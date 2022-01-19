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Читатели WSJ предупредили США: "Вести войну с русскими - глупая затея"
19 января 2022, 14:30 • 112 • Политика
Читатели WSJ предостерегли от войны с Россией из-за Украины. "Вести войну с русскими - глупая затея", - это лишь один из многих комментариев.
Якобы агрессия России в отношении Украины и угроза отправки русских военных на территорию соседнего государства - неугасающая "сенсация" последних недель на страницах западных средств массовой информации. Проблема в том, что ни один прогноз не сбылся. Тем не менее, публикации продолжают появляться.
Один из прогнозов нападения России на Украину представили авторы The Wall Street Journal. В материале, помимо всего прочего, допускалась мысль об отправке американских войск для противостояния России. Понимания идея у читателей издания не нашла. Таким образом, люди отреагировали на сказанное профессором международных отношений и гуманитарных наук в Бард-колледже Уолтером Мидом. Последний считает, что экономически на Россию давить бесполезно. Вместо этого следует создать военную угрозу.
Simon Smith отметил, что президент России Владимир Путин лишь хочет понять, почему силы НАТО находятся в полной боевой готовности у русских границ. И совершенно логично, что Москва не устаёт напоминать о своих "красных линиях". К слову, это самые спокойные комментарии. Были и куда более агрессивные?
"Что за идиотизм! Почему американцы должны быть где-то рядом с Украиной? А где немцы, французы, англичане и итальянцы?", - недоумевал Michael Clarey.
А tim harris добавил, что страны ЕС должны, наконец, вспомнить о том, что у них есть свой хребет и, если им так хочется, самостоятельно сопротивляться любой угрозе, которую они только могут придумать.
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