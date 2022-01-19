Читатели WSJ предупредили США: "Вести войну с русскими - глупая затея"

Читатели WSJ предостерегли от войны с Россией из-за Украины. "Вести войну с русскими - глупая затея", - это лишь один из многих комментариев.

Якобы агрессия России в отношении Украины и угроза отправки русских военных на территорию соседнего государства - неугасающая "сенсация" последних недель на страницах западных средств массовой информации. Проблема в том, что ни один прогноз не сбылся. Тем не менее, публикации продолжают появляться.

Один из прогнозов нападения России на Украину представили авторы The Wall Street Journal. В материале, помимо всего прочего, допускалась мысль об отправке американских войск для противостояния России. Понимания идея у читателей издания не нашла. Таким образом, люди отреагировали на сказанное профессором международных отношений и гуманитарных наук в Бард-колледже Уолтером Мидом. Последний считает, что экономически на Россию давить бесполезно. Вместо этого следует создать военную угрозу.

Вести войну с русскими - глупая затея, - пишет, например, WILLIAM ROYCE. - В ней могут погибнуть американские военные.

Simon Smith отметил, что президент России Владимир Путин лишь хочет понять, почему силы НАТО находятся в полной боевой готовности у русских границ. И совершенно логично, что Москва не устаёт напоминать о своих "красных линиях". К слову, это самые спокойные комментарии. Были и куда более агрессивные?

"Что за идиотизм! Почему американцы должны быть где-то рядом с Украиной? А где немцы, французы, англичане и итальянцы?", - недоумевал Michael Clarey.

А tim harris добавил, что страны ЕС должны, наконец, вспомнить о том, что у них есть свой хребет и, если им так хочется, самостоятельно сопротивляться любой угрозе, которую они только могут придумать.