициировали, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

В интервью Интерфаксу дипломат указал на «ошибочную формулировку Евросоюза» относительно инцидента в Керченском проливе, когда в ЕС говорят о «ситуации в Азовском море».

«Инцидент был не в Азовском море. Он был в Чёрном море на подступах к Керченскому проливу. Но они не ошибаются, говоря о «напряжённости вокруг Азовского моря», потому что сами эту напряжённость инициировали. Ровно за месяц до керченского инцидента, 25 октября 2018 года, Европарламент принял резолюцию с выражением озабоченности ситуацией в Азовском море», — указал Чижов.

Он подчеркнул, что ради объективности необходимо отметить нарастание критики в адрес Киева со стороны Брюсселя.

«В первую очередь за провалы реформ, которых добивался и добивается Евросоюз и которые в немалой степени он же и финансирует, а искомого результата как не было, так и нет. Это вполне недвусмысленно высказано в документах к очередному заседанию Совета ассоциации ЕС — Украина, которое прошло 17 декабря 2018 года и было посвящено обсуждению промежуточных итогов реализации соглашения об ассоциации», — добавил дипломат.

По его словам, в документах не только говорится о неудовлетворительном состоянии реформ, но и содержатся вполне обоснованные претензии к Киеву по поводу того, что требуемое Евросоюзом разоружение незаконных вооружённых формирований до сих пор не выполнено.

«В строку Киеву ставят и такой сюжет, как ничем пока не завершившееся расследование трагедии в Одессе», — отметил он.

Как стало известно ранее, в Европарламенте считают, что инцидент в Керченском проливе может быть попыткой России «лишить Украину суверенных прав в Азовском море».

В МИД России заявляли, что Запад специально создаёт ажиотаж вокруг ситуации в Азовском море, в действительности проблема является надуманной.