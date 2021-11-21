Читатели WSJ испугались нового оружия России: "Наши авианосцы превращаются в уток-приманок"

Читатели WSJ отреагировали на статью о новом сверхэффективном оружии русской армии, которое делает беспомощными и бесполезными самые современные боевые корабли США. "Мы должны честно признаться себе в том, что с российской ракетой "Циркон" наши авианосцы превращаются всего лишь в уток-приманок", - сокрушается один из читателей.

У России в последние годы появились уникальные боевые средства, которые делают очень уязвимыми, а зачастую и вовсе бесполезными авианосцы США. Эту мысль развивает в своём материале на страницах газеты Wall Street Journal капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс.

Он убеждён, что возможностей американских боевых кораблей не хватает, чтобы нанести удары по целям на берегу, поскольку у России, как и у Китая, есть крайне эффективные средства обороны.

По словам Хендрикса, авианосцы не могут приближаться к берегу ближе чем на 1800 километров, а потому использовать палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 невозможно.

Автор указал на необходимость срочно оснастить авианосцы боевыми самолётами дальнего радиуса действия.

В комментариях к статье разгорелась дискуссия. Paul Sonnenfeld пишет, что у F-35, кроме проблемы ограниченной дальности, есть проблема готовности, связанная с невозможностью дозаправки в воздухе.

"Теперь мы должны честно признаться себе в том, что с российской ракетой "Циркон" наши авианосцы превращаются всего лишь в уток-приманок", - сетует он. Комментатор добавил, что русские, как и китайцы, способны нанести также удар по спутникам, которые обеспечивают связь американской армии с самолётами и дронами.

А читатель под ником Thomas Dent назвал использование беспомощных, но очень дорогих авианосцев огромным стратегическим просчётом США: "Одна только мысль о том, что наши 13-миллиардные авианосцы могут быть уничтожены ещё до того, как вступят в действие, просто невыносима".