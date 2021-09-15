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Читатели в Польше гадают о причинах самоизоляции Путина: "Нельзя хвалить вакцину из России"
15 сентября 2021, 19:00 • 163 • Политика
В Польше читатели издания Interia высказали догадки о причинах самоизоляции президента России Владимира Путина.
Читатели польского издания Interia рассуждают о причинах, по которым президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за появления заболевших коронавирусом в окружении.
По данным издания, о самоизоляции Путина было объявлено после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом. Неизвестно, были ли вакцинированы чиновники, которые работают с главой России. В Кремле заверили, что Путин "абсолютно здоров", передаёт "ИноСМИ".
Польские журналисты также напомнили, что Путин незадолго до самоизоляции вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу посещал учения "Запад-2021". В учениях задйствовано более 20 тысяч военнослужащих.
- полагает Peter.
"Если что-то случится в контексте учений, Путин скажет, что он не виноват, потому что находился на самоизоляции!" - считает Mania.
"Каждый раз, когда я читаю польские комментарии на тему России, я задумываюсь, когда Польша станет наконец нормальной страной?" - отметил migg.
"Кто-нибудь его видел в маске? Я так, из любопытства спрашиваю", - спрашивает ??????.
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