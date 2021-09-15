Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Главная / Политика

Читатели в Польше гадают о причинах самоизоляции Путина: "Нельзя хвалить вакцину из России"

15 сентября 2021, 19:00  •  163 • Политика
В Польше читатели издания Interia высказали догадки о причинах самоизоляции президента России Владимира Путина.
Читатели польского издания Interia рассуждают о причинах, по которым президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за появления заболевших коронавирусом в окружении.
По данным издания, о самоизоляции Путина было объявлено после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом. Неизвестно, были ли вакцинированы чиновники, которые работают с главой России. В Кремле заверили, что Путин "абсолютно здоров", передаёт "ИноСМИ".
Польские журналисты также напомнили, что Путин незадолго до самоизоляции вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу посещал учения "Запад-2021". В учениях задйствовано более 20 тысяч военнослужащих.
Я ещё не видел, чтобы в польскоязычных СМИ какому-нибудь журналисту позволили хвалить российскую вакцину или даже написать о ней в нейтральном ключе. Впрочем, это касается не только вакцины. Постоянно одни насмешки и издёвки,
- полагает Peter.
"Если что-то случится в контексте учений, Путин скажет, что он не виноват, потому что находился на самоизоляции!" - считает Mania.
"Каждый раз, когда я читаю польские комментарии на тему России, я задумываюсь, когда Польша станет наконец нормальной страной?" - отметил migg.
"Кто-нибудь его видел в маске? Я так, из любопытства спрашиваю", - спрашивает ??????.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





163
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформы"
15 сентября 2021, 11:40
"Донбасс - это Россия": Бородай обещал фантастические события
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно...
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2021, 14:20
Ради встречи в ООН Зеленский готов уничтожить Луганск
09 сентября 2021, 01:40
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерьёзно"
12 сентября 2021, 05:45
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читатели Die Zeit
08 сентября 2021, 23:50
Талибы* устроили погром в посольстве Норвегии. В дипмиссии опешили
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"
13 сентября 2021, 06:30
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.