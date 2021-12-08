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Читатели The Telegraph испугались идеи о новых санкциях против России: Достанется Европе
08 декабря 2021, 09:30 • 140 • Политика
Читатели британской газеты The Telegraph испугались идеи о новых санкциях против России. По словам пользователей Сети, в этой ситуации достанется Европе.
В частности, читатели британского издания активно обсудили состоявшиеся накануне переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Особые опасения у пользователей вызвала идея о введении новых санкций против нашей страны. По их мнению, достанется в этом случае в первую очередь европейцам.
"Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придётся изрядно померзнуть этой зимой!" - считает NoLonger ATory.
"Без российского газа большая часть Европы замёрзнет этой зимой", - добавил Paul Calvert, отметив, что причиной этому "безумное бегство" Запада "от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии".
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