Читатели в Польше гадают о причинах самоизоляции Путина: "Нельзя хвалить вакцину из России"

В Польше читатели издания Interia высказали догадки о причинах самоизоляции президента России Владимира Путина.

Читатели польского издания Interia рассуждают о причинах, по которым президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за появления заболевших коронавирусом в окружении.

По данным издания, о самоизоляции Путина было объявлено после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом. Неизвестно, были ли вакцинированы чиновники, которые работают с главой России. В Кремле заверили, что Путин "абсолютно здоров", передаёт "ИноСМИ".

Польские журналисты также напомнили, что Путин незадолго до самоизоляции вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу посещал учения "Запад-2021". В учениях задйствовано более 20 тысяч военнослужащих.

Я ещё не видел, чтобы в польскоязычных СМИ какому-нибудь журналисту позволили хвалить российскую вакцину или даже написать о ней в нейтральном ключе. Впрочем, это касается не только вакцины. Постоянно одни насмешки и издёвки,

- полагает Peter.

"Если что-то случится в контексте учений, Путин скажет, что он не виноват, потому что находился на самоизоляции!" - считает Mania.

"Каждый раз, когда я читаю польские комментарии на тему России, я задумываюсь, когда Польша станет наконец нормальной страной?" - отметил migg.

"Кто-нибудь его видел в маске? Я так, из любопытства спрашиваю", - спрашивает ??????.